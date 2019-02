Campeonato Sub 17 será sequenciado

No julgamento realizado nesta sexta-feira (12) pelo Tribunal de Justiça Desportiva, a equipe da ASSEPLAN acabou sendo considerada culpada na acusação de utilizar jogadores irregulares, no Campeonato Estadual Sub 17. Com este resultado, o campeonato será sequenciado em sua fase semifinal.



No primeiro jogo, o Palmeiras venceu o Clube Atlético Potiguar, por 4 a 0, e aguardava a realização da partida entre América x Apecef para conhecer seu adversário na final do campeonato.



A equipe americana se encontra em Maceió, onde participa de um torneio. Quando retornar, o departamento amador da Federação Norte-rio-grandense de Futel (FNF) marcará a data da realização do jogo.



FNF