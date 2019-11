Sem bilhetagem eletrônica única, opcionais contabilizam prejuízos

Thyago Macedo Alternativos vem perdendo passageiros para os ônibus.

Todo o problema é porque os opcionais, excluídos do sistema de bilhetagem, estão perdendo passageiros. Mas o sindicato tem esperança de reverter a situação. Depois de uma reunião com a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito Urbano (STTU) e a prefeita Micarla de Sousa, na segunda-feira (2), ficou acertada uma nova conversa sobre a unificação da bilhetagem eletrônica para a sexta-feira (6), às 16h.De acordo com a presidente do Sitoparn, Edileuza Queiroz, no encontro de segunda não foi apresentada nenhuma reivindicação por parte do órgão. Ela destacou que a pauta contendo as exigências do sindicato foi entregue a STTU já no dia 2 de janeiro, segundo dia de mandato da nova gestão municipal.Na sexta-feira, será apresentada uma alternativa para reduzir o déficit verificado nos transportes alternativos. Edileuza Queiroz explicou que as quedas mais expressivas, entre 10 e 15%, foram registradas entre dezembro de 2008 e janeiro de 2009.Ela revelou ainda que nos últimos dias de mandato, o ex-prefeito Carlos Eduardo prorrogou a prazo de circulação dos ônibus utilizando a bilhetagem eletrônica. “Essa forma de cobrança é irregular porque age através de um decreto da lei orgânica de1990. A bilhetagem foi implantada aqui em 2006. Tivemos um susto quando soubemos que eles estavam circulando sem uma liminar”, disse.