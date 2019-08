Robenilson Ferreira se mostra tranqüilo quanto a decisão do Tribunal de Contas do Estado

cedida Robenilson Ferreira tem 15 dias para apresentar defesa ao TCE.

Robenilson declarou à reportagem do Nominuto.com que vai se inteirar do assunto na segunda-feira (26) e preparar sua defesa.“Eu nem estava sabendo de que se tratava, mas pelo que eu li no site do TCE, se refere às contas do Fundef - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério de 2003”, explica.Segundo Robenilson não há motivos para maiores preocupações, pois é um “questionamento meramente formal”, onde o Tribunal de Contas acatou o parecer do corpo técnico e agora ele terá 15 dias para justificar as irregularidades encontradas.A decisão da 1ª Câmara de Contas do Tribunal de Contas do Estado é de que Robenilson Ferreira deve restituir ao erário as importância de R$ 110.738,78A sessão foi presidida pelo conselheiro Paulo Roberto Alves com a participação dos conselheiros Alcimar Torquato e Valério Mesquita.