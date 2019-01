Entre vereadores, Raniere teve maior arrecadação

Vlademir Alexandre Campanha de Raniere somou R$ 203.130

Raniere somou R$ 203.130. De acordo com o TSE, só da M B Companhia e derivados de petróleo Ltda. foram mais de R$ 12 mil.O vereador mais votado da Câmara Municipal do Natal, Paulo Wagner (PV), angariou aproximadamente R$ 167 mil em doações para sua campanha, na qual obteve 14.444 votos.O presidente da Câmara, Dickson Nasser (PSB), tendo sido apoiado unicamente por pessoas físicas, conseguiu R$ 108.300.Ney Lopes Júnior (DEM) recebeu poucas, mas grandes doações. Só do pai, o ex-deputado federal Ney Lopes, foram R$ 26.350, que unidos às outras doações e aos R$ 40 mil de recursos próprios somaram R$ 104.967.Júlia Arruda (PSB) conseguiu ficar com o maior número de patrocínios para sua campanha, com mais de 130 pessoas entre empresas e políticos. Valores entre R$ 250 e R$ 10 mil ajudaram a vereadora a se eleger.