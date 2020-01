Tita confirma que vai assumir o América

Rogério Torquato O ex-craque Tita confirmou ao portal Nominuto que assume o América

O novo comandante do América chegou às 3h da madrugada de hoje, ficando hospedado no flat Granada, em Ponta Negra e deverá ser apresentado oficialmente ao clube na tarde de hoje, no CT Abílio Medeiros.Milton Queiroz da Paixão, 50 anos, o Tita, vem de uma passagem conturbada pelo Vasco da Gama. A vinda para o América para o ex-craque significa um recomeço de carreira.O jovem técnica encara como um desafio de grandeza. “O América, historicamente, é um dos clubes de maior tradição do Norte-Nordeste do Brasil, e fico honrado com a oportunidade de fazer um trabalho aqui em Natal”, disse.Na verdade o América não é o primeiro clube do Nordeste a ser comandado pelo carioca. Ele já teve uma experiência pelo Campinense de Campina Grande, tendo também dirigido o Clube do Remo, equipe de tradição da região Norte do Brasil.Sobre o fato de assumir o clube justamente na semana do clássico, Tita afirmou que não vê maiores problemas, no entanto, prefere primeiro pensar no Baraúnas, adversário do América nesse meio de semana.“É sempre muito importante para qualquer treinador saber lidar com os clássicos regionais ou nacionais. O principal foco é o trabalho, a conscientização do plantel, e tentarmos levar ao grupo o melhor para que a equipe cresça na competição”, continuou.Quesitonado sobre as dificuldades que vai enfrentar devido ao momento difícil que a equipe atravessa, o ex-craque de Flamengo, Vasco e seleção não se esquivou: “ a maioria dos técnicos do Brasil assumem compromissos com os clubes em situações como essa, sou apenas mais, e só posso dizer que vou tentar reverter esse quadro com muito trabalho”, pontuou.O novo treinador rubro tomou conhecimento da resistência de alguns setores da torcida ao seu nome, e não se mosrou incomodado. Parece tranqüilo em encarar mais esse desafio em sua carreira.“É normal que seja assim, afinal o time está atravessando uma fase complicada no Estadual, mas tenho absoluta convicção que o tempo e, claro, bons resultados, vão me ajudar a mudar o conceito”, afirmou.O menino que chegou ao Flamengo com 11 anos não poderia deixar de levar em consideração a importância das categorias de base para os clubes de futebol, garante Tita que vai sim observar os jovens valores do clube, e se houver necessidade, qualidade nos jovens valores vai sim aproveitá-los.“O jogador da base tem particularidades que são só deles. A entrega é muito maior, eles se cobram acima da média, e têm uma identidade com a camisa, com a torcida que os faz correr mais, sofrerem mais quando perdem e vibrarem mais ainda quando a situação é de vitória”, colocou.Para “virar esse jogo” a favor do América, e passar a merecer a confiança da torcida, Tita prega somente muito trabalho. Ele descartou a contratação de novos jogadores, o que já vai lhe Dar uma confiança do plantel na sua chegada. “Tomei conhecimento que o plantel do América é muito bom, por isso não vejo necessidade indicar reforços. Espero que o grupo dê a resposta que preciso. Por fim, trabalho, trabalho e trabalho.