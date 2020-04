STF arquiva ação ajuizada por Cunha Lima para permanecer no Governo da Paraíba Ação Cautelar tinha o objetivo de suspender a decisão da Corte Eleitoral até que o STF conclua a análise de um recurso extraordinário ajuizado na quarta-feira (18) no TSE.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello determinou na tarde desta quinta-feira (19) o arquivamento da Ação Cautelar (AC 2283) ajuizada na Corte pela defesa do ex-governador da Paraíba Cássio Cunha Lima (PSDB), com o intuito de tentar suspender a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que, na terça-feira (17), cassou o mandato do tucano.



A AC tinha o objetivo de suspender a decisão da Corte Eleitoral até que o STF conclua a análise de um recurso extraordinário ajuizado na quarta-feira (18) no TSE. Celso de Mello explicou, contudo, que um dos requisitos necessários para a concessão de cautelar, nesses casos, é que o RE já esteja sob a jurisdição do STF.



Como o recurso ainda não teve o juízo de admissibilidade analisado pelo presidente do TSE, ainda não existe essa jurisdição do STF sobre a matéria, o que inviabiliza a apreciação do pedido de cautelar, salientou o ministro.