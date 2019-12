Vaccarezza é escolhido o novo líder do Partido dos Trabalhadores Ele concorreu ao cargo com o deputado Paulo Teixeira (SP).

Em reunião nesta terça-feira (3), a bancada do Partido dos Trabalhadores escolheu o deputado Cândido Vaccarezza (SP) como o novo líder. Ele concorreu ao cargo com o deputado Paulo Teixeira (SP). Vaccarezza obteve 43 votos e Teixeira, 33.



A última vez que os deputados do PT escolheram o líder por meio de voto foi em 1997. Todos os outros anos, o líder foi escolhido por consenso. Por motivos de saúde, só não participaram da votação os deputados Adão Pretto (RS) e Carlos Wilson (PE).



Fonte: Agência Câmara.