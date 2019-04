Saiba mais sobre os primeiros reforços do ABC O presidente alvinegro, Judas Tadeu, resolveu antecipar o anúncio de três contratações para a próxima temporada.

O presidente alvinegro, Judas Tadeu, resolveu antecipar o anúncio de três contratações para a próxima temporada, atendendo apelos da imprensa e da torcida. O dirigente acertou a contratação do volante Fabiano Silva e dos atacantes Paulinho Macaíba e Moré, velhos conhecidos do torcedor ABCdista, quando enfrentaram o ABC por outras equipes. Os três fecharam contrato de um ano e defenderão o Alvinegro nas três competições da temporada: Campeonato Estadual, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série B.



Fabiano Silva Mendonça, 27 anos, campeão estadual e da Copa RN pelo Mais Querido em 2005, volta ao Rio Grande do Norte após sagrar-se vice-campeão da Série C em 2008, pelo Campinense. Fabiano enfrentou o Mais Querido durante as disputas do Campeonato Estadual 2008, quando defendeu o São Gonçalo/RN. Além do time Paraibano, Fabiano teve uma rápida passagem pelo CRB, logo no ínicio da Série B.



Paulo Roberto Silva Oliveira, o Paulinho Macaíba, de 25 anos, é outro que chega para reforçar o ABC nas disputas do Campeonato Estadual. Paulinho, que no primeiro semestre de 2008 atuou no CSA/AL, onde fez 12 gols no estadual, tornando-se campeão alagoano e vice artilheiro, chega à Natal após ajudar o Campinense à subir para Série B. Paulinho marcou 6 gols na Série C 2008. Além do Campinense, o atacante também teve passagens por São Gonçalo/RN, CSA/AL, Treze/PB e América/RN.



Os novos contratados serão apresentados à imprensa e à Frasqueira na tarde nesta sexta-feira (19), a partir das 15h, no sala de imprensa, Auditório Ernani Alves da Silveira.



