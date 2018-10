3º Campeonato de Futebol de Praia do Bem Evento vai reunir 16 times de futebol do bairro de Mãe Luiza.

A Casa do Bem promove neste domingo, a final do 3º Campeonato de Futebol de Praia do Bem, que reuniu durante 6 meses, 16 times de futebol de praia do bairro de Mãe Luiza, promovendo a saúde através desta prática esportiva e incentivando a cidadania, afastando também muitos adultos e adolescentes da proximidade com atividades negativas.



As finais vão ser ser entre os times Camaragibe e Goiás, com o Grêmio e a Sétima Travessa disputando o terceiro lugar. As finais acontecem na praia de Miami, em Areia Preta, a partir das 9h, com o 3º Campeonato de Futebol de Praia do Bem tendo coordenação de Chichito e apoio da Casa do Bem, Sport Master e Cristina Moto.



O presidente da Casa do Bem, escritor e jornalista Flávio Rezende, ressalta a importância deste evento, "toda prática esportiva tem algum valor humano embutido. A competição saudável entre os seres, estimula uma competitividade sem violência, que deveria ser seguida em todos os aspectos da vida. Se todas as diferenças fossem resolvidas via esporte, as guerras cederiam espaço para jogos e, o mundo, ficaria livre de mortes desnecessárias, entristecendo pais e mães e separando entes queridos" coloca.



"Aqui em Mãe Luiza, precisamos ocupar as pessoas com atividades diferentes e, através do futebol de praia, isso acontece de maneira prazerosa e eficaz. A Casa do Bem fica feliz em promover este evento coordenado por Chichito e, precisa de mais apoio para que o mesmo possa reunir mais times ano que vem. As doações podem ser de ternos, bolas, calçados, troféus, protetor solar, traves, água mineral, medicamentos e demais itens relacionados com a prática esportiva em questão" , completa.





Mais informações com Chichito, fone 8804-2400.