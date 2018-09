Deus ajuda a quem cedo madruga?

Vlademir Alexandre Sérgio Arthuro, em seu laboratório, tenta desvendar o sonho lúcido.

Não é que Humberto estava na farra e Bandeira teve insônia, ou que um vai viajar e o outro é guarda noturno. Os dois, padrasto e enteado, repetem a rotina quase diariamente (Bandeira é mais metódico), porque resolveram, simplesmente, atender seus ritmos biológicos.Ritmo biológico é o nome que se dá aos ciclos diários de sobe-e-desce que acontece em várias atividades animais. A temperatura, a produção de alguns hormônios e de células de defesa, por exemplo, obedecem a um ritmo que se repete a cada dia. O ciclo sono-vigília também. Essa ritmicidade é importante para a sobrevivência do indivíduo e sofre regulação de estruturas cerebrais - a mais importante é o núcleo supraquiasmático do hipotálamo - que foram denominadas "relógio biológico".Cada pessoa possui um ritmo biológico diferente que se repete, em média, a cada 24 horas e 30 minutos. Por isso estamos sempre tentando, uns mais e outros menos, sincronizar nosso ritmo interno com o da natureza, que é de 24h.Acontece que, no caso dos homens, entre o sol que nasce e o núcleo com nome difícil, existe algo que é difícil de quantificar e determina uma influência enorme: a cultura.Não é à toa que, expostos à mesma luminosidade, os habitantes da zona rural acordem bem mais cedo que os da cidade, cada vez mais agitada à noite.Humberto Diógenes é daquelas pessoas que possuem um ritmo bem maior que 24h e, alheio ao incômodo do calor e do clarão do dia, tende a dormir e acordar cada vez mais tarde. "Minha mãe conta que, mesmo na barriga, eu quase não mexia de dia e ficava agitado à noite", diverte-se. A tentativa de estudar pela manhã, ainda criança, foi tão frustrada que durou apenas dois anos. "Tinha dificuldade de acordar e acabava atrasando todo mundo".Ele é um típico "bicho noturno", ou, no linguajar dos cientistas, um "vespertino extremo". E escolheu ser programador, uma atividade que, por sorte, não precisa obedecer nenhuma rotina. Coincidência ou não, a maioria de seus amigos nerds também acham que a melhor hora para trabalhar é quando o resto do mundo dorme.Acordar nunca foi problema para Francisco de Assis Bandeira, o padrasto dele. Quando sai de casa, às 8h, ele, esperto e com raciocínio em plena forma, já trabalhou duas horas em seus projetos, fez exercícios, tomou café e banho. "Quando vou viajar de carro, gosto de sair entre três e quatro da madrugada". Ser um matutino extremo, como o chamariam os neurocientistas, não atrapalha a convivência social. "Quando quero sair, durmo à tarde", simplifica.A tarefa da convivência é bem mais penosa para Humberto. Ele nunca "está" em casa porque dorme de dia, e nunca "está" no trabalho, porque, quando chega, geralmente as pessoas estão saindo. "Transformei-me numa pessoa virtual", constata. Ele também tem problemas com alguns serviços, como conseguir que um lava-jato entregue seu carro no mesmo dia, por exemplo. Apesar dos supermercados 24h e das sessões de cinema de madrugada, o mundo é, ainda, dos matutinos."Haveria bem menos problemas de trânsito e de violência, por exemplo, se a humanidade adotasse um horário mais flexível", raciocina, um pouco em causa própria, o neurocientista Sérgio Arthuro.O problema do sono sempre inquietou Sérgio, que, a exemplo de Humberto, gosta de dormir muito e tarde da noite. Ele resolveu estudar o assunto ainda no curso de medicina, quando comparou o rendimento de um grupo de estudantes em aulas que começavam às 7h e às 10h. "Percebemos que as turmas que iniciavam mais tarde eram melhor aproveitadas", explica. A publicação do trabalho na revista da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) foi na época da mudança de grade curricular e, coincidência ou não, as aulas às 7h foram abolidas do curso.Depois de formado, Sérgio estudou a relação entre sono e comportamento na Universidade Federal Paulista e constatou, mais uma vez, que obedecer o ritmo biológico tem influência não só na memória, mas também no humor e na atenção. O problema é que, na contramão das descobertas da ciência, as pessoas têm optado por dormir cada vez menos."A humanidade inventou duas coisas que prejudicam fortemente o sono: a primeira foi a luz elétrica, a outra foi a dupla televisão e computador", explica. Na época das cavernas, quando o homem ainda era presa, o ciclo dele se assemelhava ao de um rato, com períodos curtos de sono e vigília durante o dia e noite. Agora, que pode se dar ao "luxo" de dormir em um só bloco e aproveitar todos os sete a oito ciclos de sono diários, resiste em dormir.Outra coisa que a humanidade inventou e vem tirando o sono de muita gente desde o século passado é o capitalismo. Com a demanda cada vez maior por produtividade, as pessoas são obrigadas a trabalhar mais, e, conseqüentemente, sobra menos tempo para o lazer e o sono."Só que o efeito é contrário: as pessoas dormem menos e por isso diminuem a produtividade", avalia Sérgio. Para conseguir a plena forma cerebral, é preciso que as pessoas abandonem a idéia rígida do cronograma diário e respeitem mais seus ritmos biológicos.E isso não quer dizer que tenham que dormir, como a maioria, oito horas por dia. Há os pequeno dormidores, que se satisfazem com quatro horas de sono, e os grande dormidores, que precisam de 10h, pelo menos, para se restabelecer. Além disso, os matutinos e os vespertinos devem adequar seus hábitos aos horários de trabalho, sono e lazer. O ditado "Deus ajuda a quem cedo madruga", decididamente, nunca esteve tão ultrapassado.