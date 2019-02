Daniel Dias e Terezinha Guilhermina são os paraolímpicos indicados A cerimônia de premiação será realizada próximo dia 16 de dezembro no Teatro do MAM, no Rio de Janeiro.

Os atletas Daniel Dias e Terezinha Guilhermina receberão o prêmio Brasil Olímpico 2008 na categoria Melhores Atletas Paraolímpicos de 2008. Daniel e Terezinha conquistaram juntos 12 medalhas nos Jogos Paraolímpicos de Pequim.



Com a indicação, os vencedores serão bicampeões do Prêmio Brasil Olímpico. Terezinha Guilhermina havia conquistado o título em 2006, e Daniel no ano passado. Em Pequim, Daniel Dias conquistou quatro medalhas de ouro (100m e 200m livre S5, 50m costas S5 e 200m medley SM5), quatro de prata (50m livre e 50m borboleta S5, 4x50m medley 20 pontos e 100m peito SB4) e uma de bronze (4x50m livre 20 pontos). Terezinha conquistou ouro nos 200m rasos, prata nos 100m e bronze nos 400m.



Sobre o Prêmio Brasil Olímpico



Em sua décima edição - a primeira ocorreu em 1999, em São Paulo - o Prêmio Brasil Olímpico já se consolidou como a maior festa do esporte brasileiro. Este ano, devido à realização dos Jogos Olímpicos, todos os atletas que alcançaram as finais em Pequim receberão diplomas. Além dos prêmios para os melhores técnicos do ano, para os melhores atletas do ano e melhores por modalidade, o Prêmio Brasil Olímpico 2008 homenageará também o melhor técnico do ano (individual e coletivo), o melhor atleta paraolímpico do ano masculino e feminino, o melhor técnico paraolímpico, o melhor atleta das Olimpíadas Escolares e das Universitárias, além de conceder o Troféu Adhemar Ferreira da Silva, oferecido a ex-atletas que simbolizem os legados de Adhemar, o primeiro bicampeão olímpico do Brasil.



