STTU estabelece tarifa social para a terça de Carnaval Passagem vai custar R$ 0,90 na terça-feira (24). Vales-transporte, passes estudantis e demais benefícios serão aceitos normalmente.

A Secretaria de Transporte e Trânsito Urbano de Natal (STTU) estabeleceu a tarifa social para a terça-feira de Carnaval (24). No feriado, a passagem nos ônibus que circulam na cidade custará R$ 0,90.



A decisão do secretário Kelps Lima de reduzir em 50% o valor da tarifa inteira foi publicada na edição desta sexta-feira (20) do Diário Oficial do Município (DOM).



A portaria frisa que os “vales-transporte, passes estudantis e demais benefícios inerentes ao Sistema de Transporte Público de Passageiros serão aceitos normalmente” na terça-feira.