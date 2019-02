Homem é executado a tiros de pistola e namorada sai ferida em atentado na zona Norte Crime aconteceu no sábado à noite quando Valter Fernandes e sua companheira estavam em um bar no conjunto Pajuçara II

Um casal de namorados foi vítima de um atentado no sábado (13) à noite quando estavam em um bar no conjunto Pajuçara II, na zona Norte de Natal. Valter da Silva Fernandes do Nascimento, 21, foi morto a tiros enquanto sua namorada, identificada como Camila, foi ferida e socorrida ao hospital Walfredo Gurgel.



Segundo informações repassadas por moradores do local a um agente da delegacia de plantão da zona Norte, dois homens - ainda não identificados - são os principais suspeitos de terem atirado contra as vítimas.



Ainda de acordo com o relato, Valter estava com a namorada no bar e um homem o chamou. Ambos saíram conversando e pouco tempo depois retornou ao local. Já a pessoa com quem ele conversava saiu com outro destino.



Logo em seguida, dois homens surgiram em um carro de cor escura e foram atirando contra a vítima, que não teve chances e foi executada no local. A dupla fugiu sem deixar pistas enquanto a namorada de Valter era socorrida.



Com a chegada dos policiais civis da plantão zona Norte e dos peritos do Instituto Técnico Científico de Polícia (Itep) foram encontradas várias cápsulas de pistola 380, fato que reforça ainda mais a suspeita de execução.