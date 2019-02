Defensoria Pública faz mutirão neste sábado (13) De acordo com o defensor geral do Estado, Paulo Linhares, cerca de 50 pessoas estarão diretamente envolvidas.

O Primeiro Mutirão de Cidadania da Defensoria Pública do Estado será realizado neste sábado (13), das 8h às 17h, na Escola Estadual Dom José Abelino Dantas, no bairro de Santarém.



Durante todo o dia serão prestados serviços gratuitos de assessoramento jurídico para pessoas que não têm condições de pagar um advogado. A iniciativa integra o projeto Defensoria Itinerante.



De acordo com o defensor geral do Estado, Paulo Linhares, cerca de 50 pessoas estarão diretamente envolvidas no mutirão, incluindo todos os 21 defensores públicos estaduais e assessores jurídicos.



Segundo Linhares, o projeto Defensoria Itinerante deve percorrer diversos municípios, além dos principais complexos prisionais do Estado, como o Presídio Raimundo Nonato, na zona Norte, e os presídios provisório de Parnamirim e de Alcaçuz.



"Nosso objetivo é garantir o acesso à Justiça para quem não pode pagar pelo assessoramento jurídico", destaca o defensor.



A Defensoria Pública do Estado foi implantada em 2005 e até o momento 21 defensores foram contratados, mas a intenção do governo é de que até 2010, cada comarca do Estado tenha pelo menos um defensor público.



"A governadora Wilma de Faria está encaminhando um projeto de lei para a Assembléia Legislativa criando novas 60 vagas", informa Linhares.