ABC terá cinco desfalques para o jogo contra o Macau Heriberto da Cunha não poderá contar com Rogério, Tales, Simão, Tamandaré e Gabriel, este último, suspenso.

O técnico Heriberto da Cunha não contará com cinco titulares no jogo desta quarta-feira (11), às 20h30, quando enfrentará a equipe do Macau, no estádio Walter Bichão, confronto válido pela 7ª rodada do primeiro turno do Campeonato Estadual.



Dos cinco desfalques, quatro são de ordem médica: os volantes Rogério, Tales e Simão e o lateral-direito Marcos Tamandaré, e um por suspensão, o meia Gabriel.



O técnico fez opção por não realizar um treino coletivo com o plantel na terça-feira (10), já que o grupo vem de uma seqüência de jogos, visando evitar um maior desgaste.



Na primeira parte da movimentação tática realizada no Frasqueirão, o técnico comandou um treinamento de posicionamento e saída de bola, utilizando apenas metade do campo.



Na seqüência, parte dos jogadores fez um treino de bola parada com cobranças de falta e penalidades de um lado do gramado, sob o comando do auxiliar técnico, Ramon Guimarães.



O restante dos atletas participou de um trabalho de finalização com Heriberto da Cunha, através de cruzamentos e chutes a gol.



O meia Sandro e os volantes Tales e Simão treinaram em separado, comandados pelo preparador físico Flávio Paiva. Sandro fez um treinamento de resistência aeróbia com corridas de 50m, 100m, 150m e 200m.



Simão realizou uma série de exercícios coordenativos para readaptação e Tales deu uma leve corrida no campo.



O lateral-direito Marcos Tamandaré e o volante Rogério continuam entregues ao Departamento Médico, e nesta tarde, fizeram tratamento com o fisioterapeuta Paulo Henrique.



A comissão divulgou no final da tarde, após o treinamento realizado no estádio Frasqueirão, a relação com os jogadores convocados para o jogo e a programação de viagem e concentração para o elenco.



O time provável para a partida deverá ter: Raniere, Bem-Hur, Gaúcho e Fabiano; Élton, Erandir, Marcos Paraná, Rodriguinho (Tiago Gáucho) e Panda; Paulinho Macaíba e Diogo.



Macau

A equipe do Macau vem de um empate de 2 a 2 diante do ASSU, jogando em casa. O técnico Baltazar Germano tenta dar continuidade à reação no campeonato e evitar a todo custo o rebaixamento, já que as chances de classificação para o segundo turno são remotas.