Nasemana: Falta bombeiro para cuidar das praias

Confira a lista de bancas nas quais você pode adquirir seu exemplar

, que circula neste sábado (15), destaca a falta de bombeiros para cuidar das praias do Rio Grande do Norte;A atuação dos parlamentares do Rio Grande do Norte em Brasília em torno da definição das emendas ao Orçamento Geral da União.Diógenes Dantas: Balão de ensaio: Para garantir a presença do PMDB no secretariado, Wilma teria dito a Garibaldi que topa lançar Henrique Eduardo como candidato ao governo em 2010;• Na Política: Repasse de verbas ao RN: Sai ou não sai?• Na Política: A “peleja” para a liberação das verbas para a realização das obras no RN;• Na Política: Cota única: Antiético ou ilegal?• Na Política: Representatividade de Mossoró pode encolher;• Marcos Alexandre: A matéria de vereadora eleita Júlia Arruda na revista Playboy;• Roberto Guedes: Consórcio da barriga cresce no RN;• 20 Perguntas: Pré-sal;• Na Entrevista: Marcelo Queiroz, presidente da Fecomercio/RN;• Na Energia: Petrobras contrata três novas sondas;• Na Cidade: Proclamação da República: você lembra?• Na Cidade: Praças esportivas de Natal sofrem com o vandalismo;• Na Economia: Os pátios estão lotados de carros, mas os clientes sumiram;• Na Polícia: Praias sob a ameaça da falta de bombeiros;• Na Geral: Sob a rampa da cidadania: o dia de um cadeirante nas ruas de Natal;• No Dois: Neurociência estuda a importância do sono;• No Estilo: Memorial de Natal;• Na Cultura: A Pega de Boi no Mato, festa em homenagem aos vaqueiros de Acari.• Na Tecnologia: 4º Natal Java Day apresenta as novidades da linguagem.• Getúlio Soares destaca a festa de Carlos Sérgio Moura;• Flash Nominuto: Contagem regressiva do Caju – Platinum;• Pessoas que você precisa conhecer melhor: Pedrinho Mendes;• No Turismo: Novas ações tentam coibir o turismo sexual;• Zenaide Castro destaca a comemoração do Dia do Hoteleiro;• No Esporte: Vencer para se manter: ABC joga contra o Marília visando a continuação na Série B do Campeonato Brasileiro;• No Esporte: ABC/UnP/Art&C planeja mudanças radicais para 2009;• No Esporte: Ele respira esporte: Breno Cabral;• No Ataque: Edmo Sinedino destaca o prejuízo do ABC em 2008;• Alan Oliveira destaca a situação complicada do América na Série B;• Edmo Sinedino comenta a chance que o Fluminense perdeu de conquistar o título inédito da Libertadores;• Na Gastronomia: Amores de Netuno;• Coluna Estar Bem: Microtraumas musculares.• 1º de Abril - Av. Rio Branco/Centro• Tio Patinhas - Av. Rio Branco/Centro• Mensageiro da Paz - Av. Rio Branco/Centro• Cia. - Rua Floriano Peixoto/Palácio dos Esportes• Revistaria Atheneu - Av. Campos Sales• Banca Atheneu - Av. Campos Sales• Banca Cidade do Sol - Av. Afonso Pena• Banca Prática - Av. Afonso Pena• Banca Atual - Rua Apodi• Banca Virtual - Nordestão do Alecrim• Revistão do Super - Av. Prudente de Morais/Próximo ao Hiper• Hiper Banca - Av. Nascimento de Castro• Boa Leitura - Nordestão da Salgado Filho• Banca Globo - Próximo ao Ded de Candelária• Banca Souza e Silva - Praça de Candelária• O Garrafão - Candelária• Revistaria Atheneu Hiper - Ponta Negra• Revistaria Cidade do Sol - Av. Eng. Roberto Freire/Ponta Negra• Banca Veja - Av. Deodoro/Próximo ao Nordestão• Banca da Diva - Rocas• Banca Natal I - Rua Vigário Bartolomeu/Centro• Banca J. B. da Cunha - Rua Princesa Isabel/Centro• Cigarreira Canaã - Av. Rio Branco/Próximo ao Banespa• Briza Conveniência - Praia do Meio