Lula pede ao BNDES agilidade na construção do novo aeroporto

As informações foram passadas por telefone aopelo Secretário Estadual de Comunicação, Rubens Lemos Filho, logo após a audiência entre o presidente e a governadora Wilma de Faria.No encontro, que durou cerca de 40 minutos, Lula disse que fará com que o aeroporto esteja em operação até o final de 2010 e que não admitirá mais entraves burocráticos.Ele garantiu a liberação de R$ 300 milhões para a construção do metrô de superfície na grande Natal e que o próximo programa de habitação anulará o déficit de casas do Rio Grande do Norte, que segundo informações do governo do estado, é de cerca de 137 mil. O programa construirá um milhão de casas no país.Lula confirmou que a nova adutora de Mossoró, orçada em R$ 450 milhões, entrará para o Programa de Aceleração de Crescimento (PAC). Também ficou acertado que no início de março será assinado um termo de ajustamento de conduta para dar início a construção do terminal graneleiro em Porto do Mangue.