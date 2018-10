"Brasil é exemplo em matéria de consórcios e licitações", diz Paulo Alexandre Defensor da livre concorrência, superintendente da ANP defende que o país tem todos os recursos para conter formação de cartéis.

O superintendente de Promoção de Licitações da Agência Nacional de Petróleo, Paulo Alexandre, defendeu o modelo de licitações e consórcios realizados no Brasil durante a Sétima Sabatina Nominuto.



“O Brasil tem sido exemplo para o mundo em matéria de consórcios e licitações”, comentou.



Para Paulo Alexandre, o livre comércio e as regras transparentes que regulam as associações entre empresas têm sido suficientes para evitar a formação de cartel.