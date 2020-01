Lula critica imprensa por insinuar que encontro de prefeitos é eleitoreiro Jornais publicaram que a reunião ia servir de instrumento para alavancar a candidatura de Dilma Rousseff.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou hoje (10) a imprensa por chamar o encontro com os novos prefeitos, que se realiza até amanhã (11), em Brasília, de um “pacote de bondades para alavancar” a possível candidatura da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff à Presidência da República em 2010.



Lula disse que ficou triste ao ver as manchetes dos jornais de hoje sobre o encontro, que reúne mais de 3 mil prefeitos na capital. “Fiquei muito triste porque estão abusando da minha inteligência. Pensam que o povo é marionete, 'vaca de presépio'”, disse, ao discursar para a platéia.



“Posso perder minha postura, mas não perco minha dignidade, meu caráter.” Apesar da queixa dirigida à imprensa, Lula reconheceu que ela teve papel importante para sua eleição em 2002.



Ele argumentou que o objetivo do Encontro Nacional de Prefeitos é fortalecer a relação da União com as prefeituras e diminuir a burocracia de projetos e obras entre os entes federados.



“Esse encontro não é para criar facilidades, mas compromissos”, justificou. Uma das medidas que o presidente anunciou no encontro foi a edição de uma medida provisória que permite às prefeituras refinanciar em até 20 anos dívidas com a Previdência.



Outra medida foi a liberação de uma linha de crédito no valor de R$ 980 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES) para compra de equipamentos, como tratores.