Novas reservas de petróleo no pré-sal podem ajudar país a enfrentar crise, diz Lula A Petrobras informou que concluiu a perfuração de dois novos poços na seção pré-sal do litoral do Espírito Santo e comprovou expressiva descoberta de óleo leve na área

Brasília - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou hoje (21) a descoberta de petróleo em área do pré-sal denominada Parque da Baleias, ao norte da Bacia de Campos, no litoral do Espírito Santo.



“Tenho tanta sorte que ontem, lá no poço de Jubarte, a Petrobras encontrou mais uma reserva de 2 bilhões de barris de petróleo. Ou seja, mais petróleo para enfrentar essa crise que estamos vivendo no mundo”, disse ao discursar durante cerimônia de assinatura do decreto que regulamenta a Lei da Mata Atlântica.



A Petrobras informou que concluiu a perfuração de dois novos poços na seção pré-sal do litoral do Espírito Santo e comprovou expressiva descoberta de óleo leve na área. O volume das descobertas, feitas em reservatórios do pré-sal localizados abaixo dos campos de óleo pesado de Baleia Franca, Baleia Azul e Jubarte, é estimado entre 1,5 bilhão e 2 bilhões de barris de óleo.



Com as novas descobertas, o volume total de óleo estimado na área do Parque das Baleias, incluídos os reservatórios localizados acima e abaixo da camada de sal, já chega a aproximadamente 3,5 bilhões de barris de óleo, segundo informações da Petrobras.



Agência Brasil