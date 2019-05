Primeiro lugar na área Humanística I comemora aprovação na praia Artur Chaves da Nóbrega Gomes foi o primeiro colocado no curso de Administração.

O veraneio deste ano com certeza será um dos melhores da vida de Artur Chaves da Nóbrega Gomes. Aos 17 anos, ele foi o primeiro lugar da área Humanística I no vestibular da UFRN, sendo aprovado no curso de Administração.



Artur Chaves está veraneando com familiares e amigos na praia de Pirangi, no litoral Sul potiguar.



“A festa está grande aqui. Minha família já soube e estamos todos muito felizes e agora vamos só comemorar”, falou, por telefone.



Artur disse que já esperava pelo resultado. “Fui o primeiro lugar na primeira fase, e já esperava por esse resultado. Agora é esperar que me saia bem também durante o curso”, disse.