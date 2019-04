Anac inicia operação para garantir aeroportos sem tumultos neste fim de ano Equipes do órgão vão se concentrar nas áreas estratégicas dos aeroportos como o embarque e o desembarque, balcões das empresas e nos centros de operações.

Começou a funcionar hoje (19) a Operação Feliz 2009 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que pretende aumentar a fiscalização dos principais aeroportos do país neste fim de ano.



Segundo a Anac, as equipes do órgão vão se concentrar nas áreas estratégicas dos aeroportos como o embarque e o desembarque, balcões das empresas e nos centros de operações.



“O ano passado a gente estava concentrado em resolver os problemas. Esse ano estamos concentrados para não deixar que os problemas ocorram”, disse a presidenta da Anac, Solange Vieira, em entrevista à imprensa no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo.



Solange Vieira informou que a Anac vai fiscalizar se as empresas aéreas estão cumprindo o acordo de não praticar overbooking [venda de bilhete acima da capacidade de assentos do avião] e de não atrasarem os vôos em mais de duas horas. Segundo ela, as empresas que descumprirem o acordo podem ser multadas de R$ 2 mil a R$ 200 mil..



A recomendação da presidente da Anac para os passageiros que pretendem viajar de avião neste fim de ano é para que verifiquem e tragam seus documentos originais e cheguem cedo nos terminais.



“Estamos tendo muita ocorrência de pessoas que esqueceram documento, pessoas que estão viajando com crianças sem documentos de identificação e sem autorização de viagem. [As pessoas] não devem esquecer esses documentos, todos originais, e devem chegar um pouco mais cedo ao aeroporto porque a movimentação de passageiros é muito maior nessa época do ano”, disse Solange Vieira.