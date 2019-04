INPI prorroga prazo de inscrições de concurso público Os locais e horários de realização das provas objetiva, discursiva e de redação serão divulgados no dia 16 de janeiro, quando também será liberada a confirmação da inscrição.

Brasília - As inscrições do concurso público para preenchimento de 120 vagas no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) foram prorrogadas até 4 de janeiro. Segundo informações do site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior esse é o prazo limite para imprimir o boleto bancário gerado pela internet.



O ministério informa ainda que o candidato poderá pagar o boleto até o dia 5 de janeiro de acordo com as normas do edital. Os portadores de necessidades especiais também devem enviar o laudo médico ou atestado até esta data.



Os locais e horários de realização das provas objetiva, discursiva e de redação serão divulgados no dia 16 de janeiro, quando também será liberada a confirmação da inscrição.



As 120 vagas são para cargos de níveis médio e superior. O maior salário é de R$ 7.269,67 e será pago aos aprovados com mestrado. Para os cargos de nível superior é obrigatório ser graduado em em administração, ciências contábeis ou direito. Nesse caso, o salário pode chegar a R$ 6.507,03.



Para técnico em planejamento, gestão e infra-estrutura em propriedade industrial, assim como para a função de técnico em propriedade industrial, que exige nível médio a remuneração é de até R$ 2.956,68.