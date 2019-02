Mais de mil livros são apreendidos em operação policial no Centro de Natal Ação da Delegacia de Defraudações foi realizada em sebos localizados em três ruas do bairro.

Uma operação realizada pela Delegacia Especializada em Falsificações e Defraudações (DEFD) resultou na apreensão de mais de mil livros de professor no final da manhã desta terça-feira.



A apreensao aconteceu nas ruas Rio Branco, Vigário Bartolomeu e Ulisses Caldas, no Centro, e foram realizadas em sebos. O material apreendido foi levado ao prédio da delegacia de Defraudações.



As pessoas detidas vão prestar depoimento e podem responder por violação de direitos autorais.