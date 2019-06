Micarla de Sousa escolhe líder do PSB para representá-la na Câmara Municipal de Natal

Vlademir Alexandre Enildo Alves: apoio garantido nos "momentos bons e ruins."

A escolha funcionou como uma espécie de retaliação a Aquino Neto e Edivan Martins, ambos do PV, que fizeram oposição ao nome de Dickson Nasser (PSB) para a presidência da Câmara, reeleito em 1º. de janeiro. Apesar de defender independência entre o Executivo e Legislativo, a nova prefeita trabalhou nos bastidores pela vitória de Nasser.A seu favor, Enildo Alves teve a amizade de longa data com o secretário de Articulação e Gestão, João Faustino (PSDB), o desempenho na Câmara contra o prefeito Carlos Eduardo e a torcida do grupo dos 11 que defendeu a continuação de Nasser.“Também tenho bastante experiência e dizem que tenho livre trânsito com todos”, acrescenta o novo líder, que já ocupou a mesma função durante cerca de um ano, no governo de Aldo Tinoco, e defende que um líder deve ficar ao lado da administração “nos momentos bons e nos ruins”.

Oposição

Com a escolha do membro do PSB para representá-la, Micarla sepulta a possibilidade de o partido fazer alguma oposição ao seu governo. Dos sete vereadores eleitos, apenas Júlia Arruda permanece fiel à orientação do seu partido.Além da vereadora, Franklin Capistrano (PSB), que fazia parte do grupo de oposição a Dickson Nasser, já está se articulando para voltar à bancada do governo.Bispo Francisco de Assis, Adenúbio Melo e Dickson Nasser não participaram da campanha majoritária por não concordarem com a aliança em torno do nome de Fátima Bezerra (PT). Júlio Protásio pediu votos para a petista, mas mudou de lado depois do resultado das eleições.