"Me sinto vitoriosa nas eleições desse ano" Líder do PSB no estado, Wilma faz avaliação positiva das eleições desse ano.

Júlio Pinheiro: Sobre as eleições de Natal, como a senhora avalia os resultados para o PSB? A senhora acredita que saiu enfraquecida das eleições de 2008? Este foi o ano mais difícil de seu mandato?



Esse ano não foi um dos melhores, mas não foi ruim. O PSB foi o partido que mais fez prefeitos no Estado. A formação com sete partidos, mas fomos vitoriosos em Caicó, quando o PSB apoiava o candidato Bibi do PR e em São Gonçalo, quando apoiamos Jaime Calado.



Eu me considero vitoriosa nas eleições desse ano. Em relação a Natal, isso é normal. Os perdedores de hoje serão vitoriosos amanhã.