Capitania dos Portos concede entrevista coletiva para detalhar Operação Verão

A Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte iniciará no próximo sábado (13), e se estenderá até a primeira semana de março, a Operação Verão 2008/09.O trabalho consiste de fiscalização e conscientização sobre as normas e equipamentos de segurança de pequenas e médias embarcações.Para detalhar a Operação, o capitão dos Portos, o comandante Francisco José Silveira Vasconcelos concederá entrevista coletiva nesta quinta-feira (11), às 15h, na Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte, na Ribeira.“O comandante irá explicar todos os procedimentos de inspeção, abordagem, autuações, multas e apreensões. Outro ponto que deve ser abordado durante a coletiva é a possibilidade da Capitania também se utilizar da Lei Seca para coibir a embriaguês no mar”, informa a assessoria da Capitania dos Portos, lembrando que o órgão dispõe de três aparelhos de bafômetros.

*Com informações da Assessoria da Capitania dos Portos