Pesquisador da Petrobras é premiado por trabalho com combustível mais limpo

O consultor sênior do Centro de Pesquisas da Petrobras, Eduardo Falabella, recebeu nesta sexta-feira (5/12) o Prêmio Nacional de Tecnologia Abiquim de Exportação na categoria pesquisador, da Associação Brasileira da Indústria Química, durante o 13º Encontro Anual da Indústria Química.O prêmio é concedido pela primeira vez a um pesquisador da Petrobras e tem como objetivo identificar projetos de inovação ou melhorias de processos, produtos e serviços no setor químico.A premiação é o reconhecimento do trabalho do consultor no desenvolvimento de DME (dimetiléter), um combustível alternativo flexível (pode ter várias utilizações) e ambientalmente correto (não emite particulados nem óxidos de enxofre, além de não causar efeito estufa).Trata-se de um projeto inovador na produção de DME através de uma rota de obtenção não-convencional, tendo o carvão como matéria-prima. O pesquisador explica que neste processo de produção, a etapa de conversão com uso de metanol é eliminada, o que torna a rota otimizada. “É com grande satisfação que recebo este prêmio, sendo o primeiro representante da Petrobras agraciado por esta importante associação”, ressaltou Falabella.Considerado provavelmente como um dos combustíveis do século XXI, DME é uma substância não tóxica, com alto poder calorífico, que durante sua queima não emite particulados nem óxidos de enxofre, além de não causar efeito estufa. Outra vantagem está na possibilidade de DME substituir tradicionais combustíveis como diesel e GLP, podendo ser empregado em termoelétricas, transporte urbano (ônibus, principalmente) e até para uso doméstico.Dentre outras premiações recebidas pela Petrobras em 2008 na área de Ciência e Tecnologia, está a do prêmio The Young Author, concedido pelo Congresso Mundial de Petróleo (WPC, sigla em inglês) ao melhor estudo realizado por jovens profissionais (até 35 anos). Os engenheiros de produção Jaime Naveiro, Fernando Mendes e Pedro Medina receberam a premiação do rei da Espanha, Juan Carlos I, em junho. No dia 3 de dezembro, a Companhia foi homenageada na categoria Empresas e Instituições Parceiras, em solenidade que comemorou 45 anos de existência do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia – (Coppe/UFRJ).

* Fonte: Petrobras