Maffesoli: "O Brasil é um laboratório vivo da pós-modernidade"

Ele é um dos intelectuais mais influentes no meio acadêmico brasileiro e um pensador fundamental quando o assunto é pós-modernidade. Estudando fenômenos como raves e internet, desenvolveu conceitos como da sociedade comunitária e tribal, em contraponto aos modelos de sociedade dominantes.O francês Michel Maffesoli esteve em Natal, nesta semana, para participar de um Simpósio, a convite do Departamento de Ciências Sociais da UFRN. Numa entrevista exclusiva ao portalele fala sobre temas centrais de seu pensamento, política na América do Sul e explica por que o Brasil é, para ele, um "laboratório da pós-modernidade".Bem, sou de uma geração posterior a essa. E devo muito à obra de Morin, de Deleuze e de Baudrillard e muito de meu pensamento, não tudo, deve-se também ao trabalho deles. Por exemplo, no que concerne a Edgar Morin, a sua análise da sociedade complexa e da complexidade me parece que define bem a pós-modernidade. Com relação a Baudrillard, é um pensador bastante incômodo, mas que traz novidades. E o que ele escreveu vem justamente romper com a idéia de modernidade. E em Deleuze, me interessa muito o que ele diz sobre a filosofia da vida e sobre o barroco.A modernidade representou uma dominação da razão. Em contraparte, a pós-modernidade representou o retorno de um pluralidade, ou seja, também um retorno da emoção, da 'magia', da afetividade. Enfim, uma volta do que se perdeu na modernidade, que tentou racionalizar todos esses aspectos.Não faço uma crítica unicamente aos marxistas. Faço uma crítica aos marxistas e aos positivistas. Pois tanto uns quanto os outros, continuam presos ao esquema analítico do século 19. O legado desse esquema analítico é o racionalismo. Mas não quero fazer só uma crítica da razão e do racionalismo. Quero completar a razão com o sensível. Inclusive tenho um livro, que foi traduzido no Brasil, chamado Lógica da Razão Sensível. Então o que prego é a introdução do sensível, dentro desse sistema racional.Eu falava, durante uma mesa-redonda na universidade, que tive uma discussão pessoal com Chavez. E acho que não se pode falar daquele homem e de socialismo. E não quero falar sobre Lula, mas o PT no Brasil não tem uma dimensão socialista. Por outro lado - e isso o que é mais interessante - é que a tendência é uma tendência do populismo. Mas, o populismo não é ser necessariamente pejorativa. É a volta do povo, que não quer mais ser governado de cima para baixo. E também, em meu entendimento, a América Latina e, sobretudo, o Brasil representam um laboratório vivo da pós-modernidade. É um fenômeno que rotulo de 'a volta do povo'. Pode-se dizer que, na França, o sucesso de Sarkozy é um sucesso do populismo contra o sistema político habitual. E a oponente de Sarkozy, Ségolène Royale, era também populista - e contra o Partido Socialista. Então a tendência mundial é a volta do povo.É claro que há alguma manipulação, e não se trata de ser ingênuo sobre isso. Mas isso não me interessa, me interessa o que há como pano de fundo disso. Esse populismo, no fundo, é uma desconfiança contra aquele poder que vem de cima. Contra os políticos, contra os intelectuais e contra os jornalistas. Eis as três desconfianças importantes: os políticos, os universitários e os jornalistas é que faziam a opinião na modernidade. E o que se percebe na Europa é uma crescente desconfiança contra essas categorias. Para mim, essa é uma das formas da pós-modernidade.O que eu chamo de

é o que Morin classifica como

homem demens

e Huizinga, como

homo ludens

. Todas essas terminações na verdade significam que, para o homem, não é simplesmente o trabalho que representa a realização de si. Como podemos ver em outras épocas históricas, como na Renascença, no Quatrocentto e no Trecentto, a cultura, o hedonismo e o corpo é que são importantes. Empiricamente podemos observar que a pós-modernidade é assim. E, mais uma vez, o Brasil é um exemplo disso. Essa dimensão hedonista, corporal e sensível. É isso que chamo de

homo estheticus

. E, etimologicamente, estético quer dizer provar as emoções misturadas. É o que falei, sobre o retorno das emoções.Primeiro, gostaria de dizer que respeito o Rouanet. Humanisticamente e intelectualmente ele é um grande intelectual. É uma pessoa tolerante, com quem se pode travar uma discussão. No debate que travamos, ele representa essa característica do racionalismo moderno. E eu tento demonstrar a crítica da pós-modernidade. Acho que o Brasil não é o único, mas é um dos países onde os valores pós-modernos são importantes. Dei uma entrevista a um jornal brasileiro de Sociologia, onde eles me perguntaram também quais eram as características da pós-modernidade. Respondi que é justamente a importância do corpo, a mestiçagem e a imaginação. O que permite uma forma de criatividade social. Eis para mim as características da pós-modernidade. E porque acho que o Brasil é um desses países... Ao mesmo tempo, e se vê isso também na França, os intelectuais brasileiros continuam presos ao esquema moderno. Eu digo isso com prudência (risos), mas aí tem um problema. Para todos (risos).Eu diria que Juremir Machado, o próprio professor Alípio de Sousa, da UFRN... Um outro nome é Muniz Sodré, que hoje é diretor da Biblioteca Nacional. Como eu, eles partiram do marxismo, passaram por Baudrillard e têm uma visão bastante crítica da sociedade brasileira.Poderia resumir com uma frase: 'A vida talvez não valha nada. Mas nada vale tanto quanto a vida.' Essa minha posição é um posição empírica. É anterior à teoria. Retomo uma idéia de Nietzsche, e afirmo a 'vontade de viver'. É claro que há uma imposição econômica, que há uma imposição moral, que pesam sobre a vida. Mas, apesar disso, apesar de tudo (risos), tem a vida. Eu me inspiro na posição de Galileu: "No entanto, gira". Digo: "No entanto, vive". Galileu foi condenado pelo clero do momento. Pelos 'marxistas' do momento. Eu tento mostrar que além das condenações marxista e positivista, tem o vitalismo, tem a 'generosidade', e que tudo é maravilha. E que, apesar de tudo, há vida. Voilà.