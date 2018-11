CMN anula contrato da Prefeitura com Banco do Brasil

Vlademir Alexandre Vereadores aprovaram decreto com 13 votos favoráveis.

Discutido há algumas semanas pela Câmara Municipal do Natal, o contrato da Prefeitura do Natal com o BB criou polêmica pela ausência de licitação para ser firmado, bem como pela não consulta à CMN para a celebração do acordo. Parte dos vereadores, que convocaram membros da administração municipal para prestarem esclarecimentos sobre o conteúdo do contrato, entenderam que a medida era ilegal.O projeto de decreto legislativo foi apresentado no dia 11 de novembro pelos vereadores Salatiel de Souza (PSB) e Renato Dantas (PMDB), que não ficaram convencidos com os argumentos apresentados pelo Executivo. A justificativa inicial era de que o dinheiro arrecadado seria utilizado para o pagamento do 13º salários dos servidores da Prefeitura, mas nesta terça-feira (25) um documento enviado pelo Executivo dizia que os recursos seriam necessários para o pagamento da contrapartida de obras que utilizam recursos federais – o que não convenceu a maioria dos vereadores.Para o vereador Renato Dantas, o prefeito “não respeitou a mediana inteligência dos vereadores” com os argumentos apresentados e, assim como os vereadores Adão Eridan (PR), Adenúbio Melo (PSB), Aluísio Machado (PSB), Aquino Neto (PV), Bispo Francisco de Assis (PSB), Dickson Nasser (PSB), Enildo Alves (PSB), Salatiel de Souza (PSB), Sargento Siqueira (PV) e Edivan Martins (PV), votou a favor da proposta. Edivan, inclusive, esteve em situação difícil durante a votação.Exercendo a liderança do prefeito desde 2007, Edivan Martins recebeu um comunicado do PV sobre a recomendação do partido pela aprovação do decreto. No documento, inclusive, Elias Nunes, presidente do PV de Natal, disse que o vereador que descumprisse a orientação estaria sujeito às penalidades do partido.“Não posso me furtar da decisão do meu partido, por isso renuncio à liderança do prefeito e voto favorável ao decreto. Não me sentiria à vontade para votar contra o prefeito exercendo sua liderança”, disse Edivan Martins durante a declaração do voto.Com a aprovação da proposta, o vereador Salatiel de Souza manifestou sua satisfação parafraseando o senador Pedro Simon (PMDB), após a devolução da MP da Filantropia devolvida por Garibaldi Filho (PMDB). “Esta Casa está de pé”, disse (também) Salatiel de Souza.O vereador Emílson Medeiros (PPS), que presidiu a sessão, solicitou ao Legislativo da Casa que comunique a decisão imediatamente para que o decreto seja publicado no Diário Oficial do Município já na quinta-feira (27).







Acusação





Durante a declaração do voto, o vereador Fernando Lucena (PT), sem citar nomes, disse que 17 vereadores tinham sido comprados por Micarla de Sousa para aprovação do decreto. Emílsom Medeiros, que presidia a sessão, solicitou que a acusação do parlamentar constasse em ata na íntegra.Durante os dias que antecederam a votação, vereadores admitiram que foram procurados por líderes partidários favoráveis e contrários à aprovação do decreto.