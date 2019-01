Abadás estão custando até R$ 300 por um dia

Maiara Felipe

Os preços variam entre R$ 50 e R$ 300, dependendo do abadá escolhido. Dos blocos que saem nesta sexta-feira (05), O Bicho ( Babado Novo) está custando cerca de R$ 50, o Caju ( Jamil) R$ 100, o Nana Banana ( Chiclete com Banana), R$ 220 e o Cerveja e Coco , R$ 300.Nas ruas do Centro, a movimentação é intensa na tarde desta sexta-feira (5). O comércio não rende apenas para os vendedores de camisas, comerciantes de bebidas, comidas e acessórios acompanham as vendas de abadás.Alguns foliões estão dispostos a pagar o preço pedido, mas existe aquele com padrões de limite máximo. “ Não pago mais que R$ 200, mesmo com toda a vontade que estou de participar”, salienta Igor Pires.Clodoaldo Silva, que já está no seu quinto Carnatal como cambista, afirma que não compra nenhuma camisa antecipada, todas são negociadas no local, onde acontece a revenda.Ele acredita que o alto preço é devido ao público de determinadas bandas consideradas “tradicionais”, as quais as pessoas sempre participam, mesmo sendo apenas um dia.Clodoaldo mora em Fortaleza e vive de vendas em carnavais fora de época, Clodoaldo consegue uma renda média de R$ 2 mil, em cinco dias.