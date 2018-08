Homem é encontrado morto após se envolver em confusão na Redinha Vítima saiu do local em que bebia para não brigar e horas depois foi encontrado morto no quintal de uma casa, em Extremoz.

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado no quintal de uma casa na rua Alagamar, em Extremoz. Populares informaram à polícia que a vítima estava bebendo na Barraca Babilônia, na Redinha, quando teria tido uma pequena confusão com outro homem.



A vítima foi intimidada pelo suspeito e deixou o local com medo de que pudesse haver alguma briga. No entanto, testemunhas contaram ainda que o suspeito saiu do bar logo após a vítima, em um veículo Peugeot.



Em seguida, o carro foi abandonado na Redinha. De acordo com a Delegacia de Plantão da zona Norte, os moradores da região não souberam informar quem era o homem encontrado morto.



Já alguns populares que estavam na Barraca Babilônia, destacaram que o suspeito tinha estatura mediana e era moreno. Segundo informações do Instituto Técnico-Científico de Polícia (Itep), a vítima foi atingida com um tiro no olho.