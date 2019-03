Paulo Nogueira continua presidente da Acern Planos de continuar trabalhando pela valorização dos verdadeiros profissionais de imprensa do Estado.

Depois de 20 dias de uma acirrada disputa para a presidência da Associação do Cronistas Esportivos do Rio Grande do Norte, Acern, foi reeleito na tarde desta quinta-feira (18) o novo presidente.



Paulo Nogueira foi reconduzido ao cargo depois de derrotar a chapa de oposição de Ricardo Silva pelo placar de 110 a 88. Com o segundo mandato, Paulo permanece no cargo até 2012.



O candidato Ricardo Silva falou sobre a vitória da chapa concorrente. “Desejo agora que ele faça uma boa adminstração e que ele possa dirigir a associação de forma correta, respeitar o estatuto e honrando a bandeira dessa grande instituição”, encerrou.



Para Paulo Nogueira, reeleito, a vitória foi a prova incontesti da aprovação de sua administração. "Trabalhamos muito, criamos uma equipe de verdade, a Acern hoje tem cara, o respeito da comunidade esportiva, da cidade e da classe, temos representatividade, coisa que não acontecia há muito tempo, por isso estou muito feliz pela votação consagradora. O que posso dizer aos companheiros, é que continuarei tratando a Acern com respeito, decência e austeridade, na minha gestão e dos meus companheiros de chapa não admitimos fraudes, erros ou arrumados, foi assim, e continuará sendo assim", disse.