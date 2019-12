Geddel e Dilma vistoriam obras de integração do São Francisco Com a visita, os ministros iniciam um novo modelo de vistoria das obras feitas pelo Governo.

Os ministros Geddel Vieira Lima, da Integração Nacional, e Dilma Rousseff, da Casa Civil, vistoriam hoje (5), nos municípios pernambucanos de Cabrobó e Floresta, as obras de interligação do Rio São Francisco com as bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional, destinadas a levar águas às populações do semi-árido nordestino.



Com a visita, os ministros iniciam um novo modelo de vistoria das obras feitas pelo ministério. Antes, elas eram inspecionadas periodicamente em companhia dos técnicos executores.



Agora, a fiscalização será feita juntamente com os dirigentes das empresas contratadas para a realização das obras. A vistoria de hoje mobilizará cerca de 40 presidentes e diretores de empresas.



As próximas visitas deverão ocorrer ainda em fevereiro nos projetos de irrigação Salitre e Baixio, na Bahia.