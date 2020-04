Função de Dilma Rousseff não é ficar de obra em obra, diz Agripino

Vlademir Alexandre José Agripino: "Há uma constatação evidente de que ele está em campanha",

“Não é o que eu acho. Há uma constatação evidente de que ele está em campanha. Dilma tem um gabinete e uma função, não tem que ficar de obra em obra”, disse, por telefone, aoEle negou, entretanto, que o encontro com os prefeitos do país, realizado na semana passada com recursos do governo federal, tivesse fins eleitoreiros. “Essa reunião acontece anualmente e é legítima. Estamos questionando o que não é legítimo”.O DEM e o PSDB entraram com uma ação nesta quarta-feira (19) junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) acusando Lula e Dilma Rousseff de antecipação de campanha eleitoral.Ontem o deputado Carlos Sampaio (PSDB) também pediu uma abertura de inquérito civil na Procuradoria da República do Estado contra os dois por improbidade administrativa, tendo em vista que o encontro dos prefeitos foi patrocinado pelo governo federal.Em meio ao discurso da oposição, Lula lembrou da viagem que o governador de São Paulo, José Serra (PSDB), também pré-candidato à presidência, fez a Cascavel. “É bem diferente, porque ele não tem obra no Paraná para verificar”, teria dito. José Agripino não quis comentar sobre a viagem de Serra.