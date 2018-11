Comperve vê tranqüilidade no Vestibular 2009

A presidente da Comissão Permanente do Vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Comperve), Bethânia Leite, avaliou como tranqüilo o início do Vestibular 2009.A única eliminação, até o momento, foi de uma candidata que estava fazendo provas no Colégio Atheneu. Ela conta que a vestibulanda foi flagrada com um impresso de cursinho junto a sua prova.“Os cursinhos não podem continuar com essa bobagem. Isso é inaceitável”, diz a presidente da Comperve, referindo-se a distribuição de revisões em frente aos locais de provas.Segundo Bethânia Leite, apesar da ocorrência, o Vestibular 2009, que teve início no último domingo (22), está transcorrendo normalmente. “Tudo tranqüilo. Não temos notícia de nenhuma alteração. Até o momento, nenhuma questão foi contestada”.

Provas

Nesta terça-feira (25), último dia, às provas serão discursivas em cada área. Os portões serão abertos às 7h20 e fechará às 8h. Para a realização das provas, o candidato deve portar o cartão de inscrição e o documento de identificação usado na inscrição do vestibular.