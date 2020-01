Erandyr Montenegro pede demissão do Alecrim Técnico alecrinense não resistiu à sucessão de resultados negativos; técnico do Real também entregou o cargo.

Erandyr Montenegro não é mais o técnico do Alecrim. Ele reunciou ao cargo hoje cedo, considerando que era para o bem da equipe e que era o momento. Em sua despedida, Erandyr lembrou que o grupo alviverde tem qualidade e que é hora de dar oportunidade ao grupo de dar a respoosta que tanto espera, mas para tal era imprescindível renovar a filosofia e a visão técnica.



"Não era intenção do clube afastar o treinador, haja vista as grandes contribuições à frente do Verdão nos últimos anos", contou o presidente do Alecrim, Edivaldo Gomes, refletindo o pensamento dos dirigentes de manter o técnico no cargo.



Neste momento, a diretoria alviverde busca um nome para substituir Erandyur à altura - tal nome deve ser divulgado nas próximas horas. Enquanto isso, quem assume é o auxiliar técnico Gilmar, na condição de técnico interino.



Concris também sem técnico



Além do Alecrim, o Real Indpendente também está sem técnico: Silva De Ouro entregou o boné do "Concris do Seridó" - ele atuava como interino há duas rodadas, desde a saída de Jason Vieira (agora no Coríntians de Caicó, o "Galo do Seridó", em substituição a Baltazar Germano).



Esta foi a segunda troca de comando no Real em apenas dez dias.



O afastamento, segundo De Ouro, se deu por conta da interferência de alguns dirigentes em seu trabalho, o que considerou falta de profissionalismo - mesma reclamação de seu antecessor.



Para a vaga deixada por De Ouro, os nomes mais cotados entre os dirigentes do Concris são o do técnico Lourenço (hoje comandando as categorias amadoras do clube) e o do radialista Moreira Neto (que já treinou em duas ocasiões o Caicó Esporte Clube).



Quem assume interinamente é o preparador físico François "Poposa" Araújo - que recusou proposta dos dirigentes para acumular as funções de técnico e preparador até o fim do campeonato.