Sarney anuncia suspensão temporária das obras no Senado

Jonas Pereira / Agência Senado Mesa diretora vai analisar a necessidade das obras no Senado.

Sarney reiterou que a nova Mesa do Senado continuará adotando até o final deste ano uma série de medidas com o objetivo de reduzir as despesas da instituição, como disse que faria em seu discurso de posse.Em sua primeira entrevista coletiva à imprensa, encerrada há pouco, ele voltou a criticar o instituto da medida provisória. Apesar de reconhecer a necessidade de o governo contar com um mecanismo para responder prontamente a ações que cobrem urgência nas decisões, o presidente entende que o rol de matérias que podem ser tratadas por medidas provisórias deve ser bastante reduzido.Sarney defendeu ainda mudanças no Regimento Interno da Casa como forma de dar mais agilidade aos trabalhos legislativos. Ainda na entrevista, Sarney disse que pediu aos senadores Marco Maciel (DEM-PE) e Gerson Camata (PMDB-ES), respectivamente presidente e relator da Comissão Temporária para Reforma do Regimento Interno do Senado Federal, que agilizem os trabalhos do colegiado para que o regimento da Casa seja modernizado.Perguntado por um repórter se o Senado vai fazer como a Câmara e divulgar todos os gastos dos senadores com a verba indenizatória, ele disse que a Mesa do Senado poderá estudar a possibilidade.Sarney também reiterou que, durante suas gestões, as proposições serão incluídas na ordem do dia na mesma ordem em que chegarem das comissões, o que, afirmou, dará maior transparência aos trabalhos da Casa.