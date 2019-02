ABC apresenta primeiro reforço para 2009 Pedrosa está ciente da responsabilidade de vestir a camisa alvinegra.

Depois de confirmar as primeiras renovações de contrato para 2009, a diretoria alvinegra anunciou ontem (8) o primeiro contratado para a próxima temporada. Trata-se do zagueiro Pedrosa, de 25 anos, que defendeu o Santa Cruz/RN na Série C deste ano.



O jogador compareceu ao Complexo Sócio-Esportivo Vicente Farache para a assinatura do contrato e foi apresentado no Auditório Dr. Ernani Alves da Silveira à imprensa e aos torcedores presentes.



Pedrosa, que já defendeu dois clubes do estado, o Baraúnas e o Santa Cruz, disse estar ciente da responsabilidade de vestir a camisa ABCdista. "É uma grande satisfação jogar no ABC. Conheço a tradição e a grandeza do clube, além de saber a força da torcida, que joga junto e empurra seus jogadores sempre. Espero fazer o melhor aqui", explicou.



Sobre a equipe, o zagueiro falou que está pronto para buscar o seu lugar no grupo. "Sei que aqui tem bons zagueiros, mas vou trabalhar forte para buscar o meu espaço na equipe, quero jogar e dar o melhor para honrar esta camisa", ressaltou Pedrosa.



Conheça um pouco mais do novo zagueiro alvinegro:



Pedrosa Virgulino Júnior, 25 anos, 1,84m e 79 kg, nasceu em Garanhuns (PE) e iniciou sua carreira no Unibol/PE, onde ficou em 2000 e 2001. No ano seguinte se transferiu para o Náutico/PE, permanecendo até 2004. Em 2005, o zagueiro veio para o Baraúnas/RN e em 2006, atuou no Barras/PI.



Em 2007, retornou ao Baraúnas/RN, e no segundo semestre, jogou no 7 de setembro/PE. Na atual temporada, Pedrosa passou por três clubes, o Baraúnas/RN, o Sousa/PB e o Santa Cruz/RN.



