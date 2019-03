Exposição explora como tema a obra de Guimarães Rosa Quadros estarão à mostra de 16 a 30 de dezembro na Galeria Conviv'art, no Centro de Convivências da UFRN.

O artista plástico Erasmo Andrade toma emprestada a melancolia de Guimarães Rosa para os quadros que expõe a partir de desta terça-feira (16) na Galeria Conviv’art da UFRN. A abertura da exposição Melancólica Travessia é às 16h.



As telas são inspiradas na obra do escritor Guimarães Rosa.



“Faço uma aproximação entre a linguagem verbal do livro Grande Sertão Veredas e a pintura. O sertão é melancólico em sua paisagem”, explica.



O período de visitação será estendido até o dia 30 de dezembro, das 9 às 17h.