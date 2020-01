Disputa da Copa entre as capitais do NE é destaque da edição do Nasemana

Confira a lista de bancas nas quais você pode adquirir seu exemplar

Diógenes Dantas comenta a gangorra na vida política: enquanto Garibaldi desce ao plenário do Senado, Henrique sobe na Câmara.

Napolítica, as decisões da Operação Impacto saem em março. Juiz diz com exclusividade que há possibilidade de alguns serem absolvidos sumariamente.Henrique Alves, o alfaiate. Dia 2 de fevereiro, enquanto o Brasil assistia ao PMDB ganhar as eleições presidenciais da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, o Rio Grande do Norte, olhos grudados na TV Câmara, entendia outra coisa: Henrique Alves chegara, finalmente, ao ápice de sua carreira.Difícil é ser do contra. Em número bem inferior aos aliados de Micarla, os quatro vereadores que restam do lado esquerdo da prefeitura contam o que farão para não serem engolidos pelos amigos da pevista.

Marcos Alexandre comenta sobre o acordo de cavalheiros de Iberê e Robinson. Quem estiver melhor, é a bola da vez de Wilma, em 2010.

A entrevista da edição é com a senadora Rosalba Ciarlini (DEM). Ela está na boca do povo, mas continua cautelosa ao falar sobre candidatura ao governo.

A Reportagem da Semana traz as últimas novidades sobre a duplicação da BR 101. Trecho entre o Rio Grande do Norte e Paraíba é o mais complicado.Em 20 perguntas, os direitos, as novas regras da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT).

Na economia, trabalhadores querem conta-salário sem taxas. Empregado da iniciativa privada poderá transferir dinheiro para o banco que quiser, sem tarifas. Conta não possui serviços agregados.Roberto Guedes informa que a Receita Federal pretende implantar em dois anos um modelo em que o contribuinte do Imposto de Renda Pessoa Física receberá o formulário já pronto, com os valores já lançados.

Na capa do Caderno Dois, em Comportamento, o equilíbrio nos momentos difíceis. O desafio de encarar as perdas da vida.Geórgia Nery comenta o pulso firme de Micarla de Sousa na luta para regularizar a saúde.Nacultura, No Passo da Folia. Cantora Valéria Oliveira se reúne com grandes talentos da música potiguar para animar o carnaval.Alex Souza: 10 filmes, uma ilha e um pouco de conversa mole.

Natecologia: Livros digitais para democratizar a leitura

Getúlio Soares fala sobre o retorno fashion de Magali Medeiros, com seu shortinho escândalo.

Flasnominuto traz imagens da formatura de Direito, formatura da UnP e Casa de Ferro.Tânia Pinheiro entrevista o empresário Ricardo Abreu.

Noturismo: Hotéis apostam no charme para encantar turistas de Natal e Pipa, em Tibau do Sul.No esporte, três clássicos agitam a 6ª rodada do Campeonato Estadual de Futebol.Edmo Sinedino comenta o desprezo por parte do Santa Cruz, o líder do Estadual.Ele Respira Esporte com o presidente da Acern, Paulo Nogueira.Alan comenta o jogo de cena do Real, que chegou a desistir do Estadual.

