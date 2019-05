Detran define na segunda (5) reajuste de auto-escolas Novas regras têm o objetivo de melhorar a formação dos condutores e, conseqüentemente reduzir os acidentes.

As novas regras para tirar a carteira de habilitação já estão vigorando desde ontem (1º) em todo o país. A partir de agora, quem quiser tirar a carteira de motorista terá que fazer 45 horas/aula de curso teórico e não mais 30 horas, como era antes. Com isso, vai ficar mais caro freqüentar uma auto-escola. Na segunda-feira (5), o Detran/RN definirá os valores que serão cobrados.



As aulas de direção defensiva, por exemplo, passam de 8 horas para 16 horas, e as de legislação de trânsito, de 12 horas para 18 horas. O curso de direção veicular também será estendido, aumentando 5 horas, passando a ter 20 horas/aula - antes eram 15 horas.



O chefe de gabinete do Detran/RN, Flavio Ezequiel Mefont, esclareceu para a reportagem do Nominuto.com que as novas regras têm o objetivo de melhorar a formação dos condutores e, conseqüentemente, reduzir os acidentes.



"Por isso, continuarão a ser abordadas no curso teórico questões sobre direção em situações de risco, equipamentos de segurança do motociclista e mudanças no comportamento do motorista após consumo de álcool e outras substâncias psicoativas”, informou.



“Entre as novidades está a permissão para que motociclistas passem a fazer aulas práticas em vias públicas, desde que recebam as instruções antes em circuito fechado, até terem o pleno domínio do veículo”, esclarece.



Mefont esclarece ainda que as pessoas que deram entrada no Detran até 31 de dezembro de 2008 vão tirar a carteira de habilitação com as regras velhas.



Para Weytson de Andrade, supervisor de uma auto-escola no centro de Natal, "com esse aumento na quantidade de aulas, os cursos obviamente ficarão mais caros, porém as pessoas estarão com mais cuidado para enfrentar o trânsito”.



“Muitos alunos se sentem inseguro de pegar uma moto ou um carro e sair no trânsito enquanto estão aprendendo. Fora do circuito fechado fica difícil do instrutor passar as orientações”, avaliou Weytson.