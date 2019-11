Carlos Alberto marca dois gols e Vasco volta a vencer bem no Carioca

Com dois gols de Carlos Alberto e um de Nilton, o Vasco da Gama derrotou o Duque de Caxias pelo placar de 3 a 1, na tarde deste sábado, em São Januário, em partida válida pela terceira rodada da Taça Guanabara. Edivaldo fez o gol da equipe de Caxias. Com mais uma vitória, a equipe cruzmaltina chegou aos seis pontos ganhos. Já o Duque de Caxias continua com apenas um ponto conquistado. Na próxima rodada, o time receberá, na quinta-feira, o Fluminense, no Estádio de Los Lários, em Xerém. Já o Vasco irá até Volta Redonda, enfrentar o Resende, na quarta-feira.Logo aos cinco minutos de jogo, após bobeada a zaga caxiense, Alex Teixeira cruzou para Carlos Alberto desviar com um leve toque, tirando qualquer chance de defesa para o goleiro Borges: Vasco 1 a 0. Aos 12, Amaral falhou dentro da área. A bola sobrou para Edivaldo, livre empatar o jogo: 1 a 1. Quatro minutos depois, Pimpão invadiu sendo derrubado dentro da área. Pênalti. Carlos Alberto cobrou no canto esquerdo de Borges: Vasco 2 a 1. Na etapa final, aos 22 minutos, Paulo Sérgio cobrou falta e Nilton de cabeça, marcou o terceiro: 3 a 1. Com a vitória praticamente assegurada, o Vasco segurou o resultado até o fim.

Ficha Técnica:

Jogo: Vasco 3 x 1 Duque de Caxias

Local: Estádio de São Januário

Árbitro: Nilton Feitosa do Nascimento

Assistentes: Vinicius da Vitória Nascimento e Marcelo da Silva Cardoso

Vasco da Gama: Tiago, Paulo Sérgio, Fernando, Titi e Ramon; Amaral, Nilton (Mateus), Jéferson e Alex Teixeira (Faioli); Carlos Alberto e Rodrigo Pimpão (Élton).

Técnico: Dorival Júnior.

Duque de Caxias: Borges, Douglas Silva (Jhon), Henrique, Eduardo Teles e Alan; Léo Oliveira, Silva, Renatinho e Juninho (Cadu); Dudu (Zé Carlos) e Edivaldo.

Técnico: Toninho Barroso (Interino).