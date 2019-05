Os campeões do Brasil na temporada de 2008

Divugação/Site da CBF O Corinthians se sagrou campeão da Série B 2008

O texto acima é do site da CBF. Todos os desportistas sabem dos problemas, das denúncias, dos vários jogos de estádio vazio, sem falar nas crises enfrentadas por grande parte dos clubes e federações pelo Brasil. Mas o nosso continua sendo o esporte da paixão maior do povo brasileiro, por isso, "entre mortos e feridos" o ano, se não fo totalmente positivo, foi bom.No Campeonato Brasileiro das Séries A e B, o formato de pontos corridos se consolidou como o modelo aceito pela maioria dos desportistas, dirigentes, jogadores e imprensa em geral, com a disputa pelas posições na tabela se mantendo acirrada até o final, como aconteceu principalmente na Série A.Na Série A, o São Paulo foi o grande campeão brasileiro de 2008, ao derrotar na última rodada o Goiás por 1 a 0, gol de Borges (irregular), neste que foi seu terceiro título consecutivo e o sexto na história do clube no Campeonato Brasileiro.O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, entregou a taça de campeão brasileiro de 2008 ao capitão do São Paulo, Rogério Ceni, ao técnico Muricy Ramalho, ao presidente Juvenal Juvêncio e ao elenco campeão na festa do Prêmio Craque Brasileirão 2008 que aconteceu no dia 8 de dezembro, no Vivo Rio, no Rio de Janeiro. Com a conquista, o São Paulo obteve igualmente o direito de ser um dos representantes brasileiros na Copa Libertadores da América 2009.O Corinthians conquistou antecipadamente, o título brasileiro da Série B em 2008. Em muitos jogos, muitos mesmo, adversários reclamam do "apito amigo", do sempre, na dúvida, pró Corinthains.O seu capitão, William, jogadores, e o presidente Andres Sanchez receberam do diretor de Competições da CBF, Virgílio Elísio, a taça e medalhas de campeões após o jogo em que o time paulista derrotou o Avaí por 3 a 2, no Pacaembu.Corinthians, Avaí, Santo André e Barueri disputarão a Série A em 2009.A entrega da taça ao Corinthians foi feita também pelo presidente Ricardo Teixeira na cerimônia do Prêmio Craque Brasileirão 2008, no dia 8 de dezembro, no Vivo Rio, no Rio de Janeiro.O Atlético Goianiense ratificou a conquista da Série C 2008 ao empatar com o Campinense e 0 a 0, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. Após o jogo, o diretor de Competições da CBF, Virgílio Elísio, entregou a taça ao presidente Valdivino Oliveira e as medalhas aos jogadores campeões, em cerimônia da qual participou o presidente da Federação Goiana de Futebol, André Pitta.Atlético Goianiense, Guarani, Campinense e Duque de Caxias disputarão a Série B em 2009. O clube conseguiu seu segundo título da competição, já o havia ganho em 1990.O Sport Clube do Recife conquistou a Copa do Brasil 2008 ao derrotar o Corinthians por 2 a 0, na Ilha do Retiro, e será um dos representantes brasileiros na Copa Libertadores da América em 2009.2007 - Fluminense (Rio de Janeiro)2006 - Flamengo (Rio de Janeiro)2005 - Paulista (São Paulo)2004 - Santo André (São Paulo)2003 - Cruzeiro (Minas Gerais)2002 - Corinthians (São Paulo)2001 - Grêmio (Rio Grande do Sul)2000 - Cruzeiro (Minas Gerais)1999 - Juventude (Rio Grande do Sul)1998 - Palmeiras (São Paulo)1997 - Grêmio (Rio Grande do Sul)1996 - Cruzeiro (Minas Gerais)1995 - Corinthians (São Paulo)1994 - Grêmio (Rio Grande do Sul)1993 - Cruzeiro (Minas Gerais)1992 - Internacional (Rio Grande do Sul)1991 - Criciúma (Santa Catarina)1990 - Flamengo (Rio de Janeiro)1989 - Grêmio (Rio Grande do Sul)O Santos foi o grande campeão da Copa do Brasil de Futebol Feminino 2008. O time do técnico Kleiton Lima derrotou o Sport de Recife nas duas partidas finais - 3 a 1, na Ilha do Retiro,e 3 a 0 no Estádio Ulrico Mursa, em Santos.Pequena, Francielle e Ketlen marcaram os gols da vitória de 3 a 1 que deu o título ao Santos, coroando uma brilhante campanha de um clube que há anos investe no futebol feminino, assim como aconteceu com o Sport de Recife, que chegou de maneira indiscutível à decisão e ficou com o vice-campeonato.O diretor de Competições da CBF, Virgílio Elísio, entregou a taça e as medalhas de campeãs às jogadoras, juntamente com o ministro do Esporte, Orlando Silva, e o presidente da Federação Paulista de Futebol, Marco Polo Del Nero.Com informações da CBF NEWS