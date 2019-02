Micarla de Sousa ainda não discutiu com os vereadores sobre emendas ao OGM

Júlio Pinheiro Micarla de Sousa: articulação para adequar OGM 2009 à sua administração.

Até o momento, os vereadores ainda não relataram nenhuma emenda ao OGM de 2009. A primeira votação, que ocorreu na semana passada, não teve propostas de alterações encartadas devido a um acordo entre os parlamentares, que determinaram a sexta-feira (5) como prazo final para a entrega das emendas. Contudo, a data foi prorrogada.De acordo com o vereador Salatiel de Souza (PSB), que compõe a comissão de Orçamento de Finanças da Câmara Municipal do Natal e vem propondo discussões entre os atuais secretários e membros da equipe de transição da prefeita eleita, os parlamentares terão mais uma semana para debater sobre o projeto devido ao adiamento da data prevista para o recesso parlamentar. O vereador Carlos Santos, que é o relator do OGM, receberá as emendas até o dia 11 deste mês.O projeto original enviado pelo prefeito Carlos Eduardo determina o destino de R$ 1,072 bilhão e foi aprovado à unanimidade pelos vereadores em votação simbólica. Contudo, gastos com publicidade e supostos baixos recursos para investimento em Saúde vêm sendo criticados por parte dos vereadores.Atualmente, a bancada do PV conta com três vereadores na CMN e o PR, partido aliado de Micarla no pleito deste ano, tem dois parlamentares. Além deles, alguns vereadores do PSB ligados ao deputado Rogério Marinho (PSB) apoiaram Micarla e também deverão colaborar para as alterações ao OGM que forem sugeridas pela futura prefeita.