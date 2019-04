Prefeitos do Nordeste querem aumentar percentual de tributos repassados aos municípios Será levada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva a proposta de aumento de 15% para 25% a fatia de tributos que vão para as cidades, sendo que outros 25% ficariam com os estados e 50% com a União.

Brasília - Prefeitos de municípios nordestinos vão discutir o aumento dos repasses de tributos recolhidos pelo governo federal para as cidades, durante encontro em João Pessoa, marcado para março de 2009.



Segundo o presidente da União Brasileira de Municípios, Leonardo Santana, após o 5º Encontro Nordestino de Prefeitos, será levada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva a proposta de aumento de 15% para 25% a fatia de tributos que vão para as cidades, sendo que outros 25% ficariam com os estados e 50% com a União. “Queremos redimensionar a quantidade de recursos que são destinadas às cidades. Hoje, os municípios têm que manter saúde, educação, lazer, saneamento básico”, afirmou Santana.



Outro tema do encontro, que poderá contar com até 1.787 prefeitos da Região Nordeste, é a implantação do projeto Zona Franca do Semi-Árido Nordestino. Segundo Santana, a idéia é interiorizar o desenvolvimento, com oferta de terras, benefícios e incentivos tributários. “Não é lógico pensar que a transposição do Rio São Francisco vai trazer redenção total ao Nordeste. Sabemos que essa água não vai passar em todo os semi-áridos”.