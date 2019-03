Governo divulga lista de aprovados no concurso da Saúde

O Diário Oficial do Estado (DOE) traz em sua edição desta terça-feira (16) a lista das pessoas aprovadas no concurso da Saúde. O edital Nº 030/2008-SEARH/SESAP é "referente a Comissão Especial de Concurso Público para cargos de provimento efetivo da Área de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Tornar público, a resposta dos recursos interpostos tempestivamente à pontuação da prova de títulos, nos termos dos Editais nº 001/2007-SEARH/SESAP, e 019/2008-SEARH/SESAP"



Abaixo a lista completa dos aprovados no concurso da Saúde, sendo que descriminados por área.



RESULTADO FINAL DE APROVADOS



SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

ARQUITETO

NATAL / METROPOLITANA



Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000077544 ALINE CHRISTIANE BEZERRA LOPES 650 - 650 1º

000000058049 LIS BARROS VILAÇA 640 2 642 2º

000000051042 RONALD RANIERO JUNIOR 630 1,25 631,25 3º

000000081991 PETTERSON MICHEL DANTAS 620 - 620 4º

000000032708 ALINE DA CRUZ SANTOS DE LIMA 610 - 610 5º

000000078753 MAYRA DE MEDEIROS FERNANDES 610 - 610 6º

000000066930 HELIANA LIMA DE CARVALHO 600 - 600 7º

000000056559 MONIQUE LESSA VIEIRA 590 - 590 8º

000000064458 LUANDA JUCIELLY NASCIMENTO DE OLIVEIRA 570 2 572 9º

000000060840 GABRIEL LEOPOLDINO PAULO DE MEDEIROS 570 - 570 10º

000006001650 ROBERTO PAIVA DA ROCHA FILHO 570 - 570 11º

000000071193 RÉGIA MARIA NOBRE DA COSTA 560 - 560 12º

000000054644 RODRIGO CESAR SOUZA DE OLIVEIRA 550 - 550 13º

000000029267 LEILA CHRISTIANNE MIRANDA DE MACEDO 540 - 540 14º

000000015922 RENATA DE OLIVEIRA BEZERRA 540 - 540 15º

000000036680 LUANA MARQUES FERREIRA 540 - 540 16º

000000068627 EMMANUELA W. CAMPOS A. CARDOSO 520 2 522 17º

000000035861 JAILSON MARTINS DE MACEDO 520 - 520 18º

000000018497 IGOR DAMASCENO FERREIRA 470 - 470 19º

000000056457 ANA FLAVIA ROCHA DE ALMEIDA BRAGA MAIA 460 - 460 20º



SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

ASSIST. TEC. EM SAUDE - AREA ADMINISTRADOR DE REDE

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000034980 DOLORES DO CARMO PEREIRA BEUTTENMULLER 460 - 460 1º



SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

ASSISTENTE SOCIAL

AGRESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000017212 MÁRCIA VALÉRIA VELOSO ALVES DE MORAIS ROCHA 630 1,25 631,25 1º

000000023728 VANESSA KATILY SANTOS FREIRE 620 - 620 2º

000000082459 LIVIA MARIA ALVES DA SILVA 610 1,25 611,25 3º

000000055589 SONAYLE ABGAIL NASCIMENTO SILVA 600 - 600 4º

000000008420 MARIA CLEIDE DA SILVA 590 2 592 5º

000000021526 GLAUBENE LIMA PEREIRA 580 1,25 581,25 6º

000000014413 OSCARLINA ADRIANA FERNANDES DE MELO 560 - 560 7º

000000051531 IRISMAR VIEIRA DO NASCIMENTO 530 - 530 8º

000000054699 ALESSANDRA MICHELLE NUNES GURGEL 520 1,25 521,25 9º

000000080767 MARIJARA VENTURA DA SILVA 510 - 510 10º

000000079907 MIRNA GOMES BARRETO MANSO DE MENEZES 500 - 500 11º

000000079522 AURICELIA DE OLIVEIRA BENTO 480 - 480 12º

000000081368 KASSANDRA DOMINGA DE MENESES BATISTA 460 - 460 13º



SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

ASSISTENTE SOCIAL

ALTO OESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000019519 SONIDELANY GONZAGA DINIZ 640 - 640 1º

000000077043 ADACIARA DE FÁTIMA DIAS SOARES 630 - 630 2º

000007000724 KARIGNA KELLY QUEIROZ DE AQUINO 610 - 610 3º

000007000656 MARIA DE FATIMA M. DA TRINDADE QUEIROZ 600 1,25 601,25 4º

000000069030 TELMA ARIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS 600 1,25 601,25 5º

000000081286 DAYANNE PRISCILLA FERREIRA DE SOUSA MEDEIROS 590 - 590 6º

000000043262 RUFINA NEUMA BEZERRA DO CARMO 580 - 580 7º

000007000727 RISIA MARIA DA SILVA 580 - 580 8º

000000009002 PRISCILA SIMÉIA DE MELO TEIXEIRA 570 - 570 9º

000000046855 FRANCISCO HENRIQUE DA COSTA ROZENDO 560 - 560 10º

000000048592 FRANCISCA RAQUEL FERNANDES DA SILVEIRA 550 - 550 11º

000000078164 MARIA JANAINA ALVES DE AZEVEDO 540 - 540 12º

000000046027 ANDRESA SILVESTRE DE SOUSA 530 - 530 13º

000000033717 JANIELLY MENDONÇA SILVA 500 1,25 501,25 14º

000007000623 SERGINA DO NASCIMENTO LINHARES 500 - 500 15º

000007000475 LIVIA PATRICIA DIOGENES VIANA 490 - 490 16º

000000035625 VILMARA MARQUES DE ARAÚJO 480 - 480 17º

000000081042 REGYANA DE PAIVA NUNES 470 - 470 18º

000000027917 DANIELLY LEITE DE OLIVEIRA 460 - 460 19º

000000049466 CLAUDIA GABRIELE DA SILVA 450 - 450 20º



SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

ASSISTENTE SOCIAL

ASSU

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000066817 PAULA FERNANDA DE CARVALHO LOPES 640 - 640 1º

000000048819 MIRCEA MAIARA DE MEDEIROS DANTAS 610 - 610 2º

000000048365 ALANA KATIANE NEPOMUCENO DE FARIAS 590 - 590 3º

000000062916 TÂMARA DALLYANE LÔPO LIMA 580 - 580 4º

000000022184 RAIRA POLIANNA DA SILVA OLIVEIRA 570 - 570 5º

000000031581 DORINEIDE JOYCE MATIAS BEZERRA SILVA 560 1,25 561,25 6º

000000055601 EMANUELLE ALVES DE OLIVEIRA 530 - 530 7º

000000038942 MARIA ISAURA E SILVA 490 1,25 491,25 8º

000000080654 CLAUDINETE DE SOUSA PEDRO 450 - 450 9º



SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

ASSISTENTE SOCIAL

MATO GRANDE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000045648 ANNA SAMYRA OLIVEIRA PAIVA 660 - 660 1º

000000051875 JULIA GRACIELA DE OLIVEIRA 630 - 630 2º

000000056469 ANDREZA BARBOSA DA SILVA 570 - 570 3º

000000072085 JANE CRISTINA GUEDES DA COSTA 570 - 570 4º

000000050570 ELEONORA ARAUJO DA COSTA 560 - 560 5º

000000020865 ROSE HELENA DA SILVA DINIZ 560 - 560 6º

000000063321 NUARA DE SOUSA AGUIAR 550 - 550 7º

000006002466 ELISA CRISTIANE DE SOUZA 550 - 550 8º

000000016026 RISSANDRA DE SOUZA BEZERRA 520 1,25 521,25 9º

000000062644 ANDRELÚCIA CORDEIRO DO NASCIMENTO SILVA 510 1,25 511,25 10º

000000074101 ANDRÉA GOMES DA SILVA 510 - 510 11º

000000047090 SIMONE ATAIDE MARTINS 500 - 500 12º

000000047623 LAIZE CRISTINA LUCAS DE OLIVEIRA 480 - 480 13º

000006001142 GILMARIA ANDRIELITA NASCIMENTO T. DA COSTA 470 - 470 14º

000000057850 IZABEL BEZERRA DOS SANTOS CONSTANTINO 450 1,25 451,25 15º

000000021693 AMANDA FRANÇA TAGLIAFERRO DA FONSECA 450 - 450 16º



SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

ASSISTENTE SOCIAL

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000030276 REGINA CELIA CARDOSO DE MELO 640 - 640 1º

000000031272 MARIA FIGUERÊDO DE ARAÚJO REGIS 630 2 632 2º

000000028748 Késsia Roseane de Oliveira França 620 - 620 3º

000000001696 Fabiana Dantas de Albuquerque Tavares 620 - 620 4º

000000022574 ELDERLANE AZEVEDO DA CAMARA 620 - 620 5º

000006000295 GILDECI BATISTA ALVES PINHEIRO 610 3,25 613,25 6º

000000013989 CLEA NADJA ROSENO DE CASTRO NUNES 610 2 612 7º

000000045535 CLEZIA MARIA VITORIA DA SILVA SOARES 610 - 610 8º

000000037163 JOELMA LUCENA DE OLIVEIRA 610 - 610 9º

000000001445 SOLANGE ALVES DE ARAUJO 600 1,25 601,25 10º

000000023909 SILVANA SOARES DE LIRA 600 - 600 11º

000000037336 DANIELLE LORRAINE ELIAS DE ARAÚJO LIMA 600 - 600 12º

000000001399 JOSEFA ZIZA BEZERRA 590 - 590 13º

000000002966 CRISTIANA ASSIS DE LIMA 590 - 590 14º

000000078950 JACI DA SILVA LAGE 580 1,25 581,25 15º

000000040726 FABIANA COSTA SILVA MARTINS 580 - 580 16º

000000043324 Patrícia Cristiane Soares Câmara 580 - 580 17º

000000019763 VALERIA REGINA MARINHO DE MACEDO 570 1,25 571,25 18º

000000060668 IZABELLE KARINE DE LIMA 570 - 570 19º

000000040926 ANA KAROLINY DA CRUZ VASCONCELOS 570 - 570 20º

000000010596 LILLIANE DE LIMA ANDRADE 570 - 570 21º

000000081752 SHIRLEY REIS DO REGO RODRIGUES 570 - 570 22º

000000047384 ANA CARLA GADELHA DANTAS 570 - 570 23º

000000065742 MANUELLA BRANDAO MARQUES BEZERRA 560 1,25 561,25 24º

000000063579 ANA CLAUDIA DE SOUZA MEDEIROS 560 - 560 25º

000000066243 FRANCISCA MARIZA DE ALCÂNTARA VALENTIM 560 - 560 26º

000000010380 MARIA APARECIDA CUNHA DE SOUZA 560 - 560 27º

000000019067 DANIELE ISAURA RAMOS DA COSTA 560 - 560 28º

000000055030 ADRIANA MELO DA SILVA 560 - 560 29º

000000053056 Heloísa de Oliveira Campos 560 - 560 30º

000000020278 JOSÉ CLÁUDIO GALVÃO 560 - 560 31º

000000013693 DELMA DIAS DE MORAIS BATISTA 550 - 550 32º

000000077824 MARIA APARECIDA DA SILVA 550 - 550 33º

000000077825 LANISSA CRISTINA FERNANDES DE M. CARVALHO 550 - 550 34º

000000040020 TALITA CARLOS MAIA AMORIM 550 - 550 35º

000000005885 ERIKA KARLA DA SILVA VIEIRA 550 - 550 36º

000000040671 MYRNA LAMPREIA DA COSTA 550 - 550 37º

000000055332 ROSEMERY MEDEIROS PEREIRA 540 - 540 38º

000000016215 CARMEM SILVIA DE ARAUJO LOPES 540 - 540 39º

000000051801 PEDRO RAMAYANA FREITAS 540 - 540 40º

000000061954 SOLANGE MARTINS DE LIMA 530 - 530 41º

000000009285 SABRINA DANTAS TEIXEIRA 530 - 530 42º

000000054684 MARIA OBELAIDE DE MOURA 530 - 530 43º

000000079797 RENATA LÍGIA OLIVEIRA DE SOUZA 530 - 530 44º

000000026733 PATRICIA PADILHA PIRES 520 1,25 521,25 45º

000000009163 luciana alexandrino da silva 520 1,25 521,25 46º

000000017917 Ivanilda Cavalcante Moreira Silva 520 - 520 47º

000000041448 EMÍLIA MARIA BRANDÃO TEIXEIRA 520 - 520 48º

000000018871 SILVIA FERNANDA DE OLIVEIRA PONTES 520 - 520 49º

000000052800 MARIA CAROLINA FILGUEIRA JACINTO DA SILVA 510 1,25 511,25 50º

000000029206 LILIANE MARQUES DE OLIVEIRA 510 1,25 511,25 51º

000000054006 JANDIRA ROCHA DE JESUS 510 - 510 52º

000000047046 ERIVÂNIA HELENA PEREIRA 510 - 510 53º

000000020665 ADRIANA ESTEVAM N. DE MACEDO 500 - 500 54º

000000061706 IONARA NUNES DOS SANTOS 500 - 500 55º

000000075599 MARIA LUIZA MOREIRA RIBEIRO 500 - 500 56º

000006002557 JACQUELINE CRISTIAN DE ARAUJO PEREIRA 500 - 500 57º

000006000161 EDILEUZA BEZERRA DE ALMEIDA 490 1,25 491,25 58º

000000057312 LILIAN PATRICIA SILVA DE SOUZA 490 - 490 59º

000008001978 GIANA MARIA CASTRO DE OLIVEIRA 480 - 480 60º

000000082681 MICHELLY BEZERRA DOS SANTOS 470 - 470 61º

000000061132 LZIANE DE MENEZES MARTINS 460 - 460 62º

000000058392 PRISCILA CRISTINA GONÇALVES P. DE ANDRADE 450 1,25 451,25 63º

000000033438 ADRIANA CARLA DE LIMA 440 1,25 441,25 64º

000000047652 ADRIANA CRISTINA SOARES DA ROCHA 440 1,25 441,25 65º

000000034762 FLAVIA RENATA ARAUJO GALDINO 440 - 440 66º

000000052565 ANA OLIVIA DE ARAUJO RODRIGUES TEIXEIRA 440 - 440 67º



SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

ASSISTENTE SOCIAL

OESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000000090 Adriana Ferreira de Souza 630 - 630 1º

000000052479 THAILMA PRICILA FÉLIX BEZERRA 620 - 620 2º

000000077101 ROSENILDA MARIA DE OLIVEIRA MORIAS 610 - 610 3º

000000027472 IRES DE FÁTIMA VIEIRA 600 2 602 4º

000000061877 MIRNA APARECIDA DE SOUZA LIMA 600 1,25 601,25 5º

000000060172 FLÁVIA TEREZA CÂMARA DA SILVA 600 1,25 601,25 6º

000008000339 JUSCILENE MILITAO VIEIRA 600 - 600 7º

000008000334 ANTONIA L UCIENE DE FREITAS 600 - 600 8º

000000081413 NIKALINE FREIRE DE MEDEIROS 590 - 590 9º

000000041540 CÉDINA MARIA DE ARAÚJO 580 3,25 583,25 10º

000008000546 JULIA MARIA MENDES DE OLIVEIRA MELO 580 1,25 581,25 11º

000000063784 KELLY DE SOUZA MARTINS FORMIGA 570 1,25 571,25 12º

000008001652 ANTONIA SHEYLLA SOARES SANTOS 550 2 552 13º

000008002157 RAICIA CRISTIANE DE AQUINO 550 - 550 14º

000000040900 DÉBORA MARTINS DA COSTA 530 1,25 531,25 15º

000000068319 ARLEILY FELIX DUARTE 530 - 530 16º

000008001511 MARIA LENIRA GURGEL CAVALCANTE 510 - 510 17º

000008002092 WANDCELIA PAULA DE OLIVEIRA 510 - 510 18º

000008000119 MICHELINE FERNANDES COSTA 500 1,25 501,25 19º

000008000541 FRANCISCA ALDA SALES BARBOSA 500 - 500 20º

000008001336 IALE AZEVEDO HENRIQUES DA SILVA 500 - 500 21º

000000021707 JANAÍNA MARIA SILVA HOLANDA 500 - 500 22º

000008002146 FRANCIONE MARQUES TARGINO 500 - 500 23º

000000031926 FRANCISCA ZENOBIA PINTO BARRA 450 1,25 451,25 24º

000000035597 GLAUCIANE CHRISTINA DA SILVEIRA 440 - 440 25º

000000027598 FRANCISCA EVANILDA DE ÁGUIDA 430 - 430 26º



SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

ASSISTENTE SOCIAL

SERIDÓ

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000027552 ROSSANE DE ARAÚJO SARAIVA DANTAS 610 1,25 611,25 1º

000000060459 ANA LARISSA DA SILVEIRA 600 - 600 2º

000000064378 VANESSA MEIRELLES DE MEDEIROS OLIVEIRA 590 - 590 3º

000000033847 VALDENICE DA SILVA MELO 580 - 580 4º

000000044245 FRANCISCO GRACIANO BEZERRA DA SILVA 580 - 580 5º

000000073394 SEBASTIÃO CAIO DOS SANTOS DANTAS 580 - 580 6º

000000009568 JULYANA CRISTINA DE PAIVA ALBUQUERQUE 560 - 560 7º

000000026435 FABRÍZZIA MORAIS TEIXEIRA DE SOUZA 550 - 550 8º

000000028818 INGRID NADRIANE GOMES DE LIMA 520 - 520 9º

000000062492 JOSEAN MEDEIROS 510 - 510 10º

000000066606 CARLOS MAGNO DE SOUSA CORDEIRO 510 - 510 11º

000000042780 CARINA TAISE DE MEDEIROS MACEDO 500 - 500 12º

000006002501 ANDREA KELLY BARABOSA DE ALBUQUERQUE 480 - 480 13º



SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

ASSISTENTE SOCIAL

TRAIRI / POTENGI

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000073042 PATRÍCIA MARIA ALENCAR DE MOURA 630 1,25 631,25 1º

000000023310 ANA KARINE FERREIRA DA SILVA 610 - 610 2º

000000049735 RAYANE BARTIRA DE ARAUJO GRILO 580 - 580 3º

000006002465 CASSIA LAYANNA DE OLIVEIRA COSTA 550 - 550 4º

000000073912 EDINARA LINA DE OLIVEIRA 540 - 540 5º

000000030417 MARÍLIA CUNEGUNDES DE FREITAS 540 - 540 6º

000000010691 ROSIMÁ BARBOSA ALVES 540 - 540 7º

000000044496 ELANE KALINE URBANO DA FONSECA 540 - 540 8º

000000019109 CRISTILENE SUELY SILVA FERNANDES 530 1,25 531,25 9º

000000059574 VÂNIA DIAS DA SILVA 480 - 480 10º



SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

ASSISTENTE TÉCNICO EM SAUDE - AREA ADMINISTRATIVA

AGRESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000002175 MARCELO FERNANDES GRACIANO 380 - 380 1º

000006001542 RODRIGO BEZERRA DE LIMA 350 - 350 2º

000000015885 ROQUE DE SOUZA MENINO NETO 340 - 340 3º

000000046924 MANOEL TARGINO DE OLIVEIRA 340 - 340 4º

000000082809 JUSSARA ANDRESSA ALVES DO NASCIMENTO 340 - 340 5º

000000039808 JEAN ANJO DA SILVA 340 - 340 6º

000000029334 GILBERTO DA SILVA MAIA 310 - 310 7º

000000071832 BEATRIZ DE OLIVEIRA CAVALCANTI 310 - 310 8º

000000028015 ROMILDO RAFAEL VIEIRA DE LIMA LESSA 310 - 310 9º



SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

ASSISTENTE TÉCNICO EM SAUDE - AREA ADMINISTRATIVA

ALTO OESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000002159 PAULO BERNARDINO FARIAS JUNIOR 390 - 390 1º

000000049613 JUSSARA DA CONCEIÇÃO SOARES 370 - 370 2º

000000040203 VINICIUS DIOGENES PAIVA 370 - 370 3º

000000008286 JOSE ADAILTON DA SILVA 360 - 360 4º

000007000063 SEBASTIÃO OLACY DE SOUZA JUNIOR 360 - 360 5º

000000028593 ana paula leite de oliveira 350 - 350 6º

000000040436 ANA KAROLINNE DOS SANTOS QUEIROZ 350 - 350 7º

000000069652 JOSE MARIANO PESSOA 340 - 340 8º

000000022172 FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS 340 - 340 9º

000007000384 PABLO PICASSO MORAIS DE MEDEIROS 330 - 330 10º

000000060386 FRANCISCO GLERISTON VIEIRA 330 - 330 11º

000000006913 ROGERIO ERISMAR DE ARAUJO 320 - 320 12º

000000048002 ANA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA 320 - 320 13º

000000001828 PAULA ANDREA DA COSTA MAIA 310 - 310 14º

000000026584 AVANI VIEIRA DE FREITAS FILHA 300 - 300 15º



SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

ASSISTENTE TÉCNICO EM SAUDE - AREA ADMINISTRATIVA

ASSU

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000031671 WDERLAN ALVES DE OLIVEIRA 390 - 390 1º

000000062741 JOSILERME FARIAS GUILHERME 380 - 380 2º

000000015981 ALARI SANDRA DE SOUZA AVELINO 370 - 370 3º

000000066276 FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX JUNIOR 350 - 350 4º

000000066433 CLAYTON POLLYANO PEIXÔTO 340 - 340 5º

000000074655 ERIKA REJANE DAS NEVES BRITO 340 - 340 6º

000000077175 KLEBER ANTONIO DA SILVA 330 - 330 7º

000000080884 FRANCISCO MARCONE DE SOUZA 330 - 330 8º

000000079676 GISELE DE MEDEIROS SANTOS 320 - 320 9º



SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

ASSISTENTE TÉCNICO EM SAUDE - AREA ADMINISTRATIVA

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000029516 WINTEMBERG RODRIGUES DA SILVA 430 - 430 1º

000000050430 FRANCISCO ROBERTO TAVARES CAVALCANTI 420 - 420 2º

000000045339 POLLYANNA DE SENA GONÇALVES 420 - 420 3º

000006003000 RODRIGO CESAR RAMOS PEREIRA 420 - 420 4º

000000002890 CLARICE RAQUEL GOUVEIA COELHO 420 - 420 5º

000000080498 JORGE RICARDO DIAS SANTIAGO 410 - 410 6º

000000005496 IELSON LUIZ FONSECA DE OLIVEIRA 410 - 410 7º

000000024141 MARCONE DE OLIVEIRA MAFFEZZOLLI 410 - 410 8º

000000054200 DANIELE MACEDO CORDEIRO LIRA DANTAS 410 - 410 9º

000000070584 JANIO CESAR DA SILVA 410 - 410 10º

000000054833 HUGANISA DANTAS DE ARAUJO 410 - 410 11º

000000053991 WESLEY RODRIGO PEDROZA DA SILVA 410 - 410 12º

000000073118 NECY MINERVINO DE CARVALHO NETA 410 - 410 13º

000000065843 SUZANE KELLY BORBA DIAS 400 - 400 14º

000000057240 POLLYANA CIBELE PEREIRA COSTA 400 - 400 15º

000000068321 HENRIQUE JORGE PINHEIRO SILVEIRA 400 - 400 16º

000006000331 CÁSSIA DE MENDONÇA COÊLHO 400 - 400 17º

000000016953 DENYSON FALCÃO SOARES 400 - 400 18º

000000067245 SÉRGIO ANTONIO DANTAS FERNANDES 400 - 400 19º

000000046619 JOILMA DE DEUS OLIVEIRA 400 - 400 20º

000000076568 GUSTAVO HENRIQUE BEZERRA AVELINO 400 - 400 21º

000000023736 VANESSA KATILY SANTOS FREIRE 390 - 390 22º

000000053435 FLÁVIA SOUZA VIANA 390 - 390 23º

000000034269 LILLIANE DE LIMA ANDRADE 390 - 390 24º

000005000608 GEILDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO 390 - 390 25º

000006001454 JOZELITO ANTONIO DA SILVA 390 - 390 26º

000000037971 Wilma Gomes Pinheiro Dias 390 - 390 27º

000000032539 CYNARA DUARTE NOBREGA DE PAIVA 390 - 390 28º

000000028615 JUZIANNE FERNANDES BARRETO 390 - 390 29º

000000009471 ARIANE CRISTINY DA SILVA FERNANDES 390 - 390 30º

000000064336 ANNA MARIA JASIELLo 390 - 390 31º

000000050154 ISAAC REINALDO CAVALCANTI 390 - 390 32º

000000031970 POLLYANA DE CARVALHO MEDEIROS 390 - 390 33º

000000002468 IGOR GALVÃO DE SOUZA 390 - 390 34º

000000040987 WANDERLEY DA SILVA 390 - 390 35º

000000006767 JOSE FREDERICO SILVA JUNIOR 390 - 390 36º

000000037938 BRUNO LOPES DOS SANTOS 390 - 390 37º

000000010315 PAULO ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA 390 - 390 38º

000000068755 DAVID DA SILVA BARROS 390 - 390 39º

000000057340 LUCIVANIA DA SILVA PEREIRA 390 - 390 40º

000000062843 MARCUS AURÉLIO MARQUES DO NASCIMENTO 390 - 390 41º

000000062938 RÂNDELL TIEGO FERNANDES SILVA 380 - 380 42º

000000022289 THAYNAN PAULO FERNANDES DA SILVA 380 - 380 43º

000000058352 MARIANA GUIMARÃES DINIZ 380 - 380 44º

000000008111 ADELMO DE ALBUQUERQUE SUPRA NETO 380 - 380 45º

000000071915 RODOLFO DA NÓBREGA CORRÊA 380 - 380 46º

000000050872 HEWANDRO LUIZ SOARES DA SILVA PEREIRA 380 - 380 47º

000000054864 MAGALI REGINA HANS 380 - 380 48º

000000067278 JOÃO MARIA SANTOS BARROS 380 - 380 49º

000000066175 CAIO DE SOUZA SANTOS 380 - 380 50º

000000041741 IGOR RANIER BARBOSA DA SILVA 380 - 380 51º

000006001343 TIAGO TAVARES E SILVA 380 - 380 52º

000000005172 ROSIANA CLARA VIANA 380 - 380 53º

000000004128 HERIBERTO VALÉRIO BEZERRIL 380 - 380 54º

000000043985 ANA RAQUEL COSTA DE ALBUQUERQUE 380 - 380 55º

000000069854 FABIO HENRIQUE DE MORAIS BARRETO 380 - 380 56º

000000059641 ROSSILVAM DA SILVA LINHARES 380 - 380 57º

000000032084 ANDERSON HENRIQUE NASCIMENTO DA COSTA 380 - 380 58º

000000062765 ALEXSANDRO NORBERTO ALVES DA SILVA 380 - 380 59º

000000055830 VICTOR ANTONIO MIRANDA ROCA 380 - 380 60º

000000016622 NICOLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA 380 - 380 61º

000000038208 JULIANA CÂMARA CÉSAR DA SILVA 380 - 380 62º

000000070367 RAYANA GARCIA DE MACÊDO 370 - 370 63º

000000019425 PEDRO DA ROCHA SOUZA 370 - 370 64º

000000069674 JORGE LUIS DE ARAÚJO PENHA 370 - 370 65º

000006002755 MAXWELL FAGNER DE SOUZA FAUSTO 370 - 370 66º

000000052887 CAMILLA DANIELLE SILVA DE LIMA 370 - 370 67º

000000026847 JOSE ALMEIDA DE SANTANA JUNIOR 370 - 370 68º

000000061206 CAROLINE FERNANDES DE SOUZA 370 - 370 69º

000000068662 ADA VIRGÍNIA MONTEIRO DO CARMO 370 - 370 70º

000000016064 LUCIANO DE ARAÚJO SABINO 370 - 370 71º

000000078719 DANILLO HERISSON DE BESSA CAVALCANTE 370 - 370 72º

000000067785 INGRID KALINE ARAÚJO BARBOSA DANTAS 370 - 370 73º

000000008119 ANA CAMILA DO NASCIMENTO JANUÁRIO 370 - 370 74º

000000066148 ANDRESA KARLA SILVA CARVALHO 370 - 370 75º

000000023205 DÉBORA SILVA DE OLIVEIRA 370 - 370 76º

000006001300 TELMA TAVARES E SILVA DEOLIVEIRA 370 - 370 77º

000000012709 RICELLE FERNANDES QUEIROZ TINTIN 370 - 370 78º

000000079365 AGLIBERTO ROCHA FREITAS 370 - 370 79º

000000033694 LUIZ PAULO GOMES DOS SANTOS ROSA 370 - 370 80º

000000079308 MANOEL DOMINGOS DAS CHAGAS JÚNIOR 370 - 370 81º

000000049713 MARIA JOSE MACEDO 370 - 370 82º

000000079176 GABRIELA GALIZA E SILVA 370 - 370 83º

000000006992 LUANA PAULA DE O. BRANDÃO 370 - 370 84º

000000048018 ALINE DA SILVA ROCHA 370 - 370 85º

000000024143 LUCIA MARA FIGUEIREDO 370 - 370 86º

000000032805 MICHAEL GUEDES DA SILVA 370 - 370 87º

000000033077 ANTÔNIO CELSO VALENTE DE CASTRO GOMES 370 - 370 88º

000000075039 MARCELA BEZERRA LOPES LISBOA DE OLIVEIRA 370 - 370 89º

000000047012 NATHÁLIA KAROLINE DE MEDEIROS SOARES 370 - 370 90º

000000041336 DAVID VICENTE CAVALCANTE 370 - 370 91º

000000067336 GLAUBER STEVEN RAMOS DE MEDEIROS 370 - 370 92º

000000016709 ALTINO CORDEIRO DE PAULA NETO 370 - 370 93º

000000068002 TEODORO AUGUSTO DE LIMA GURGEL 370 - 370 94º

000000028727 THIAGO SENRA FERREIRA DA SILVA 370 - 370 95º

000000077538 MARILIA ARACELLY DO NASCIMENTO GOMES 370 - 370 96º

000000024094 ERIBERTO MATIAS SILVA DE ARAUJO 370 - 370 97º

000000032917 SUZIVÂNIA AZEVÊDO DE MEDEIROS 370 - 370 98º

000000061158 MARIA NAJARA CARVALHO ROCHA 370 - 370 99º

000000045212 SÍLVIO ROMERO DE AZEVÊDO COSTA 370 - 370 100º

000000062956 EROS QUEIROZ GUERRA 370 - 370 101º

000000033484 POLIANA DE MORAIS CABRAL 360 - 360 102º

000000009598 JANAINA DE SOUSA APODI MEDEIROS 360 - 360 103º

000000049494 LIDIANE CRISTINA LOPES PAIVA 360 - 360 104º

000000080875 ANDREIA PEREIRA MARTIM 360 - 360 105º

000000032887 ALLYRIO CAVALLIERI NOBRE DE SOUSA 360 - 360 106º

000000025030 ALLAN GUEDES COSTA 360 - 360 107º

000000047700 ALEXANDRA RAFAELA DA SILVA FREIRE 360 - 360 108º

000000012401 CLARISSA DE ENTRE-RIOS CHAGAS FILGUEIRA 360 - 360 109º

000000029601 VALMAR DA SILVA SEVERIANO SOBRINHO 360 - 360 110º

000000075543 ISADORA MIRANDA DE AZEVEDO 360 - 360 111º

000000032497 THIAGO DUARTE NOBREGA DE PAIVA 360 - 360 112º

000000062489 MIRNA CRISTINA DA SILVA FREITAS 360 - 360 113º

000000014414 WALTEMBERG MATIAS 360 - 360 114º

000000057372 JOCHEN MASS XAVIER GOMES 360 - 360 115º

000000037418 ALEXSANDRO DA SILVA ALBANO 360 - 360 116º

000000059989 ALINE ANANIAS DE OLIVEIRA 360 - 360 117º

000000041244 MARCEL OSCAR CAFE DE MOURA FREIRE 360 - 360 118º

000000066761 ANTONIO MAGNUS DANTAS XAVIER 360 - 360 119º

000000065186 VANESSA DANTAS MARTINS 360 - 360 120º

000000080594 ELIAS NUNES DE OLIVEIRA NETO 360 - 360 121º

000000055007 RICARDO DE SOUZA LIMA 360 - 360 122º

000000055483 SONAYLE ABGAIL NASCIMENTO SILVA 360 - 360 123º

000000058464 RENATA FREIRE DO NASCIMENTO 360 - 360 124º

000000062064 ELIONE SOARES DE MACÊDO 360 - 360 125º

000000062769 ADRIANO MEDEIROS COSTA 360 - 360 126º

000000064380 RANIELE DA SILVA ARAUJO 360 - 360 127º

000000058829 MARCELO SILVEIRA MAGALHÃES DUARTE 360 - 360 128º

000000079279 BIANCA DE SOUZA CARVALHO 360 - 360 129º

000000019855 IZABELLE GOMES DA COSTA 360 - 360 130º

000000065284 ALLAN RODRIGO CORDEIRO LEITE 360 - 360 131º

000000064010 CICERA TAMARA GRACIANO LEAL DA SILVA 360 - 360 132º

000000023871 HEDILBERTO DE CARVALHO FARIAS 360 - 360 133º

000000045659 RAQUEL DE MELO VIANA 360 - 360 134º

000000048141 LAÍS FERNANDES JACOBINA 360 - 360 135º

000000073029 MARIA OZINETE DA SILVA ROCHA 360 - 360 136º

000000054676 ZILMARA ALEXSANDRA DOS SANTOS GERMANO 360 - 360 137º

000000052836 LEONARDO MENDONÇA DA ROCHA 360 - 360 138º

000000006238 CLARA DE LIMA BARROS 360 - 360 139º

000000007275 ALEXANDRE BEZERRA DA SILVA 360 - 360 140º

000000073094 ISAAC NEWTON RIBEIRO DE ARAÚJO 360 - 360 141º

000000045506 DAYANA DANTAS GALVÃO DE ARAÚJO 360 - 360 142º

000000017071 PAULO ROBERTO DA NÓBREGA COSTA 360 - 360 143º

000000020181 EVILÁSIO GALDINO DE ARAÚJO JÚNIOR 360 - 360 144º

000000003810 THIAGO DA SILVA GONDIM 360 - 360 145º

000000045145 Ana Luiza Cavalcanti de Sousa Gomes 360 - 360 146º

000000045919 TADEU E. S. FERREIRA CABRAL 360 - 360 147º

000000020307 VANDERLI OLIVEIRA DA MATA 360 - 360 148º

000000047394 ALINE CRISTIANE DE MOURA MATIAS 360 - 360 149º

000000066942 CARLA JULIANA GOMES DE SOUZA 360 - 360 150º

000000022991 CESAR MARTINHO OLIVIERA DO NASCIMENTO 360 - 360 151º

000000018074 THIAGO DO ESPIRITO SANTO FERREIRA CABRAL 360 - 360 152º

000000035644 TALITA REGINA DE OLIVEIRA MALAQUIAS 360 - 360 153º

000000048104 PABLO ESTÁCIO FARIAS DE CASTRO 360 - 360 154º

000000002829 WANESSA DE CASTRO BARBOSA 360 - 360 155º

000000082577 ANESIANO RAMOS DE OILIVEIRA 360 - 360 156º

000000048648 NERIJANE DE ALMEIDA MONTEIRO 360 - 360 157º

000000031069 ARANDI ANTONGNONI DE SOUZA PEREIRA 350 - 350 158º

000006000916 FRANCISCO ADRIANO DE SENA LIMA 350 - 350 159º

000000054230 ELAINE CRISTINA ALVES DA COSTA 350 - 350 160º

000000061183 ORLANDO MARCELINO DOS SANTOS 350 - 350 161º

000000056015 ADRIANA GYSSELLE SILVA DE MEDEIROS 350 - 350 162º

000000046752 ZAILTON ARAÚJO SOARES 350 - 350 163º

000000068800 MARINA FERNANDES DE SENA 350 - 350 164º

000000040155 MARIA DA PAZ DE QUEIROZ 350 - 350 165º

000000045755 JOSE WILSON PEREIRA DE SANTANA 350 - 350 166º

000000034806 SARA LEONICE PEREIRA DA SILVA 350 - 350 167º

000000025436 JOSE WELLGTON DO NASCIMENTO 350 - 350 168º

000000028119 LUCIANA AZEVEDO DO NASCIMENTO 350 - 350 169º

000000046138 VITOR MONTEIRO BARRETO 350 - 350 170º

000000047615 CÁTIA FERNANDA DE SOUZA MEDEIROS 350 - 350 171º

000006002760 FRANCELIUSA DELYS DE OLIVEIRA 350 - 350 172º

000000070424 GUILHERME GOMES NEVES 350 - 350 173º

000000013501 FABIANO JOSE COSTA DANTAS 350 - 350 174º

000000018802 CARLOS EDUARDO FIDELIS DA SILVA 350 - 350 175º

000000067566 Francisca Crystyane Gomes Tôrres 350 - 350 176º

000000051588 CYLENE CAMARA DA SILVA 350 - 350 177º

000000032891 DANIELLE SANTIAGO DE OLIVEIRA 350 - 350 178º

000000032960 HERMÓGENES HENRIQUE OLIVEIRA NASCIMENTO 350 - 350 179º

000000082462 JOÃO VICENTE SOARES MARTINS 350 - 350 180º

000000036198 FRANCISCO ROBERVAL DOS SANTOS JUNIOR 350 - 350 181º

000000019420 TIAGO DA ROCHA SOUZA 350 - 350 182º

000000008684 ANA CÉLIA RODRIGUES 350 - 350 183º

000006002036 FRANKLIN MAIA GUEDES 350 - 350 184º

000000060905 PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS 350 - 350 185º

000000051731 DANIELLA GARCIA VIDAL RODRIGUES 350 - 350 186º

000000019596 JOSÉ RENAILTON GUIMARÃES DA SILVA 350 - 350 187º

000000021268 MARCELO MAURÍCIO 350 - 350 188º

000000060797 ROSANA AZEVEDO DE SOUZA 350 - 350 189º

000000071275 GLÊDSON LUIZ BEZERRA OLIVEIRA 350 - 350 190º

000000056697 ADNA SANDRIELE OLIVEIRA DE LIMA 350 - 350 191º

000000073082 COIMBRA EVARISTA ALMEIDA 350 - 350 192º

000000066325 RUBENS IVANOR SOLHA ANTUNES 350 - 350 193º

000000051476 TAISE LUZIA DE ARAÚJO 350 - 350 194º

000000012281 MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DA COSTA 350 - 350 195º

000000080453 CELIZA MARIA SOUTO TERTO 350 - 350 196º

000000049564 PATRICIA ARAUJO DE BARROS 350 - 350 197º

000000039184 CLEDINON MACEDO FERREIRA 350 - 350 198º

000000044182 FELIPE BEZERRA LOPES LISBOA DE OLIVEIRA 350 - 350 199º

000000045244 LAIANE DE MELO SILVA 350 - 350 200º

000000072552 ITALO FERNANDO PENHA DA SILVA 350 - 350 201º

000000054836 DIEGO FRANÇA DA FONSÊCA 350 - 350 202º

000000018296 ANA AMÉLIA DA CUNHA NETA 340 - 340 203º

000000062249 NAYARA DA COSTA MEDEIROS 340 - 340 204º

000000008093 JACQUELINE TAVARES DA SILVA 340 - 340 205º

000000010750 EWERTON LUIZ ESTELITO DE SOUZA 340 - 340 206º

000000023507 MARCOS ANTONIO CANARIO DE BRITO 340 - 340 207º

000000040716 GERUSA MILENA DE ALBUQUERQUE DIAS 340 - 340 208º

000000036063 HAYDEE VICENTE DA SILVA 340 - 340 209º

000000082517 EDILENE DO NASCIMENTO 340 - 340 210º

000000066094 ADAILTON DE MOURA COSTA 340 - 340 211º

000000065889 SILVANALDO BEZERRA DOS SANTOS 340 - 340 212º

000000024691 JOSÉ DE ANCHIÊTA CARVALHO SOUZA 340 - 340 213º

000000079369 ADELZON FRANCISCO FERREIRA NUNES 340 - 340 214º

000000009660 FERNANDO PEDRO FERREIRA DE ABREU JUNIOR 340 - 340 215º

000000016162 ÉVENI MAYARA MAFRA 340 - 340 216º

000000078234 ANA RUTH ROCHA MACIEL 340 - 340 217º

000000060782 ABDIAS NETO DE SOUZA 340 - 340 218º

000000019000 JANDELGEBSON SIDNEY GOMES DE LIMA 340 - 340 219º

000000028657 LUCILIA MEDEIROS DE BITTENCOURT 340 - 340 220º

000000032481 simone gomes moura 340 - 340 221º

000000021553 GLAUBENE LIMA PEREIRA 340 - 340 222º

000000043539 GRACILEIDE DA COSTA OLIVEIRA 340 - 340 223º

000000067846 GEÓRGIA LUANA DA CÂMARA SANTOS 340 - 340 224º

000000054256 EWERTON ALVES DA COSTA 340 - 340 225º

000000001804 JANAINA SILVA DE MORAIS 340 - 340 226º

000000019588 MARIA EDIVANIA DA SILVA 340 - 340 227º

000006000284 TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA ALMEIDA 340 - 340 228º

000000047140 SAMARA CIBELLY DE LIMA SILVA 340 - 340 229º

000000064453 GLORIA CHRISTINA AMANCIO SILVEIRA DA SILVA 340 - 340 230º

000000078079 MARIA LUIZA DA SILVA GODEIRO 340 - 340 231º

000000046023 OSMAR BATISTA DE AMORIM JUNIOR 340 - 340 232º

000000000311 Luiz Carlos Ferreira do Nascimento 340 - 340 233º

000000038721 HAYANNA MORAIS FALCÃO 340 - 340 234º

000000048639 MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA DE FARIAS 340 - 340 235º

000000016153 INACIO MOURA NETO 340 - 340 236º

000000035319 JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA 340 - 340 237º

000000049888 RAIMUNDO TOSCANO DE ARAUJO 340 - 340 238º

000000036130 ELIONE ELOI DE ARAÚJO 340 - 340 239º

000000057359 ALISSON DAVID DE PAIVA SILVA 340 - 340 240º

000000021400 FELIPE SIQUEIRA DE GOUVEIA 340 - 340 241º

000000075164 FRANCISCO ASSIS VIEIRA LIMA JÚNIOR 340 - 340 242º

000000062345 GRACIELE MATOS DE MEDEIROS 340 - 340 243º

000000041492 MARCOS ALVES TARGINO 340 - 340 244º

000000061347 ARACELI NEIDE FARIAS ALVES RATIS 340 - 340 245º

000000044570 JOÃO PAULO MORAES RIBEIRO 340 - 340 246º

000000078397 FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DANTAS 340 - 340 247º

000000019563 ALEIDE FRANÇA DOS RAMOS 340 - 340 248º

000000035019 CELLYNE CRISTHINA LOPES LIMA 340 - 340 249º

000000052782 JOSEMBERG LIBERATO FREIRE 340 - 340 250º

000000052876 HIBERLEY KAPPERGIANY SILVA DE ANDRADE 340 - 340 251º

000000068540 RAFAEL CURCIO PAIVA 340 - 340 252º

000000039712 CHARLES MACIEL DE OLIVEIRA BRUNET 340 - 340 253º

000000025712 ANDRÉ LEANDRO SILVA 340 - 340 254º

000000057908 WISLEY COSTA DE OLIVEIRA 340 - 340 255º

000000016563 ANDERSON SANTANA BATISTA 340 - 340 256º

000000027372 KARLA DA SILVA QUEIROZ 340 - 340 257º

000000044371 ADLA FLAVIANA MEDEIROS BORGES 340 - 340 258º

000000044555 SÉRGIO RICARDO DE MEDEIROS SIQUEIRA 340 - 340 259º

000000034366 VANDILSON NUNES LOPES 340 - 340 260º

000000015986 MYCHELLE FERNANDES DA SILVA 340 - 340 261º

000000032298 WENDSON MAX SILVINO 340 - 340 262º

000000019494 IVA FERNANDES DA SILVA MEDEIROS 340 - 340 263º

000000065675 SAYONARA SALES FREIRE 340 - 340 264º

000000040957 DANYELLE RAYANE DANTAS 340 - 340 265º

000000079395 NATHANAEL R. DE ALMEIDA JUNIOR 340 - 340 266º

000000055283 LUCIANA DA SILVA FERREIRA BITTENCOURT 340 - 340 267º

000000082709 HERBERTH LIMA DOS SANTSO 340 - 340 268º

000000075932 IVANILDA FABIANA BEZERRA BRAGA 340 - 340 269º

000000030310 ALINE DANTAS PEIXOTO 340 - 340 270º

000000025104 ANA LEILA DE LIMA BRASIL 340 - 340 271º

000000071886 RICHARDSON ALEX DE BRITO 330 - 330 272º

000000015645 CYBELLE UMBELINO NUNES DE MELO 330 - 330 273º

000000054765 DEYVISSON DIEGO COSTA ARAÚJO 330 - 330 274º

000000016158 MARCILIO PAULON FILHO 330 - 330 275º

000000074040 ANA AMÉLIA TEIXEIRA CORREIA 330 - 330 276º

000000081803 MANOEL MESSIAS JERONIMO 330 - 330 277º

000006000532 RODRIGO MOREIRA ARDUINE BARBALHO 330 - 330 278º

000000056447 LUANA ISABELLE CABRAL DOS SANTOS 330 - 330 279º

000000015695 VERONISE CRISTINEIDE RODRIGUES DE MELO 330 - 330 280º

000000063409 JANIELLE GOMES FREIRE 330 - 330 281º

000000069795 KELSON MOURA DE OLIVEIRA 330 - 330 282º

000000039683 José Medeiros de Carvalho Neto 330 - 330 283º

000000077785 FERDINANDA KLELMA DE LIMA 330 - 330 284º

000000049899 ALINE PATRICIA NUNES DE OLIVEIRA 330 - 330 285º

000000080254 MARCOSXWELL FRANÇA DA CRUZ 330 - 330 286º

000000056136 JOSÉ HAMILTON VIEIRA 330 - 330 287º

000000038109 FRANCISCO CANINDÉ LIRA DE MEDEIROS 330 - 330 288º

000000030872 FRANCISCO GALDINO DE ANDRADE NETO 330 - 330 289º

000000056326 RAKEL XAVIER DA SILVA MONTENEGRO 330 - 330 290º

000000081944 PAOLO ANDRÉ DE ARAÚJO BARRETO 330 - 330 291º

000000046434 ASSENCLEVES LEITE DE ARAÚJO 330 - 330 292º

000000047193 MARCELO MENEZES DA COSTA 330 - 330 293º

000006002746 ISABELLY MARQUES SOUZA DE FRANCA 330 - 330 294º

000000079272 ALINE ARAUJO DE BRITO 330 - 330 295º

000000012646 MOALDECIR FREIRE DOMINGOS JUNIOR 330 - 330 296º

000000071054 WALTER AZEVEDO DE MEDEIROS 330 - 330 297º

000000018205 BERNADETH DE LOURDES GADELHA F. DE LUCENA 330 - 330 298º

000000017234 SIMONE SABINO GOMES 330 - 330 299º

000000056568 SUÊNIA CLAUDIANA DO NASCIMENTO PINTO 330 - 330 300º

000000027030 ISRAEL FERNANDES GUILHERME 330 - 330 301º

000000048409 GUTEMBERG PEREIRA DA CAMARA 330 - 330 302º

000000071682 JONAS DA SILVA CORTEZ 330 - 330 303º

000000077925 IRISLANDIA LIMA RIBEIRO MENEZES 330 - 330 304º

000000078716 ELISANGELA MARIA NUNES DO NASCIMENTO 330 - 330 305º

000000029588 DANIELA GONÇALVES LEON CAMACHO 330 - 330 306º

000000003269 ERASMO JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA 330 - 330 307º

000000051523 TIAGO DANIEL FERNANDES DE SOUSA 330 - 330 308º

000000044788 RAFAEL REGIS LOPES GALVAO 330 - 330 309º

000000079226 MAGNOS AUGUSTO DE LIMA 330 - 330 310º

000000025553 THAISE DA CUNHA FREITAS 330 - 330 311º

000000028814 CICERO MACIEL DE SOUZA 330 - 330 312º

000000031691 ANDERSON DE CASTRO MUNIZ 330 - 330 313º

000000047393 RODRIGO ASSAD FARIAS 330 - 330 314º

000000033634 RICARDO ALEXANDRE DE GOIS MONTEIRO 330 - 330 315º

000000005367 ANDREA GEOVANA SILVA DE LIRA 330 - 330 316º

000000075611 ANA BEATRIZ SILVA PESSOA 330 - 330 317º

000000045891 MELQUE FERNANDES DE FARIAS 330 - 330 318º

000000081277 ANTONIO OSIR COSTA NETO 330 - 330 319º

000000050136 PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA FREIRE 330 - 330 320º

000000028421 PATRICIA FERREIRA PEIXOTO 330 - 330 321º

000000022168 MICHELA MELO DA SILVA 320 - 320 322º

000000032511 FERNANDA ARAUJO DA SILVA 320 - 320 323º

000000058127 MARCIA ALVES DE LIMA 320 - 320 324º

000000070928 ALDOVAR DE MELO FREIRE FILHO 320 - 320 325º

000000056190 JOÃO BATISTA FREIRE DE MORAIS 320 - 320 326º

000000063679 ISAIANE DA SILVA CARVALHO 320 - 320 327º

000000034612 ELISANGELA FRANÇA DE BRITO 320 - 320 328º

000000006011 ANA CRISTINA DA SILVA 320 - 320 329º

000000080970 SEFORA BARROS FERNANDES 320 - 320 330º

000000067412 JEFFERSON DOS SANTOS SALVIANO 320 - 320 331º

000000073756 REUWER ANTONIO DE ARAUJO DANTAS 320 - 320 332º

000000060883 DANIELE CARLA GURGEL MARTINIANO 320 - 320 333º

000006000480 LUCIANO WAGNER FERNANDES COSTA 320 - 320 334º

000000014642 ANA EDIMILDA AMADOR 320 - 320 335º

000000021888 ALINE JACIARA OLIVEIRA SILVA 320 - 320 336º

000000056294 POLLYANNA PEREIRA DA TRINDADE 320 - 320 337º

000000078038 JULLY ANNE PONTES MACHADO 320 - 320 338º

000000071609 WINSTON DE ARAÚJO TEIXEIRA 320 - 320 339º

000000032111 MÁRCIA GABRIELLE DE MEDEIROS SOUSA 320 - 320 340º

000000076167 CARLA MORENO SANTOS BARBOSA 320 - 320 341º

000000009898 ANDERSON LUIZ PINHEIRO DE OLIVEIRA 320 - 320 342º

000006003022 SANDRO ALVES DE ABREU 320 - 320 343º

000000077341 VINÍCIUS CAMARA CÁRDENAS 320 - 320 344º

000000055549 TIAGO PAULO DA SILVA PIMENTEL 320 - 320 345º

000000054979 PRISCILA PEREIRA MACHADO GUIMARAES 320 - 320 346º

000000051701 GILVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA 320 - 320 347º

000000008760 RONNIERBERGSON SOUZA DE AGUIAR 320 - 320 348º

000000033737 VINICIUS RODRIGUES VIEIRA FERNANDES 320 - 320 349º

000000069899 PAULO HENRIQUE DANTAS MARINHO 320 - 320 350º

000000029496 SANDRO BRUNO DO NASCIMENTO LOPES 320 - 320 351º

000000005117 EMILIE SARAIVA ALVES DA COSTA 310 - 310 352º

000000024151 FLÁVIODE SOUZA QUEIROZ 310 - 310 353º

000006002478 ADRIANA DE OLIVEIRA PESSOA 310 - 310 354º

000000056404 RITA DE CASSIA BEZERRA ALVES 310 - 310 355º

000000061794 LUCIANA XAVIER DA FONSECA 310 - 310 356º

000000056472 SHAMARA CANUTO DE MOURA 310 - 310 357º

000000079507 ANDRIER MARCELO MARINHO DIAS 310 - 310 358º

000006003050 DANIELLE MARIA DE OLIVEIRA ROCHA DOS SANTOS 310 - 310 359º

000000066407 DANUZIA MARIA DE MACEDO TAVARES 310 - 310 360º

000000025338 DÁCIO RODRIGO DE SOUZA FERNANDES 310 - 310 361º

000000027013 JACQUELINE DE SOUZA E SILVA 310 - 310 362º

000000081700 LARISSE SUELEN DA SILVA DOS SANTOS MARTINS 310 - 310 363º

000000024587 THIAGO CAMPOS DE OLIVEIRA 310 - 310 364º

000000058417 MONALISA BRITO PAULA 310 - 310 365º

000000073298 VICTOR DIRCEU SOUZA NOBRE DE ANDRADE 310 - 310 366º

000000062046 ELIRIA CARVALHO SOUZA 310 - 310 367º

000000032087 JOSIMÁRIA DO NASCIMENTO CÉSAR 300 - 300 368º

000000014350 JOSÉ EDSON DE ARAÚJO 300 - 300 369º

000000054974 GISELE ALVES COSTA 300 - 300 370º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

ASSISTENTE TÉCNICO EM SAUDE - AREA ADMINISTRATIVA

OESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000076464 ALAN FRANKLIN ALVES TAVERNARD DO VALE 410 - 410 1º

000009021985 Lauro Geovane Morais Rodrigues 400 - 400 2º

000000021885 ROZENDILSON LUCENA OLIVEIRA 390 - 390 3º

000000079590 MARIA DE FATIMA DE LIMA FILGUEIRA 390 - 390 4º

000008000498 MAURICIO RODRIGUES PEREIRA 380 - 380 5º

000000049438 MARIA LUCILENE MEDEIROS DO N. NOGUEIRA 380 - 380 6º

000000049510 ANDRÉ DA COSTA NOGUEIRA 380 - 380 7º

000008000126 MARIO SERGIO DA SILVA 370 - 370 8º

000000044658 JULIUS VICTORIUS DIOGENES PAIVA 370 - 370 9º

000000077777 LUIZ ANDRÉ VERÍSSIMO PONTES 370 - 370 10º

000008001164 FRANCISCA FABIANA MORAIS DA COSTA 370 - 370 11º

000000081971 ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA 370 - 370 12º

000008000149 SAMUEL SALES LEITE DA SILVA 370 - 370 13º

000000045585 ANTONIO FERREIRA PINTO NETO 360 - 360 14º

000000058437 MANOEL LINDOMAR DAS CHAGAS 350 - 350 15º

000008000224 WAGNERLAN MARINHO DE OLIVEIRA 350 - 350 16º

000000057525 MARIAMA CECILIA PEREIRA OSORIO 350 - 350 17º

000008000891 MARIA CLEIDE TAVARES DE SOUZA FREITAS 340 - 340 18º

000008001586 FABIO CRISTIANO MARTINS VALE 340 - 340 19º

000000053385 ISNARDE LEITE ALVES 340 - 340 20º

000000070871 LUANA SILVA MAIA 330 - 330 21º

000008001185 ROSILENE MOREIRA DE FREITAS 330 - 330 22º

000000038478 ICLA DE PAULA MEDEIROS HOLANDA 320 - 320 23º

000000053084 JOYCE MIRELLE OLIVEIRA PIRES 320 - 320 24º

000000055917 RAFAEL MAGNUM DE AZEVEDO FREITAS 320 - 320 25º

000000059555 RAÍLA SILAYNE DE MEDEIROS 320 - 320 26º

000000063283 MARCIANO MATIAS NETO 320 - 320 27º

000000024068 RAQUEL DA SILVA BARRETO 310 - 310 28º

000000029491 NADJA MARIA DA SILVEIRA 310 - 310 29º

000000071419 ANA MARIA MATOZO DA SILVA 310 - 310 30º

000000057423 CARLOS LEONARDO DE SOUZA CRUZ 310 - 310 31º

000000076488 JENNIE RAFAELLA BARBOZA DA SILVA 300 - 300 32º

000000024452 PATRICIA PINHEIRO DA SILVA 300 - 300 33º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

ASSISTENTE TÉCNICO EM SAUDE - AREA ADMINISTRATIVA

SERIDÓ

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000053253 GILZEP DE MEDEIROS MAIA 410 - 410 1º

000000041469 SAMUEL DE CARVALHO COSTA 400 - 400 2º

000000028178 JOSELLY MEDEIROS TAVARES SILVA 390 - 390 3º

000005000511 MESSINALDO JANUARIO DA SILVA 390 - 390 4º

000000031018 GIGLIENIO FAGNER DANTAS ARAUJO 380 - 380 5º

000000075791 MARCEL GIANNI CUNHA DA SILVA 370 - 370 6º

000000016282 Fernando de Morais 370 - 370 7º

000000026482 ELK DE MEDEIROS LUCENA 370 - 370 8º

000000055323 FERNANDO PEREIRA DA COSTA 370 - 370 9º

000000064217 JORDSON RICARTE SILVA FERNANDES 360 - 360 10º

000000032265 JARIANNE DA SILVA BATISTA 360 - 360 11º

000000057694 MOISÉS WILKISON SANTOS DE MEDEIROS 360 - 360 12º

000000063219 ADRIANA LUCIANA DANTAS 360 - 360 13º

000005000139 DENIO MEDEIROS DE ARAÚJO 360 - 360 14º

000000000023 Marcio Araújo Batista 360 - 360 15º

000000056314 ARIVALDO LEANDRO DA SILVA MONTE 350 - 350 16º

000000050979 ERIVANIA MARIA DE MEDEIROS 350 - 350 17º

000000050469 RENAILDA ARAÚJO SOUZA 350 - 350 18º

000005000128 LAIS VALE DE MELO 350 - 350 19º

000005000649 JANILLE FERNANDES DE ARAUJO 340 - 340 20º

000005000120 MARIA SANTANA DANTAS 340 - 340 21º

000000069494 GABRIEL NICOLAU AZEVEDO DE BRITO 340 - 340 22º

000000034808 ANA PAULA DE MEDEIROS ARAUJO 340 - 340 23º

000008001207 ILDONE FORTE DE MORAIS 340 - 340 24º

000000004242 Maria da Guia de Araujo 340 - 340 25º

000000051703 LAUDO ESDRA PEREIRA BATISTA 340 - 340 26º

000000027977 VALDEMAR CORDEIRO VALLE NETO 340 - 340 27º

000005001043 GLÓRIA MARIA DE SOUZA LIMA BEZERRA 330 - 330 28º

000000000017 Jose Fabiano de Lima 330 - 330 29º

000000073693 Elisangela Maria Silva de medeiros 330 - 330 30º

000000064987 RIZEUDA DE SOUZA FERNANDES 330 - 330 31º

000000046113 MARIA DE FÁTIMA DA SILVA 330 - 330 32º

000000048803 SAYEGH SYGNORELLY DE MEDEIROS A. SOUSA 320 - 320 33º

000000064574 ANNA TEREZA PEREIRA 320 - 320 34º

000005000306 MARIA DA PAZ MEDEIROS 320 - 320 35º

000000039881 VALMIR ALMEIDA DA SILVA JÚNIOR 310 - 310 36º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

ASSISTENTE TÉCNICO EM SAUDE - AREA ADMINISTRATIVA

TRAIRI / POTENGI

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000030125 MARIA DO CARMO RIBEIRO DA SILVA 350 - 350 1º

000000061494 MARCONI OLIVEIRA LIMA 340 - 340 2º

000000010607 ALLANNE MARIA MORAIS DE ARAÚJO 310 - 310 3º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

AUDITOR FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000042204 RANYELLE CHRISTIAN DIAS RODRIGUES 640 1,25 641,25 1º

000000048183 VANESSA LORENA SOUSA DE MEDEIROS 620 - 620 2º

000000071917 WANESSA TENÓRIO GONÇALVES HOLANDA 600 2 602 3º

000000032668 ANA VIRGINIA COSTA DE MEDEIROS 600 1,25 601,25 4º

000000026671 KALLYANNA MACEDO DE BARROS LEANDRO DA SILVA 600 - 600 5º

000006002323 POLYANA DE OLIVEIRA CACHO 590 1,25 591,25 6º

000000023256 DÉBORA CRISTINA FERNANDES DA SILVA 590 - 590 7º

000000029667 BIANCA ARNOUD RODRIGUES 580 1,25 581,25 8º

000000042086 NATHALIA RAISSA DE MELO MEDEIROS 580 - 580 9º

000000051540 FABÍOLA MARIA DE GIRÃO LIMA 570 1,25 571,25 10º

000000018578 LIGIA PEREIRA FILGUEIRA 570 1,25 571,25 11º

000000030503 Ádila Lorena Morais Lima 560 2 562 12º

000000057433 SIMONE FONSECA CAETANO 560 1,25 561,25 13º

000000065492 FRANCISCA ÉDNA REBOUÇAS 560 - 560 14º

000000046436 MARCEL DA SILVA FERREIRA 560 - 560 15º

000000068505 MARIA HONÓRIO DE LIMA 550 1,25 551,25 16º

000000047001 RAYSSA HORACIO LOPES 550 - 550 17º

000000038825 PAULA CRISTINA SILVEIRA DIAS 550 - 550 18º

000000046985 LUCIANA DA COSTA DUTRA 550 - 550 19º

000000029255 CATARINA CARDOSO AIRES LISBOA 550 - 550 20º

000000020746 THIAGO ANTONIO RAULINO DO NASCIMENTO 550 - 550 21º

000000011492 ANA CATARINA SOARES DA SILVA 550 - 550 22º

000000030548 Karla Patrícia Cardoso Amorim 540 4,5 544,5 23º

000006001244 JANE DE MEDEIROS RODRIGUES 540 1,25 541,25 24º

000000054568 TACIO DANTAS DE BRITO GUERRA 540 - 540 25º

000000009269 HALISSON LEONARDO ALBUQUERQUE DE ARAÚJO 530 1,25 531,25 26º

000000044980 LUANDA FERNANDES DE MEDEIROS 530 1,25 531,25 27º

000005000239 ANNE KARINE SILVA DA COSTA 530 - 530 28º

000000050972 KARLANAIZYL CATARINA BRITO DE GOIS 530 - 530 29º

000000071443 OTHON RODRIGO DUARTE ANTÃO DE SENA 530 - 530 30º

000000044330 CAROLINE LIRA DA NOBREGA 530 - 530 31º

000006000254 TAMARA PECANHA SHARAPIN ALVES 520 3,25 523,25 32º

000000041628 DÊNIS DE AMORIM SANTOS 520 - 520 33º

000000056070 POLYANNA DANTAS FERNANDES DE SOUSA FREITAS 520 - 520 34º

000000057015 DIVIANE ALVES DA SILVA 520 - 520 35º

000000037001 SUZANA TEREZA ARAUJO DE MEDEIROS 520 - 520 36º

000000045425 IRAMARA LIMA RIBEIRO 520 - 520 37º

000000031334 DANY GERALDO KRAMER CAVALCANTI E SILVA 510 3,25 513,25 38º

000000068877 GILNEI DANTAS DE MELO 510 - 510 39º

000000059364 JOAO JEAN SILVA DE LIMA 510 - 510 40º

000000007752 MARCIA SUELY DA CUNHA ROCHA 500 - 500 41º

000000040608 POLIANA GÓES SILVA 490 - 490 42º

000000077798 PATRÍCIA DA SILVA SALDANHA LIMA 490 - 490 43º

000000051754 GUSTAVO HENRIQUE DE MEDEIROS ALCOFORADO 490 - 490 44º

000000056074 MONIQUE SILVEIRA ROSA 480 1,25 481,25 45º

000000047310 JEANE BARBOSA DE OLIVEIRA 480 - 480 46º

000000041966 KEILA KARINE BEZERRA DE ARAÚJO 480 - 480 47º

000000062616 AMANDA PERERIRA MACHADO GUIMARAES 480 - 480 48º

000000062089 IÁSKARA CAMILLA MERCÊS NOGUEIRA 480 - 480 49º

000000054931 CLÁUDIA MARTINS DE OLIVEIRA 470 5,75 475,75 50º

000006001095 ANA LUIZA PORPINO FERNANDES CARONI 470 2 472 51º

000000029045 MARIA EMILIA FERNANDES DA SILVA AMARO 470 1,25 471,25 52º

000000056844 JHONATAS RODRIGUES SIMOES 470 - 470 53º

000000078599 MARTA LÚCIA FERREIRA ANDRADE 470 - 470 54º

000000002510 DALINE FERNANDES DE SOUZA ARAUJO 470 - 470 55º

000000009166 ELAINE CRISTINA LUCENA DA CRUZ 470 - 470 56º

000000065336 CRISTIANE RIBEIRO DE MELO 460 3,25 463,25 57º

000000037650 FLÁVIA RAMOS BEZERRA 460 1,25 461,25 58º

000000045997 ROSANGELA CARLA ALVES DE OLIVEIRA 460 - 460 59º

000000035550 SHEYLA DUARTE DA COSTA SANTOS 460 - 460 60º

000000074035 JOANA DARC DE OLIVEIRA 450 3,25 453,25 61º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

AUDITOR HOSPITALAR

ALTO OESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000007000678 JOSE GIOVANI NOBRE GOMES 570 - 570 1º

000007000843 ANTONIO EDGAR TORRES CAMARA 560 - 560 2º

000000033902 GENILDO ALVES DA COSTA 530 - 530 3º

000000064175 FRANCISCO DAMIAO DOS SANTOS FILHO 490 1,25 491,25 4º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

AUDITOR HOSPITALAR

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000027161 GISELE ROSSANA BORBA 590 1,25 591,25 1º

000000050500 KESSIA KARINA GUERRA CHAVES FERNANDES 570 - 570 2º

000000080755 ARILUCE FERNANDES B DA SILVA 540 2,5 542,5 3º

000006002184 JULIANA JATOBA MEDEIROS BEZERRA 540 1,25 541,25 4º

000000000406 Weberth Lima de Farias 540 - 540 5º

000000048965 VIRGINIA GRANERO FIEL 540 - 540 6º

000000041908 ALEXANDRE DE ARAUJO MELO 520 2,5 522,5 7º

000000070075 ALEXSANDRO ALVES DE SOUSA 510 1,25 511,25 8º

000006000424 MARIA DO SOCORRO PIMENTEL DIOGENES 500 1,25 501,25 9º

000000047475 INARICÊ LAURINDA MELO DOS SANTOS 490 - 490 10º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

AUDITOR HOSPITALAR

OESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000031032 Maria Catarina de Queiroz Dantas 590 1,25 591,25 1º

000000032453 LIDIA KARLA ALVES DE BRITO 590 1,25 591,25 2º

000000078114 LARIZZA SOUZA QUEIROZ 570 - 570 3º

000000013392 ÁDILLA PALHILMA BERNARDO DE MACÊDO 560 1,25 561,25 4º

000000048765 JOSÉ GILLIANO CARLOS DE FREITAS 560 - 560 5º

000000067533 DAGUIA NARIELLY GALVÃO 540 1,25 541,25 6º

000000022425 ELLANY GURGEL COSME DO NASCIMENTO 540 - 540 7º

000000061892 JUNEY ALEXANDRE DE SOUSA CANUTO 530 1,25 531,25 8º

000000046192 THEO DUARTE DA COSTA 510 - 510 9º

000006002489 ANNE CRISTINE DE QUEIROZ DIOGENES 500 - 500 10º

000008000769 CONCEICAO DO ROSARIO QUEIROZ RIBEIRO 450 2 452 11º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

AUDITOR HOSPITALAR

SERIDÓ

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000059048 MARIA DA GLORIA MARQUES FRANCO 590 - 590 1º

000000054823 PAULO MELO DA SILVA 570 - 570 2º

000000052245 RAYANNA KELLY SALES DE LIMA 520 - 520 3º

000000075374 JEANNE LIGIA BARBOSA 470 1,25 471,25 4º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

BIÓLOGO

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000025329 LIDIANE SOARES DE MEDEIROS 610 1,25 611,25 1º

000006001376 LUCIANA ALVES BEZERRA DANTAS 610 - 610 2º

000000071910 TIAGO BORGES GUIMARÃES 590 - 590 3º

000000080249 JEFFERSON DA SILVA BARBOSA 590 - 590 4º

000000049697 JOSIVANIA SOARES PEREIRA 570 - 570 5º

000000052746 XIMENYA GLAUCE DA CUNHA FREIRE LOPES 570 - 570 6º

000000048894 GIVANILSON BRITO DE OLIVEIRA 550 - 550 7º

000006002284 VANESSA MACEDO FREIRE DA COSTA 540 3,25 543,25 8º

000000065601 WIRTON PIRES PEREIRA 540 - 540 9º

000000035144 MELQUIEGES SOUZA DE MEDEIROS 540 - 540 10º

000000077625 MÁRCIA GONÇALVES DE LIMA 530 - 530 11º

000000016322 MARIA DO ROSARIO SOUZA DA SILVA 530 - 530 12º

000000013282 BRUNO RAFAEL MORAIS DE MACÊDO 530 - 530 13º

000000003474 CIMÁRIA PORFIRIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 520 2 522 14º

000000065215 MATHEUS SILVA PEREIRA 520 - 520 15º

000000081635 Tarciana Carvalho Gurgel de Azevedo 510 3,25 513,25 16º

000000046792 katia cilene abdon da silva 510 1,25 511,25 17º

000000062687 WAGNER DE FRANÇA ALVES 510 - 510 18º

000000052239 MENDELL FERNANDES DE MEDEIROS 510 - 510 19º

000000051592 CINTIA DE SOUSA HIGASHI 500 - 500 20º

000000038862 JAILMA ALMEIDA DE LIMA 500 - 500 21º

000000020096 VALESKA DALIANE SOUTO DE SOUZA 490 - 490 22º

000000013970 AMAURI CASSIANO DE BRITO 480 1,25 481,25 23º

000006001433 ADRIANA DANASCENO PEREIRA PINTO 480 1,25 481,25 24º

000000054735 EUTALIA ELIZABETH NOVAES FERREIRA DA SILVA 480 - 480 25º

000000034000 ANA CRISTINA DA COSTA ADVINCULA 460 3,25 463,25 26º

000000059678 JULIANA BRUNA DE ARAUJO 430 - 430 27º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

CIRURGIAO DENTISTA - AREA BUCO-MAXILO-FACIAL

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000072204 DIEGO DO AMARAL COSTA 660 1,25 661,25 1º

000000048599 ANTONIO CAPISTRANO FERREIRA NOBRE NETO 640 1,25 641,25 2º

000000043478 ROBERTO TIAGO ALVES PINHEIRO 630 1,25 631,25 3º

000000017477 NELSON STUDART ROCHA 620 1,25 621,25 4º

000000019625 SIRIUS DAN INAOKA 600 - 600 5º

000000028936 JIMMY CHARLES MELO BARBALHO 580 1,25 581,25 6º

000000007115 ANA CATARINA SOARES DA SILVA 580 - 580 7º

000000038180 RUTH LOPES DE FREITAS XAVIER 570 3,25 573,25 8º

000000046593 RENATO SOBREIRA BITU FILHO 550 1,25 551,25 9º

000000009287 RODRIGO PAIVA DE AUTRAN NUNES 530 4,5 534,5 10º

000000062113 DOMINGOS FLAVIO SALDANHA PACHECO 490 3,25 493,25 11º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

CIRURGIAO DENTISTA - AREA BUCO-MAXILO-FACIAL

OESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000055992 PAULO GERMANO DE CARVALHO BEZERRA FALCÃO 650 - 650 1º

000000001280 ADRIANO ESTEVAM CARVALHO DE ALBUQUERQUE 630 1,25 631,25 2º

000000045437 ADELGICIO ROCHA NETO 610 1,25 611,25 3º

000000063451 Valmir Braga de Aquino Mendonça 580 1,25 581,25 4º

000000075125 EVANDRO CARNEIRO MARTINS NETO 570 - 570 5º

000000038360 KERLISON PAULINO DE OLIVEIRA 510 1,25 511,25 6º

000000046771 BRENO SOUZA BENEVIDES 510 - 510 7º

000000069900 DAMIÃO EDGLEYS PORTO 500 - 500 8º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

COMUNICADOR SOCIAL

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000035943 Maria Elizabete Albuquerque Canuto 540 - 540 1º

000000024161 MARCONE DE OLIVEIRA MAFFEZZOLLI 530 1,25 531,25 2º

000000080261 CASSILDA SOUSA LIMA 520 - 520 3º

000000058187 LUCIANA MELO DE LACERDA 510 - 510 4º

000000027007 MARIA EUFRÁSIA FERREIRA RIBEIRO 490 1,25 491,25 5º

000000011774 DÉBORA DE OLIVEIRA BRANDÃO 490 - 490 6º

000000052769 FABIAN UBARANA LINS NASCIMENTO 490 - 490 7º

000000053777 RUDSON PINHEIRO SOARES 480 3,25 483,25 8º

000000017906 GUSTAVO HENRIQUE COSTA RIBEIRO 480 1,25 481,25 9º

000000057707 JOSÉ FRANCISCO DOS PASSOS JUNIOR 470 1,25 471,25 10º

000000052712 DAMARES DUARTE SILVA 470 - 470 11º

000000040629 PATRICIA DE PAULA CORDEIRO 470 - 470 12º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

EDUCADOR FISICO

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000004039 CARLOS ANDRE DA SILVA 650 1,25 651,25 1º

000000059817 ALLAN JOSÉ SILVA DA COSTA 640 - 640 2º

000000031983 FRANCISCO XAVIER NETO 630 - 630 3º

000000037155 LÍVIA CRISTINA SIQUEIRA GARCIA 620 - 620 4º

000006000110 JAMES FERNANDES DE MEDEIROS 610 1,25 611,25 5º

000000026439 FRANCISCO BATISTA DE SOUZA BEZERRA 600 1,25 601,25 6º

000000060556 MAGNUS KELLY DE MEDEIROS LIMA 600 - 600 7º

000000067067 EWERTON DANTAS CORTÊS NETO 600 - 600 8º

000000021424 ADRIANA SERVULA FERNANDES CUNHA 600 - 600 9º

000000009558 FILIPE FERNANDES OLIVEIRA DANTAS 600 - 600 10º

000000069513 WALDEMIR SANTIAGO COSTA 590 - 590 11º

000000081862 LIDIANA DANIELLE OLIVEIRA DE MORAIS 580 - 580 12º

000000077012 MARCELO RÉGIS ABATI 580 - 580 13º

000000066515 LINCOLN ROSENBERG SOUZA DE CARVALHO 570 - 570 14º

000000001645 MARIA LUCINEIDE DE OLIVEIRA FERNANDES 540 - 540 15º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

ENFERMEIRO - AREA GERAL

AGRESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000081412 VALMIRA DA COSTA RODRIGUES 470 - 470 1º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

ENFERMEIRO - AREA GERAL

ALTO OESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000038013 MARIO JOSE ALEXANDRE PACIFICO DE SOUZA 580 - 580 1º

000000025105 JOSÉ ANDRÉ DE ANCHIETA MONTEIRO 510 - 510 2º

000000055574 KALIDYJAMAYRA OLIVEIRA REIS 470 - 470 3º

000000000071 Lucimeire Lopes de Oliveira 460 1,25 461,25 4º

000000077819 GRAÇA ROCHA PESSOA 450 1,25 451,25 5º

000007000192 TATIANA COSTA DE QUEIROZ JUACABA 450 1,25 451,25 6º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

ENFERMEIRO - AREA GERAL

ASSU

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000046418 JADSON HÉLIO FONSECA DE MELO 570 1,25 571,25 1º

000000074358 FRANCISCO WERITON LEITE PINTO 490 - 490 2º

000000005646 JANDEL FRANKLIN MOURA LESSA 450 - 450 3º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

ENFERMEIRO - AREA GERAL

MATO GRANDE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000043574 SAUL GLEDSON DE CARVALHO 470 - 470 1º

000000075654 JOSE ARIMATEIA DUARTE 460 - 460 2º

000000063063 ANILSON LOPES DE FREITAS 450 1,25 451,25 3º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

ENFERMEIRO - AREA GERAL

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000008588 RAIMUNDO VALDOCÍ DE MELO JÚNIOR 560 - 560 1º

000000035629 ALDEMAR DE SÁ LEITÃO NETO 540 - 540 2º

000000059475 JOAO JEAN SILVA DE LIMA 540 - 540 3º

000000040207 REJANE FERREIRA DE LIMA 530 1,25 531,25 4º

000000054626 Raquel Soares Leite 530 - 530 5º

000000012533 NATALIA FILGUEIRA DA SILVA 520 - 520 6º

000000002807 Candice Abdon Miranda 520 - 520 7º

000000017029 GERCIMALIA DANTAS BESERRA 520 - 520 8º

000000040747 LUZIA CLARA CUNHA DE MENEZES 520 - 520 9º

000000011720 TALITA TORRES FARIAS DE MEDEIROS 520 - 520 10º

000000044296 RAILMA CARREIRO NOBRE DA SILVA 520 - 520 11º

000000050628 JEAN CARLOS BEZERRA 510 2,5 512,5 12º

000000045152 DANNIELLY AZEVEDO DE OLIVEIRA E SILVA 510 1,25 511,25 13º

000000071133 VANESSA CARREIRO PAULINO 510 1,25 511,25 14º

000000045083 REGIANE GONÇALVES DE MELO 510 1,25 511,25 15º

000006000515 LUCIANA OLINTO DO BÚ 510 - 510 16º

000000042080 MARYANE ANDREA SILVA 510 - 510 17º

000000052504 ANA LUÍZA BASTOS GUERRA VALE 510 - 510 18º

000000055718 KEILA MARISE LOPES DE OLIVEIRA 510 - 510 19º

000000018645 ALINE BENTO DE MOISES 510 - 510 20º

000000067419 DANIELLA MYLENA PAIVA DE OLIVEIRA 510 - 510 21º

000000009005 TASSIANE MICHELINE DE OLIVEIRA SILVA 510 - 510 22º

000000030657 RAQUEL ANDRADE DE LIMA ARAÚJO 510 - 510 23º

000000060594 ELAINE FERNANDES GOMES DINIZ 500 1,25 501,25 24º

000000063092 RUTH CLAUDINAN FREITAS LIMA 500 1,25 501,25 25º

000000046955 GERLYANNE CRISTINNY DA SILVA 500 1,25 501,25 26º

000000052621 JOSELI SOARES DOS SANTOS 500 - 500 27º

000000031017 ANA AUGUSTA MELO DE MACÊDO 500 - 500 28º

000000041187 JOICY MARIA DAMASCENO DE FREITAS 500 - 500 29º

000000017247 ROSSANE FONTOURA DE SOUZA 500 - 500 30º

000000024725 DAISE ANNE DE MEDEIROS BARROSO 500 - 500 31º

000000044234 Andreza Cristina Gonçalves Costa 500 - 500 32º

000000044626 VIVIANNE KALINE CABRAL DE FIGUEIRÊDO 490 1,25 491,25 33º

000000024698 DEYSE ANNE DE MEDEIROS BARROSO 490 - 490 34º

000000016437 LUDMILLA MARIA TRINDADE DE AQUINO LIMA 490 - 490 35º

000000002460 DÉBORA GURGEL COSTA 490 - 490 36º

000000001148 AMANDA ALMEIDA DE MEDEIROS DANTAS 490 - 490 37º

000000062612 RAYEGNE ALVES DOS SANTOS SILVA 490 - 490 38º

000000044723 ALINE CRISTIANE DE MOURA MATIAS 490 - 490 39º

000000067806 FRANCISCA DAS CHAGAS LEITE DE LIMA DOS SANTOS 480 1,25 481,25 40º

000000046032 THIAGO MOURA DE ARAUJO 480 1,25 481,25 41º

000000006096 GRACINALDA BARBOSA CIRÍACO 480 - 480 42º

000000003996 ALBA ISABELLE MENEZES RATIS 480 - 480 43º

000000038321 LIDIA MARIA COSTA ARAUJO 480 - 480 44º

000000016881 Heloísa Vieira Figueiredo de Medeiros 480 - 480 45º

000000048534 KARLANAIZYL CATARINA BRITO DE GOIS 480 - 480 46º

000000043994 JULIANA DE AQUINO SANTOS 480 - 480 47º

000000012557 ALESSANDRA ALVES DA SILVA 480 - 480 48º

000000076398 TÚLIA KARLA MORAIS DE OLIVEIRA 480 - 480 49º

000000014995 RODRIGO ASSIS NEVES DANTAS 480 - 480 50º

000000015854 CAMILA ALVES DOS SANTOS 480 - 480 51º

000000057507 MÔNICA VERÔNICA SANTOS SILVA 480 - 480 52º

000000065036 MAX RHODRIGGO MARINHO DE SOUZA 480 - 480 53º

000000011655 WANJA RANNY DE ARAÚJO LIMA 480 - 480 54º

000000077853 SALETE ROCHA DA SILVA 470 1,25 471,25 55º

000000026880 LUCIANA KARINY B. DE ALBUQUERQUE BEZERRA 470 1,25 471,25 56º

000000032385 WALDILENE RODRIGUES FERREIRA 470 1,25 471,25 57º

000000069698 MACÍLIA GABRIELLA DE MEDEIROS PINHEIRO 470 - 470 58º

000000037347 TAISE TERESA MEDEIROS DE OLIVEIRA 470 - 470 59º

000000051354 NATÁLIA DA ROCHA VIANA 470 - 470 60º

000000035425 BRUNO DE ANDRADE LIMA 470 - 470 61º

000000068108 PATRICIA MAROJA DA COSTA 470 - 470 62º

000000046358 RITA BERENICE DA SILVA COSTA 470 - 470 63º

000000073348 KAMILLA SILVA CABRAL COSTA NEVES 470 - 470 64º

000006002271 RAMON EVANGELISTA DOS ANJOS PAIVA 470 - 470 65º

000000040570 AMANDA PATRÍCIA MENEZES RATIS 470 - 470 66º

000000073848 DANIELLE CARMEM PORTO LUCENA 470 - 470 67º

000000042397 RUMENIGUES VARGAS CAMARA 470 - 470 68º

000000000943 RENATA ARAÚJO DE MEDEIROS 470 - 470 69º

000000059942 ISABEL KAROLYNE FERNANDES COSTA 470 - 470 70º

000000073588 MARILDA GOMES RODRIGUES HONORATO 460 1,25 461,25 71º

000000003962 MÁRCIA FORTE MELO RODRIGUES 460 1,25 461,25 72º

000000028272 LUCIANA MARIA FERNANDES DUARTE 460 1,25 461,25 73º

000000063387 PRISCILA ISABELE DE ASSIS CAMILO 460 - 460 74º

000000059968 SUYAME FURTADO RICARTE 460 - 460 75º

000000075819 FRANCISCO FIGUIEREDO NETTO 460 - 460 76º

000000076634 JOSIVAN SOBRINHO DA SILVA 460 - 460 77º

000000080295 DULCIAN MEDEIROS DE AZEVEDO 460 - 460 78º

000000032332 PATRICIA SUERDA DE OLIVEIRA MACIEL 460 - 460 79º

000000015061 THAÍS DE ALMEIDA DA SILVA 460 - 460 80º

000000077738 GIOVANNA FERNANDES DE OLIVEIRA 460 - 460 81º

000000060539 WALKIRIA GOMES DA NÓBREGA 460 - 460 82º

000000076555 YUSKA PAZ WEYNE 460 - 460 83º

000000067098 LYARA DE SOUSA PEDROSA 460 - 460 84º

000000015772 Hylana Barbosa Oliveira Lopes da Silva 460 - 460 85º

000000043489 Neirilanny da Silva Pereira 450 2,5 452,5 86º

000000010987 CLAUDIA DO ESPIRITO SANTO BARBOZA 450 1,25 451,25 87º

000000022901 REGINA CELIA J. DA SILVA LUCENA 450 - 450 88º

000000009861 LARISSA NALYNE DANTAS DE ARAÚJO 450 - 450 89º

000000015363 CLÁUDIA PEREIRA DE FREITAS 450 - 450 90º

000000048330 JUSCELINO DA COSTA OLIVEIRA JUNIOR 450 - 450 91º

000000061656 MARÍLIA GABRIELA TAVARES DE ALMEIDA ALVES 450 - 450 92º

000000053260 ALISANDRA MARIA DE LIMA 450 - 450 93º

000000000390 Vanilson Oliveira de Pontes 450 - 450 94º

000000009756 JOSÉ EUGÊNIO LOPES LEITE 450 - 450 95º

000000057075 RENATA DO NASCIMENTO SIMIAO 440 - 440 96º

000000009090 WILMA MARIA FERNANDES DANTAS 440 - 440 97º

000000065151 AMANDA PEREIRA GOMES 430 - 430 98º

000000005605 MAYRA TAVARES E SILVA 430 - 430 99º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

ENFERMEIRO - AREA GERAL

OESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000067520 FRANCISCO RAFAEL RIBEIRO SOARES 540 - 540 1º

000000077438 KÉZIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA 530 1,25 531,25 2º

000000046278 MARIA TATIANA CAVALCANTE JÁCOME 530 - 530 3º

000000043608 THEA LUANA FERNANDES MORAIS 530 - 530 4º

000008000281 ELINA PATRICIA OLIVEIRA SALES 520 1,25 521,25 5º

000006002579 LEONARDO BEZERRA DE OLIVEIRA 520 - 520 6º

000000031193 RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR 510 - 510 7º

000000066650 ANA CAROLINA LOBO DOS SANTOS 510 - 510 8º

000000050434 CICERA MYKAELLY GONÇALVES MONTEIRO 500 1,25 501,25 9º

000000046221 ADRIANA CUNHA PENHA 500 1,25 501,25 10º

000000065927 CLÉA BATISTA CAVALCANTE 500 - 500 11º

000000045721 RAQUEL GURGEL SOARES 490 1,25 491,25 12º

000000028974 HUGMARA ARAÚJO DA FONSÊCA 490 - 490 13º

000000071073 SHIRLEY MACLEIDI BATISTA SILVA 480 1,25 481,25 14º

000008001001 LINDEMBERG MENDES EUFRASIO 480 1,25 481,25 15º

000000063506 GLADYS NUNES VIEIRA 480 - 480 16º

000000074445 GALDINO GLAUBER BESSA 480 - 480 17º

000000041251 JOÃO PAULO TERCEIRO 470 - 470 18º

000000078993 PRISCILA BARBOSA DO VALE 470 - 470 19º

000008001305 CLISTIENE MEDEIROS DE FRANCA 460 1,25 461,25 20º

000000050568 ANA CARINA SUASSUNA VIEIRA 460 1,25 461,25 21º

000000076863 SUYANE REBOUCAS DE OLIVEIRA 460 - 460 22º

000000050482 Marcello Dias LourenÇo 450 1,25 451,25 23º

000000049124 DIANA NARA FERREIRA LOUREIRO 450 - 450 24º

000000032738 JAIR GILDEMBERG BEZERRA DE PAIVA 440 1,25 441,25 25º

000008000900 LUNARA LAIANY COSTA GUALBERTO 430 - 430 26º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

ENFERMEIRO - AREA GERAL

SERIDÓ

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000046164 LUCIANA DA COSTA DUTRA 520 - 520 1º

000000076770 VANESSA MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO 500 - 500 2º

000000037730 EVALDO FERREIRA DA SILVA 490 - 490 3º

000000019399 FLÁVIO SILVA NÓBREGA 480 - 480 4º

000000061709 FÁVIA SIRLEY BATISTA PEREIRA 480 - 480 5º

000000081287 GRAZIELLY ARAÚJO MEDEIROS DE LIMA 460 1,25 461,25 6º

000000044892 NAYANNE KELLY COSTA DE ARAÚJO 460 - 460 7º

000005000438 GISANE DE ARAÚJO 450 1,25 451,25 8º

000000079384 POLICENA VIEIRA DE LUCENA 450 - 450 9º

000000059978 SORAIA VAZ DE FREITAS 440 1,25 441,25 10º

000000073030 CLEYANE GLAUCE DE ARAÚJO LIMÃO 440 - 440 11º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

ENFERMEIRO - AREA GERAL

TRAIRI / POTENGI

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000048969 SÍLVIA LETÍCIA LIMA DE ARAÚJO 510 - 510 1º

000000060051 CRISTIANE MEIRICE MARQUES DA SILVA 500 1,25 501,25 2º

000000056142 ROSSANA DE MELO ROEHE 470 - 470 3º

000000053417 LÍGIA DAIANA PINHEIRO DA SILVA 460 - 460 4º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

ENGENHEIRO - AREA AGRONOMIA

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000069307 CARLOS GEORG FERNANDES NUNES 590 - 590 1º

000000011122 WASHINGTON BARBOZA DANTAS DE MOURA 590 - 590 2º

000000044071 PAHLEVI AUGUSTO DE SOUZA 540 4,5 544,5 3º

000000011203 ELENIMAR BEZERRA DE CASTRO 540 3,25 543,25 4º

000000068270 MARIA JOSÉ TORRES CAMARA 540 3,25 543,25 5º

000000049490 ADRIANA AMERICO DE SOUZA 540 1,25 541,25 6º

000000046103 JEAN CARLOS DE ANDRADE 510 2 512 7º

000000051082 PATRÍCIA ANGÉLICA DA ROCHA LOPES 490 - 490 8º

000000065761 BRUNO RODRIGO SIMÃO 490 - 490 9º

000000042256 MARCELO SOUZA DE SANTANA 470 - 470 10º

000000022585 JOSE CARLOS DE BRITO JUNIOR 470 - 470 11º

000000077919 ANTONIO JOSÉ SILVA DE GÓIS 450 - 450 12º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

ENGENHEIRO - AREA CIVIL

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000063771 RAFAEL FERREIRA CAVALCANTI 570 - 570 1º

000000005765 LEONETE CRISTINA DE ARAÚJO FERREIRA 560 - 560 2º

000000015551 KLEBER CORREIA DE BRITO 560 - 560 3º

000000068133 LUÍS WAGNER LEITE DE MIRANDA 510 - 510 4º

000000018908 EMERSON DE ARRUDA TIMÓTEO 510 - 510 5º

000000066768 BRENO ATAÍDE MARTINS 490 - 490 6º

000000059402 ANTONIO ADALBERTO DE OLIVEIRA JALES 490 - 490 7º

000000037122 LENILSON XAVIER FERREIRA DE OLIVEIRA 470 - 470 8º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

ENGENHEIRO - AREA ELETRICA

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000051811 RAFAEL CAVALCANTI CONTRERAS 480 - 480 1º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

ENGENHEIRO - AREA QUIMICO

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000024738 SAMUEL ALVES DE OLIVEIRA 610 - 610 1º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

FARMACEUTICO

AGRESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000051844 JULIO ABRANTES PEREIRA 480 - 480 1º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

FARMACEUTICO

ALTO OESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000016554 LEANDRO REYVLY FERNANDES NOGUEIRA 580 - 580 1º

000000056930 MARIA KARLA VIEIRA SIMPLICIO 570 - 570 2º

000000052433 DIÊGO PAULA DANTAS 540 - 540 3º

000000034719 LUIZA HERBENE MACEDO SOARES 530 1,25 531,25 4º

000000075724 OSILÁVIO FERREIRA CHAVES 520 1,25 521,25 5º

000000059348 JOAQUIM OTAVIANO DA COSTA NETO 490 - 490 6º

000000070405 MIRANDA RODRIGUES JÁCOME DA COSTA QUEIROZ 440 - 440 7º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

FARMACEUTICO

ASSU

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000000226 Eriberto Eleonardo P. Torres 560 - 560 1º

000000018607 DANIEL FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA BEZERRA 520 - 520 2º

000000040976 MARCIO FELIPE TAVARES DE OLIVEIRA 470 - 470 3º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

FARMACEUTICO

MATO GRANDE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000006001091 CARMEN ROSALLY PEREIRA DE ANDRADE 540 - 540 1º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

FARMACEUTICO

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000008195 FRANCISCO CANINDE DE SOUSA JUNIOR 610 - 610 1º

000000057249 FRANCISCO RONDINELLE ABRANTES 590 - 590 2º

000000040980 IRACY LUANNA DE ALBUQUERQUE SILVA 580 1,25 581,25 3º

000000050969 CLAUDIO RODRIGO WANDERLEY SANTIAGO 580 - 580 4º

000000015670 DANIELA DA SILVA BARROS 580 - 580 5º

000000048658 DJAIR SANTOS DA SILVA 570 - 570 6º

000000080156 DANIEL DE ARAÚJO COELHO 560 - 560 7º

000005000089 ANA GRAZIELA DA SILVA PEREIRA 560 - 560 8º

000000081807 FÁBIO MARQUES BRENNAND DE MELO QUEIROZ 550 - 550 9º

000000031163 KLARISSA BEZERRA DE SOUZA 550 - 550 10º

000000058372 JUAN ADRIZIO GUEDES COSTA 550 - 550 11º

000000064221 YONARA MONIQUE DA COSTA OLIVEIRA 550 - 550 12º

000000050695 SAMAIRA SIZENANDO AZEVEDO DIAS 540 - 540 13º

000000068369 TATIANA LARISSA SOARES DA SILVA ALVES 540 - 540 14º

000000047171 ANA AMÉLIA DE SOUZA LIMA 540 - 540 15º

000000025396 ROGERIA MACEDO P DE ARAUJO 530 - 530 16º

000000035528 LAURA MARIA CALDAS MATIAS 530 - 530 17º

000000046978 YAMNA KARLA DANTAS DE OLIVEIRA CABRAL 530 - 530 18º

000000010997 ANA CAROLINA DANTAS DE LIMA 530 - 530 19º

000000079985 ALINE MOURA FIRMINO E SILVA 530 - 530 20º

000000023436 VIVIANE DO NASCIMENTO E SILVA 530 - 530 21º

000000013218 ISABELLE SOUSA CUNHA DE AZEVEDO 530 - 530 22º

000000048618 DAYANNE CRISTINA DANTAS 530 - 530 23º

000000054053 SAMARA GONZAGA TOSCANO 530 - 530 24º

000000010084 LUANA CRISTINA LINS DE MEDEIROS 520 1,25 521,25 25º

000000046286 ANNE KARENINA CAVALCANTI BARROS 520 - 520 26º

000000044746 ELAINE CRISTINA ALVES 520 - 520 27º

000000025727 JÚLIO CÉSARES DE CALDAS MOURA 520 - 520 28º

000008001310 SAMARA KARENY DA SILVA DIAS 520 - 520 29º

000000051625 Veríssimo de Melo Neto 520 - 520 30º

000000023367 LORENA KESSIA DE FIGUEIREDO SILVA FONSECA 510 2 512 31º

000000024155 CYNTHIA HATSUE KITAYAMA CABRAL 500 1,25 501,25 32º

000000012101 LIVIA LOPES MATOS 500 - 500 33º

000000040426 THIAGO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA 500 - 500 34º

000000032681 SYLVIA PATRÍCIA DANTAS PEREIRA 500 - 500 35º

000000071546 ERIKA BATISTA DE SOUSA 490 - 490 36º

000000045529 TATIANA XAVIER DA COSTA 490 - 490 37º

000000046523 VIVIANNE ANGÉLICA SOUSA DE OLIVEIRA 490 - 490 38º

000000062699 ANDREZA KALINE SOARES DANTAS 480 - 480 39º

000000074581 ANA KARINE DA SILVA VALE 480 - 480 40º

000000021320 ALAÍDE PORPINO MENEZES 480 - 480 41º

000000036963 JOÃO PAULO ARAUJO BRAZ 480 - 480 42º

000000078229 JANINE DE SOUZA ALMEIDA 480 - 480 43º

000000001878 JEANNE MEDEIROS MILLIONS GOMES 470 1,25 471,25 44º

000000015273 ALEXANDRE MAGNUS DA SILVEIRA GOMES 470 1,25 471,25 45º

000000077759 DANIELLA DO NASCIMENTO MEDEIROS DE PAIVA 470 - 470 46º

000000009402 DALIANA MARIA BERENICE DE OLIVEIRA SOUZA 470 - 470 47º

000000005427 ELAINE PINHEIRO DOS SANTOS 470 - 470 48º

000000055978 VIVIAN VOLLET DE MORAIS 460 - 460 49º

000006000319 EDUARDO LUIZ DO NASCIMENTO 450 1,25 451,25 50º

000000019303 NIEVES GRIZELDA ORTIZ ESTEFANIA 450 - 450 51º

000000018833 MAÍSE MARIA DA CUNHA BATISTA 440 - 440 52º

000000072952 ALBERTO BEZERRA CAVALCANTI DA SILVA 440 - 440 53º

000000019700 FABRÍCIA DE LIMA FONTES 430 - 430 54º

000000020416 PAULO DAVY MACÊDO DA SILVA 420 - 420 55º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

FARMACEUTICO

OESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000062760 ROSEANNY MARIA MOURA LIMA 570 - 570 1º

000000038196 GENILSON PEREIRA GURGEL 530 1,25 531,25 2º

000000062068 MARCIA JANINE PEREIRA GURGEL 530 - 530 3º

000000062942 ROBERTA LÍCIA MARQUES PENA 520 - 520 4º

000000071976 VICTOR HUGO BATISTA DANTAS 510 - 510 5º

000000063436 JOSE MARIA VIANA DE ANDRADE FILHO 510 - 510 6º

000000078402 JORGE ANDRE DE PAIVA CAVALCANTE 490 - 490 7º

000000043325 LIDUINA MARIA CAVALCANTE 440 - 440 8º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

FARMACEUTICO

SERIDÓ

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000037587 NÚBIA JUBIANA DINIZ SILVA 500 1,25 501,25 1º

000000075805 MARIA DO SOCORRO BRASIL DE MEDEIROS 490 1,25 491,25 2º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

FARMACEUTICO

TRAIRI / POTENGI

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000031323 RICIELLE DE SOUZA CARDOSO 480 - 480 1º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

FARMACEUTICO BIOQUIMICO - GRADUACAO

AGRESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000037016 ROSANGELA TORRES DA SILVA 520 - 520 1º

000000048106 RENATO CESAR VEIRA DE SOUSA 500 - 500 2º

000000063669 MONICA FURTADO PINHEIRO DO CARMO 490 - 490 3º

000000078651 BRUNO COUTINHO MACHADO 490 - 490 4º

000000049187 ALBA LUCIA FERRER DE ALMEIDA MACIEIRA 480 - 480 5º

000000060774 SANDRO BEZERRA DE CARVALHO 460 - 460 6º

000006002218 ANICELIA CRISTINA DE OLIVEIRA 450 1,25 451,25 7º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

FARMACEUTICO BIOQUIMICO - GRADUACAO

ALTO OESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000007000098 OSILAVIO FERREIRA CHAVES 560 1,25 561,25 1º

000000050934 FERNANDA RODRIGUES DE MELO 480 - 480 2º

000000075527 MAKLENE ALVES DE OLIVEIRA 470 - 470 3º

000000048386 MARCIO ADRIANO FERNANDES BARRETO 460 1,25 461,25 4º

000000035880 leandro michel do rego lima 450 1,25 451,25 5º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

FARMACEUTICO BIOQUIMICO - GRADUACAO

ASSU

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000047523 ADRIANA PATRICIA MEDEIROS DE SOUZA 500 - 500 1º

000000056113 ALBERTO XAVIER DE FIGUEIREDO NETO 490 1,25 491,25 2º

000000016738 RONALDO VIEIRA DA SILVA 490 - 490 3º

000000044343 MICHAEL FONSECA REIS 490 - 490 4º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

FARMACEUTICO BIOQUIMICO - GRADUACAO

MATO GRANDE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000061013 ALEXSANDRO DE SENA LIMA 560 - 560 1º

000006001763 VINICIUS LINHARES LUNGUINHO 550 - 550 2º

000000059210 MARIA DO SOCORRO MEIRA DE ARAUJO BARRETO 510 1,25 511,25 3º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

FARMACEUTICO BIOQUIMICO - GRADUACAO

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000049444 CLAUDIO MARCIO DE MEDEIROS MAIA 580 - 580 1º

000000058273 MARIANA GUIMARÃES DINIZ 580 - 580 2º

000000044287 ÉVERTON PAREDES FALCÃO 570 - 570 3º

000000029388 FRANCISCO CANINDE DE SOUSA JUNIOR 560 - 560 4º

000000044502 ANA KARINE DA SILVA VALE 550 2 552 5º

000000070709 D ` ALEMBERG DE AZEVEDO MARIZ 550 - 550 6º

000000024147 CYNTHIA HATSUE KITAYAMA CABRAL 530 1,25 531,25 7º

000006000326 JEAN LUIZ DA CRUZ DINIZ 520 - 520 8º

000000048585 DAYANNE CRISTINA DANTAS 510 - 510 9º

000000061694 THIAGO ALESSANDRO BEZERRA DE SÁ 510 - 510 10º

000000057791 FABRICIO FREITAS SOUSA COSTA 500 1,25 501,25 11º

000000034376 OLÍVIA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA 490 2 492 12º

000000046416 MARCEL DA SILVA FERREIRA 490 - 490 13º

000000049129 CHRISTIANE MEDEIROS BEZERRA 490 - 490 14º

000006001531 ZAMA MESSALA LUNA DA SILVEIRA 480 1,25 481,25 15º

000000000976 CARLOS ROBERTO QUERINO DA ROCHA 480 - 480 16º

000000078591 ANA CRISTINA SANTOS FERNANDES 480 - 480 17º

000000048569 ÉRICA LIRA DA SILVA 480 - 480 18º

000000050228 FRANCISCO DA SILVEIRA BARROS NETO 470 - 470 19º

000000080123 SAMARA FONTES DE LIMA GOMES 470 - 470 20º

000000009694 Bibiana Priscila Rodrigues Câmara de Araújo 470 - 470 21º

000000035890 LUCIANA ELINA DE ARAUJO 460 - 460 22º

000006000290 FLAVIO CORREIA FILGUEIRA 450 1,25 451,25 23º

000000051758 MICHELLE MEDEIROS DO AMARAL 450 1,25 451,25 24º

000000069334 ANA TEREZA DE MEDEIROS 450 - 450 25º

000000057729 LÍLIA VERAS FERNANDES 450 - 450 26º

000000009585 JANAINA SONALE CAVALCANTE NOGUEIRA 450 - 450 27º

000000042828 VERA LUCIA CARIDADE NASCIMENTO 430 - 430 28º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

FARMACEUTICO BIOQUIMICO - GRADUACAO

OESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000046274 ANDRE MENEZES DO VALE 570 1,25 571,25 1º

000000073007 JOÃO PAULO DO NASCIMENTO DANTAS 510 1,25 511,25 2º

000000062094 MARCIA JANINE PEREIRA GURGEL 510 - 510 3º

000000037695 NÚBIA DE SOUSA CARDOSO 490 - 490 4º

000000015827 LEANDRO DIÓGENES FERREIRA MAIA 490 - 490 5º

000000063251 JOSÉ MARIA VIANA DE ANDRADE FILHO 490 - 490 6º

000000040024 GERUZIA MARQUES TEODORO QUEIROGA 470 1,25 471,25 7º

000000055565 RICARDO DOS SANTOS CIRILO 470 - 470 8º

000000075032 IGOR MENESCAL JALES 470 - 470 9º

000008001979 FATIMA TEREZA REGO NUNES 450 - 450 10º

000000025821 JOSELENE BEZERRA SOARES 440 - 440 11º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

FARMACEUTICO BIOQUIMICO - GRADUACAO

SERIDÓ

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000062055 TAYNE ANDERSON CORTEZ DANTAS 540 - 540 1º

000000035883 MARIA LEILA CARDOSO 510 3,25 513,25 2º

000000078209 VANESSA KELLY ALVE DA SILVA 510 - 510 3º

000000061022 JARINE TORRES DE ARAUJO 500 1,25 501,25 4º

000000042334 ANA KATATINA ANDRADE SILVA 490 - 490 5º

000000055395 ELIAS TEIXEIRA DA CUNHA 450 - 450 6º

000000003644 DENYSON KLEITON DE MEDEIROS LINS 450 - 450 7º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

FARMACEUTICO BIOQUIMICO - GRADUACAO

TRAIRI / POTENGI

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000006001839 EUGENIO MACIEL CAVALCANTE 580 - 580 1º

000006001852 JAKSON ROGERIO FERREIRA DE LIMA 540 - 540 2º

000000052942 KLARISSA BEZERRA DE SOUZA 530 - 530 3º

000000080034 ALINE MOURA FIRMINO E SILVA 470 - 470 4º

000000031141 DANIELE BARROS ROGÉRIO 450 - 450 5º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

FARMACEUTICO BIOQUIMICO - MESTRE HEMATOLOGIA

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000023353 LORENA KESSIA DE FIGUEIREDO SILVA FONSECA 470 2 472 1º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

FARMACEUTICO BIOQUIMICO - MESTRE OU DR EM IMUNOLOG

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000051085 RENATA GOMES ALVES 520 3,25 523,25 1º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

FISIOTERAPEUTA

ALTO OESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000077665 HEDNEY PAULO GURGEL DE MORAES 600 - 600 1º

000000049859 LUCIONEY ROCHA LEITE 550 - 550 2º

000007000851 NAPOLEAO DIOGENES PESSOA NETO 550 - 550 3º

000000062063 MARIZA STERPHANIA PIRES RIBEIRO DE MEDEIROS 530 - 530 4º

000000047225 RICARDO ANTONIO NONATO FERNANDES 520 1,25 521,25 5º

000000009987 FRANCISCO CAVALCANTE VIEIRA 520 1,25 521,25 6º

000000042358 SHEILA MARIA TABOSA DA SILVA 510 - 510 7º

000000044960 FRANCISCO GILDERLAM DE OLIVEIRA LEMOS 490 1,25 491,25 8º

000000036166 JAIME ALVES PEREIRA JUNIOR 490 1,25 491,25 9º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

FISIOTERAPEUTA

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000029239 MATHEUS DE SOUSA MATA 610 - 610 1º

000006001562 ALINE BRAGA GALVÃO SILVEIRA 600 - 600 2º

000000065657 SAIONARA MARIA AIRES DA CÂMARA 590 - 590 3º

000000055509 IVAN BEZERRA DOS SANTOS JÚNIOR 580 1,25 581,25 4º

000000015762 MARINA TOSTES MIRANDA BARROSO BARBOSA 570 - 570 5º

000000035775 JOÃO FELIPE DE SOUZA NOGUEIRA 570 - 570 6º

000000004240 ROBERTO CAMPOS SALES DA SILVEIRA SEGUNDO 570 - 570 7º

000000024459 KARDEC ALECXANDRO ABRANTES AGUIAR 570 - 570 8º

000000023659 LOUZIANE KARINA TAVARES DE SOUSA TEIXEIRA 560 2,5 562,5 9º

000000035774 RENATA CARLOS FELIPE 560 - 560 10º

000000035858 ANA CAROLINA DE AZEVEDO LIMA 550 - 550 11º

000006001564 ANNE CAROLLINE DE MORAIS 550 - 550 12º

000000018508 TATIANA SOUZA RIBEIRO 550 - 550 13º

000000046279 Tânia Maria Alves de Araújo 540 - 540 14º

000000026940 EMILA MÁRCIA DE VASCONCELOS M. ARAÚJO 530 1,25 531,25 15º

000000036808 LIANE KARYNA DE OLIVEIRA DOS SANTOS 530 1,25 531,25 16º

000000015338 KARYNA MYRELLY OLIVEIRA BEZERRA FIGUEIREDO 530 1,25 531,25 17º

000000003739 POLLYANNA IRACEMA PEIXOTO G. GOMES DE BRITO 530 - 530 18º

000000048872 SÂMIA NAJARA FREITAS BESSA 530 - 530 19º

000000067411 RAQUEL EMANUELE DE FRANÇA MENDES 520 1,25 521,25 20º

000000080102 ALEIDSON JÁDER DE CARVALHO 520 - 520 21º

000000062341 RODRIGO SOUZA DA SILVA 520 - 520 22º

000000003258 DAYSE ALEIXO BEZERRA 520 - 520 23º

000000051505 AMANDA CRISTINA LIMA DO NASCIMENTO 520 - 520 24º

000000044545 ELINE SILVA DA CUNHA 520 - 520 25º

000000079067 JANAÍNA MOTA DE LIMA 510 1,25 511,25 26º

000000034981 DEYSE KARLA DE MEDEIROS MAIA 510 1,25 511,25 27º

000000081444 EUCLIDES ALVES DA SILV A NETO 510 - 510 28º

000000051464 EDJA BONIFÁCIO DO NASCIMENTO E SILVA 510 - 510 29º

000000039516 CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA MEDEIROS 510 - 510 30º

000000073154 BETHANIA MEDEIROS LOPES LEITE 510 - 510 31º

000000023891 VESCIA VIEIRA DE ALENCAR CALDAS 510 - 510 32º

000000069331 GLEIDSON FRANCIEL RIBEIRO DE MEDEIROS 500 1,25 501,25 33º

000000028221 LORENNA RAQUEL DANTAS DE MACEDO BORGES 500 - 500 34º

000006002088 LEONARDO DE ALMEIDA TRINDADE 500 - 500 35º

000006000999 DIANA LIDICE ARAUJO DA SILVA 490 2 492 36º

000006002049 KIZZY ARACHELLI DE SOUZA DANTAS 490 1,25 491,25 37º

000006001480 TALITA PASCALLE MACEDO DIOGENES 490 1,25 491,25 38º

000000054126 KEILLA VAMARA BILRO DE SOUZA 490 - 490 39º

000000025217 LUCIANA PROTÁSIO DE MELO 490 - 490 40º

000000075861 FERNANDA KARINA OLIVEIRA DA SILVA 490 - 490 41º

000000017124 ELIELTON PEDROZA DOS SANTOS 480 - 480 42º

000000065193 LUCIANA DANTAS AGUIAR DO NASCIMENTO 480 - 480 43º

000000028791 CAROLINE FERREIRA MOREIRA 480 - 480 44º

000000001673 EMANUEL ELIEZER PINHEIRO JÚNIOR 480 - 480 45º

000000059530 ADES MENDES FREIRE MARINHO 480 - 480 46º

000000011236 RAÍSSA DE OLIVEIRA BORJA 480 - 480 47º

000000062925 MICHELLY CRISTINA BARBOSA DE MEDEIROS 480 - 480 48º

000006001914 LIVIA TINOCO DE ANDRADE BENEVOLO DANTAS 480 - 480 49º

000000046342 DANIELLE SILVA DOS SANTOS LIMA 470 1,25 471,25 50º

000000032712 KAREN DE MEDEIROS PONDOFE 470 1,25 471,25 51º

000000005880 THIAGO CÉSAR VIANA NUNES 470 1,25 471,25 52º

000000068861 REBECA VINAGRE MARTINS 470 - 470 53º

000000061098 JULIUS MICHEL GENTLE 460 1,25 461,25 54º

000000062885 LUANDA MARA MOREIRA DE ASSIS 460 - 460 55º

000000080397 SHEYLA THATIANE SANTOS DO LAGO 460 - 460 56º

000000015039 FABIANA RODRIGUES ARAUJO 460 - 460 57º

000000006595 THAISA CALINE DOS SANTOS BARBALHO 460 - 460 58º

000006001569 IVAN TIAGO DE LYRA 460 - 460 59º

000006001754 ADRIANA DE OLIVEIRA PESSOA 450 1,25 451,25 60º

000000049747 VIRGÍNIA CRISTIANE GUERRA BEZERRA 450 1,25 451,25 61º

000000023570 RÔMULO JORGE DE BRITO GALVÃO 450 - 450 62º

000000041886 NARA MENDES MARTINS 450 - 450 63º

000000074132 AMANDA BEZERRA DE CARVALHO 450 - 450 64º

000000057554 THALITA MEDEIROS F. DE MACÊDO 450 - 450 65º

000000019143 GASPAR DE BRITO CAVALCANTE NETO 440 - 440 66º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

FISIOTERAPEUTA

OESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000032442 NICKSON MELO DE MORAIS 640 - 640 1º

000000009604 Clivânia Gleysa Moura da Silva 560 1,25 561,25 2º

000000034497 HARINA ALVES DE OLIVEIRA 540 - 540 3º

000000043658 DAISY GURGEL DE AMORIM MARINHO 490 1,25 491,25 4º

000000057031 JANINY LIMA E SILVA 490 - 490 5º

000000027062 FRANCISCA DALIANA DANTAS LOPES 480 - 480 6º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

FISIOTERAPEUTA

SERIDÓ

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000047891 DANIELLE DORAND AMORIM 540 1,25 541,25 1º

000000050013 FRANCISCA PAULA BATISTA DA SILVA 490 - 490 2º

000000003136 INDIARA DE MEDEIROS LINS DE ARAÚJO 480 1,25 481,25 3º

000000025508 rusllan arruda de albuquerque 480 - 480 4º

000000046429 WAGNER IRINEU MEDEIROS DE SOUZA 470 1,25 471,25 5º

000005000144 VANESSA CRISTINA DE ARAUJO 470 - 470 6º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

FONOAUDIOLOGO

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000020729 ANA ELISA RIBEIRO BASSI 620 1,25 621,25 1º

000006001641 LORENA CARVALHO CAVALCANTI 580 1,25 581,25 2º

000006001692 RENATA THAYS DE SENA SILVA 570 - 570 3º

000000017224 VANESSA LIMA DE MELO 560 1,25 561,25 4º

000000069694 MARCELLA SANTOS CARNEIRO DE MENDONÇA 540 - 540 5º

000000055986 FERNANDA MARIA VALE SANTIAGO 540 - 540 6º

000000027291 RAFAELA LEIROS DE SOUZA CUNHA 540 - 540 7º

000000005509 ELIZA SEREJO DE MELLO LIMA 540 - 540 8º

000000069001 ALESSANDRO AIRES ALEXANDRE 540 - 540 9º

000000056153 DANIELLE XAVIER PEREIRA 530 - 530 10º

000000046704 KENIA ANDRADE DO NASCIMENTO GONDIM DANTAS 520 - 520 11º

000000047216 MARINA DA SILVA FERREIRA 520 - 520 12º

000000008655 ANDREA MOREIRA DAMAZIO DA COSTA 520 - 520 13º

000000029557 DANIELA GONÇALVES LEON CAMACHO 510 2 512 14º

000000063406 MARIA DO SOCORRO RAMALHO FREIRE LORENZO 510 1,25 511,25 15º

000000033896 JAMILLY BATISTA NOBRE 510 - 510 16º

000000012178 CLÁUDIA VERÔNICA PINTO DE ARAÚJO 510 - 510 17º

000000045434 YARA LEÃO SAADS 500 1,25 501,25 18º

000000074779 lorena trindade dantas 500 - 500 19º

000000070889 VICTOR HYGOR VERÍSSIMO DE FARIAS 490 1,25 491,25 20º

000000020402 CLAUDIA REGINA XAVIER DOS SANTOS 490 1,25 491,25 21º

000000023889 ADRIANA DE LIMA PINTO RIBEIRO 480 1,25 481,25 22º

000000002084 KARLA DANIELLY SILVA DE ALBUQUERQUE MARQUES 480 - 480 23º

000000059394 CARLA CAROLINE ALMEIDA SILVA 480 - 480 24º

000000060267 MONIQUE RAMOS PASCHOAL 470 - 470 25º

000000077535 VALERIA XAVIER FERREIRA 460 1,25 461,25 26º

000000028860 POLLYANA CHRISTINE CAPISTRANO BARBOSA 460 1,25 461,25 27º

000000012285 ISABELLE ROCHA DE LUCENA 460 - 460 28º

000000032432 PATRICIASOUTO ZENAIDE 450 1,25 451,25 29º

000000032619 JULIANA DE CARVALHO VIEIRA 450 - 450 30º

000000047637 ANA PAULA VARELA FELIPPETTI 450 - 450 31º

000000016192 PAULO ROBERTO DE A. SANTOS 440 1,25 441,25 32º

000006001859 ROBERTA LORENA DE SOUZA SOARES 440 - 440 33º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA ANESTESIOLOGIA

AGRESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000079751 ROBERTO REGO DE ALMEIDA 570 - 570 1º

000000020424 RICHARDSON OZHEAS BEZERRA CAMPOS 560 - 560 2º

000000080552 Carlos Fernando Pereira dos Santos Filho 550 1,25 551,25 3º

000000070762 PATRICIA SANTIAGO DANTAS DE OLIVEIRA 530 1,25 531,25 4º

000000029148 GIOVANNA D AUGUSTA R. DE SA XAVIER FARIAS 500 - 500 5º

000000057330 ANTONIO DE PÁDUA GOMES DE SOUZA NEVES 450 1,25 451,25 6º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA ANESTESIOLOGIA

ALTO OESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000030997 GEORGE LUIZ ARAÚJO 540 1,25 541,25 1º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA ANESTESIOLOGIA

MATO GRANDE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000006001730 FLÁVIO GUILHERME DE OLIVEIRA MAIA 460 1,25 461,25 1º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA ANESTESIOLOGIA

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000005223 HELTRON ISRAEL SARAIVA XAVIER DA SILVA 630 1,25 631,25 1º

000000034639 ALESSANDRO JOSÉ BESSA DE ANDRADE 630 - 630 2º

000000046041 RAFAEL DE MACEDO COELHO 600 - 600 3º

000006001998 JACKSON DOUGLAS NOGUEIRA DE QUEIROZ 590 - 590 4º

000000010594 LARISSA DE OLIVEIRA AFONSO 590 - 590 5º

000000080279 RAPHAEL KLÊNIO CONFESSOR DE SOUSA 590 - 590 6º

000000044516 MAXWELLK DA SILVA MELO 580 1,25 581,25 7º

000000021507 JOSE WELLINGTON RODRIGUES JUNIOR 580 1,25 581,25 8º

000000016020 MARIANA LIMEIRA TEIXEIRA 580 - 580 9º

000000035972 FRANCISCO SIDNEY LOPES CORREIA 570 - 570 10º

000000079173 MARIANA REGO DE CARVALHO 570 - 570 11º

000000037534 CARLOS AUGUSTO RIBEIRO ROCHA 560 2,5 562,5 12º

000000043592 LEANDRO DE OLIVEIRA ORTH 560 2,5 562,5 13º

000006001278 ALLYSSON DANTAS DE CARVALHO 560 1,25 561,25 14º

000000082354 DANIEL FRANKLIN ROSSITER PINHEIRO. 560 - 560 15º

000006001814 HINGRID SILVERIO CORREIA 560 - 560 16º

000000063163 MARCIO CARDOSO PIRES 560 - 560 17º

000000071382 JOÂO EDUARDO ALMEIDA MELO 540 1,25 541,25 18º

000000073412 JOSIVAN FERREIRA SARMENTO 540 - 540 19º

000000013630 FREDERICO OSVALDO FRAENKEL 530 2,5 532,5 20º

000000043926 JULIANO PINHEIRO DE ALMEIDA 530 1,25 531,25 21º

000006001729 ANDRE LUIS MONTEIRO DA SILVA 530 1,25 531,25 22º

000000079199 HALINE LAISE DA SILVA TEIXEIRA DUARTE 530 1,25 531,25 23º

000000061952 DIOGO BRUNO AMORIM PONTES DE OLIVEIRA 530 - 530 24º

000000074817 MARCELLO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA 520 - 520 25º

000000014671 CÁTIA VIRGINIA BIÉ MENDES 510 1,25 511,25 26º

000000001118 PAULO FRANCISCO DA COSTA 510 1,25 511,25 27º

000000065877 LEONARDO DE SOUZA BARROS 510 1,25 511,25 28º

000000075223 JOSE SIMPLICIO MAIA JUNIOR 510 - 510 29º

000000061837 JUDAS TADEU DE FREITAS GADELHA 500 1,25 501,25 30º

000000014096 SARAH CAROLINA GALVÃO FIALHO ROCHA 500 1,25 501,25 31º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA ANESTESIOLOGIA

OESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000065459 MARCELA ALVES LIMA ABRANTES 600 - 600 1º

000000015385 LENILSON MARINHO DE SOUZA FILHO 550 1,25 551,25 2º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA ANESTESIOLOGIA

SERIDÓ

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000053619 SÉRGIO DE OLIVEIRA LUCENA 610 - 610 1º

000000004548 PEDRO ANISIO SOARES NETO 600 - 600 2º

000000015309 TÁVIO LEAL JANUÁRIO 560 1,25 561,25 3º

000000043154 DANIELE ALVES DE OLIVEIRA 550 1,25 551,25 4º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA CARDIOLOGIA

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000060648 CRISTIANE GUEDES PITA 630 1,25 631,25 1º

000000054726 VELÁSQUEZ PEREIRA OLIVEIRA DE SÁ 620 2,5 622,5 2º

000000017724 ANDERSON SOUZA DE LIMA 600 - 600 3º

000000047824 FLAVIO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA 590 3,75 593,75 4º

000000018752 ADRIANO COSTA DO NASCIMENTO 590 1,25 591,25 5º

000000029348 KATIA MEDEIROS CAVALCANTI DE LUCENA 570 1,25 571,25 6º

000000026830 JEAN ALBERTY DE MOURA 510 1,25 511,25 7º

000000043647 EMERSON URSULINO DESENA 480 1,25 481,25 8º

000000031215 LEONARDO CARLOS GONÇALVES RÊGO 480 1,25 481,25 9º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA CIRURGIA DE CABECA E PESCOCO

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000046590 EDILSON PEREIRA PINTO JÚNIOR 540 1,25 541,25 1º

000000075115 WENDELL DE PAIVA LEITE 520 - 520 2º

000000033224 SHEILA RAMOS DE MIRANDA HENRIQUES 500 1,25 501,25 3º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA CIRURGIA PEDIATRICA

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000025344 SÉRGIO OCELIANO DA SILVEIRA MOREIRA 470 - 470 1º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA CIRURGIA PLASTICA

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000062056 HILDO FREIRE FERNANDES 600 1,25 601,25 1º

000000006374 ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA 580 1,25 581,25 2º

000000054903 ARILUCE FERNANDES BARBOSA SILVA 560 2,5 562,5 3º

000000062414 LEONARDO SANTOS DE BARROS SPENCER 520 1,25 521,25 4º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA CIRURGIA TORAXICA

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000041036 HYLAS PAIVA DA COSTA FERREIRA 540 2,5 542,5 1º

000000049950 ANTONIO BONAPARTE DE S. FERREIRA JUNIOR 530 - 530 2º

000000078895 RIVALDO FERNANDES FILHO 490 - 490 3º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA CIRURGIA VASCULAR

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000046714 Liana Berucia Freire de Oliveira 550 1,25 551,25 1º

000000038361 LEONARDO CARLETTO BORGES 540 1,25 541,25 2º

000000019881 NARA MEDEIROS CUNHA DE MELO 480 1,25 481,25 3º

000000044352 RICARDO WAGNER DA COSTA MOREIRA 470 1,25 471,25 4º

000000002268 EUGÊNIO LOPES DE OLIVEIRA 470 1,25 471,25 5º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA CIRURGIA VASCULAR

OESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000031497 LAILMA DE SOUSA ALMEIDA 490 - 490 1º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA CIRURGIAO GERAL

ALTO OESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000045664 TARCÍSIO JOSÉ PINHEIRO LUCENA 550 - 550 1º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA CIRURGIAO GERAL

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000004747 FERNANDO FREIRE LISBOA JUNIOR 650 1,25 651,25 1º

000000041384 THALES PAULO BATISTA 600 1,25 601,25 2º

000000042207 ALINE FALEAN ALVES MAGALHÃES 600 - 600 3º

000000050642 LUPÉRCIO VALE PEREIRA 580 1,25 581,25 4º

000000082306 IGOR MARREIROS PEREIRA PINTO 580 1,25 581,25 5º

000000072150 DANIEL CÂMARA ALVES DE MEDEIROS 580 - 580 6º

000000047279 DANIEL DE MENDONÇA BRANDÃO 570 1,25 571,25 7º

000006001659 FERNANDA GONDIM RODRIGUES DE CARVALHO DIAS 570 - 570 8º

000000066569 KLEBER NOBRE DA CUNHA 570 - 570 9º

000000062031 CARLOS MAGNO PAIVA DA SILVA 560 1,25 561,25 10º

000000043761 RAIMUNDO SOARES DE SOUSA NETO 560 1,25 561,25 11º

000000001936 Alexandre Borges de Medeiros 560 1,25 561,25 12º

000000049044 LEONARDO SANTOS TIBURCIO DA COSTA 560 - 560 13º

000000025995 ROMUALDO DA SILVA CORRÊA 550 3,75 553,75 14º

000000044058 THIAGO COSTA PIRES 550 1,25 551,25 15º

000000067685 RAFAEL BATISTA REBOUÇAS 550 1,25 551,25 16º

000000066052 GUSTAVO CANTIDIO GENTILE 540 1,25 541,25 17º

000000021792 RANYELL MATHEUS SPENCER SOBREIRA BATISTA 540 1,25 541,25 18º

000000006898 HERNANI DE PAIVA GADELHA JÚNIOR 520 1,25 521,25 19º

000000040067 ALLINE MACIEL PINHEIRO BORGES 520 1,25 521,25 20º

000000048007 FÁBIO MARCOS COIMBRA PEIXOTO 520 - 520 21º

000000063471 SANDERSON PALHARES FARIAS DE OLIVEIRA 520 - 520 22º

000000001265 IRAMI ARAUJO FILHO 510 7 517 23º

000000054386 GLAUBER BEZERRA CARVALHO 510 1,25 511,25 24º

000000033227 RENATO FILGUEIRA DE CARVALHO FERNANDES 510 - 510 25º

000000030523 ANDRÉ FREDERICO NOGUEIRA MARQUES 500 1,25 501,25 26º

000006000506 MARCIO VILLAR DE FREITAS 500 1,25 501,25 27º

000000050748 BETINA MENEZES DE ALBUQUERQUE 490 1,25 491,25 28º

000000070546 RÔMULO ÀLVARES MACÊDO DE FARIA 490 1,25 491,25 29º

000000027297 FRANCISCA GOMES DANTAS DE OLIVEIRA 490 1,25 491,25 30º

000000042774 KALLYANDRE FERREIRA DE MEDEIROS 490 1,25 491,25 31º

000000043276 LUIZ HENRIQUE CARVALHO SIMOES DE MELO 490 1,25 491,25 32º

000000080241 PAULO RENATO LEAL COSTA 480 - 480 33º

000006001667 ALUISIO BEZERRA LIMA JUNIOR 480 - 480 34º

000000057245 IVANDO MEDEIROS DE ANDRADE LIMA 470 1,25 471,25 35º

000000078958 IGOR NUNES DE SOUZA 470 - 470 36º

000000016375 CARLOS EDUARDO DE PAIVA CHAVES 450 - 450 37º

000000077094 DAVID PONCIANO DE SENA 440 1,25 441,25 38º

000000043821 ALDÊNIO AMORIM DE LIMA 440 1,25 441,25 39º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA CIRURGIAO GERAL

OESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000032143 rommel reno porcino reinaldo 590 1,25 591,25 1º

000000065381 THIAGO ABRANTES BARBOSA 550 - 550 2º

000008001363 GEDEGILSON GALVÃO DA SILVA MOISÉS 510 1,25 511,25 3º

000008001080 HAROLDO AMARAL DUARTE 420 1,25 421,25 4º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA CIRURGIAO GERAL

SERIDÓ

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000036147 FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA 520 1,25 521,25 1º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA ENDOCRINOLOGIA

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000048036 ANDRÉ GUSTAVO PIRES DE SOUSA 640 1,25 641,25 1º

000000033059 LIDIANE MOURA E SILVA 620 1,25 621,25 2º

000000035719 LUCIANA TEIXEIRA DE GÓIS 590 2,5 592,5 3º

000000013043 NERLANE QUEIROZ DA SILVA 580 2,5 582,5 4º

000000044324 ELOISA MARIA CAGNI DE FARIA 580 1,25 581,25 5º

000000003297 ERIKA HELLEN FERNANDES MARQUES 570 1,25 571,25 6º

000000045257 TADEU ALENCAR FONSECA 560 2,5 562,5 7º

000000001975 RAPHAEL PINTO DE MENDONÇA 560 1,25 561,25 8º

000000076270 LISSANDRO BARROS FERNANDES DA COSTA 560 - 560 9º

000000002786 GEORGITA TINÔCO CORTEZ DE MEDEIROS 540 1,25 541,25 10º

000000038128 Ana Luiza Silva Rio 530 1,25 531,25 11º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA ENDOSCOPIA

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000045762 TITO LÍVIO DA SILVA GOMES 570 1,25 571,25 1º

000000015537 LUCIANNA PEREIRA DA MOTTA PIRES CORREIA 550 1,25 551,25 2º

000000031190 ANDRÉ CAMURCA DE ALMEIDA 510 1,25 511,25 3º

000000058025 ANDREA CRISTINA GUERRA FONSECA DA SILVEIRA 470 1,25 471,25 4º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA ENDOSCOPIA

OESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000061690 FRANCISCA TERCIA LEITE DUTRA 540 1,25 541,25 1º

000000023583 MICHELLE DE CASTRO MAGALHÃES 510 1,25 511,25 2º

000000032381 REGINA MARIA FOTIN BARROS 460 1,25 461,25 3º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA GASTROENTEROLOGIA

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000021031 RENATA QUIRINO COSTA DA SILVA TAVARES 510 2,5 512,5 1º

000000029493 ALEXANDRE MAGNO GOMES DE LIMA 490 1,25 491,25 2º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA GENETICA

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000001988 JOÃO IVANILDO DA COSTA FERREIRA NERI 470 - 470 1º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA GERAL

AGRESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000067603 ABRAHAM SABINE PEREIRA BIRNBAUM 500 - 500 1º

000000082621 MÁRNIO SOLERMANN SILVA COSTA 480 - 480 2º

000000068886 ESTACIO RUBINSTEIN DE MEDEIROS COSTA 470 - 470 3º

000000081451 BRUNO MARCELO MIRANDA BEZERRA 450 - 450 4º

000000003058 JOSE ALEXANDRE SOUZA SILVA 440 - 440 5º

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA GERAL

ALTO OESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000043829 ANDERSON LOPES DE FREITAS 530 - 530 1º

000000044911 LIGINEY LINO DE OLIVEIRA 520 - 520 2º

000000044473 ANTÔNIO GEANDRO ALVES DE SOUSA 510 - 510 3º

000000068334 EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA 500 - 500 4º

000000079219 MARCELA ALVES LIMA ABRANTES 500 - 500 5º

000000021729 MARCKSON ALECKSANDER VENÂNCIO DO RÊGO 470 1,25 471,25 6º

000000012249 ACÁCIO SILVA CAMPOS FILHO 470 - 470 7º

000007000571 MARIA MICHELINA DE ABRANTES 470 - 470 8º

000000074863 PEDRO PAULO MEDEIROS ARÚJO DE MOURA 460 - 460 9º

000000043686 JOSÉ VILDINÁRIO BELMIRO JÚNIOR 450 - 450 10º

Página 99





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA GERAL

ASSU

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000076277 SONIA DE FÁTIMA BEZERRA MONTEIRO 540 - 540 1º

000000015253 KID NÉLIO SOUZA DE MELO 480 - 480 2º

Página 100





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA GERAL

MATO GRANDE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000006002127 IERICEFRAN DE MORAIS SOUZA 470 - 470 1º

Página 101





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA GERAL

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000041750 BRENO VICTOR TOMAZ GALVAO 610 - 610 1º

000000032852 SABRINA CAVALCANTE DE MACEDO 590 1,25 591,25 2º

000000068092 JUSCIANO MARCIO BRUNO VIDAL 580 - 580 3º

000000074723 ANTONIO NEI NOGUEIRA MARTINS JUNIOR 570 - 570 4º

000000045499 FERNANDO FREIREI LISBOA JUNIOR 570 - 570 5º

000000026790 RODRIGO DUARTE VARELA JUNIOR 570 - 570 6º

000000038141 ANA PATRÍCIA ROCHA CORREIA 560 1,25 561,25 7º

000000030611 LICÍNIA LOPES MATOS 560 - 560 8º

000000044479 MARCELO GRACO ALVES DE SOUSA 560 - 560 9º

000000024097 EDGARD RODRIGO PINHEIRO CRUZ DE MEDEIROS 560 - 560 10º

000000047821 FABRICIO DE SOUZA PEREIRA 550 1,25 551,25 11º

000000018186 LARISSA MORAIS DA COSTA 550 1,25 551,25 12º

000000058480 MARCEL RODRIGUES GURGEL PRAXEDES 550 - 550 13º

000000051976 THIAGO ROBERTO MACIEL GROSSI 550 - 550 14º

000000038278 Leiliane Duarte de Almeida Souza 550 - 550 15º

000000042699 Virna Lygia Lobo Rocha 550 - 550 16º

000000053016 MARCELO JORGE DANTAS MARQUES 550 - 550 17º

000000051841 CAMILA ANDRÉ ANTUNES 550 - 550 18º

000000035660 MARILIA FARACHE CAMARA 550 - 550 19º

000000060693 Bruno Erick de Barros Lucena 550 - 550 20º

000000016998 CARLOS ANTONIO BATISTA DE MEDEIROS FILHO 540 2,5 542,5 21º

000000061936 ANTÔNIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA JÚNIOR 540 - 540 22º

000006002299 PATRICIA MARIA CARVALHO ASSUNÇÃO 540 - 540 23º

000000047983 ANDRÉ CORSINO DA COSTA 540 - 540 24º

000000053757 LUCIANA WALTER ROSADO DE SA 540 - 540 25º

000000048356 DANIELA CRISTINA CAETANO MAIA 540 - 540 26º

000000034100 RAQUEL APARECIDA DA COSTA LIMA 540 - 540 27º

000000039195 ANGELO DE MEDEIROS FRANCILAIDE CAMPOS 540 - 540 28º

000000077036 WELINGSON VANUCCI NEGREIROS GUIMARÃES 540 - 540 29º

000000040088 WAGNER FERNANDO BEZERRA NUNES 540 - 540 30º

000000054484 Rodrigo Azevedo de Oliveira 530 - 530 31º

000006001282 GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA CALDAS 530 - 530 32º

000000078573 NANCY CRISTINA BAUMGARTNER F. DE BARROS 530 - 530 33º

000000060665 CRISTIANE GUEDES PITA 530 - 530 34º

000000072132 DANIEL CÂMARA ALVES DE MEDEIROS 530 - 530 35º

000000011882 MARCELO MODESTO FAGUNDES DE ARAÚJO 530 - 530 36º

000000065510 Ana Teresa Araújo Teixeira 530 - 530 37º

000000047836 FLAVIO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA 520 2,5 522,5 38º

000000028675 RICARDO ALEXANDRO XAVIER BARBOSA 520 1,25 521,25 39º

000000006403 ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA 520 1,25 521,25 40º

000000042456 RICARDO JOSÉ FONSECA DE OLIVEIRA 520 1,25 521,25 41º

000000021667 YURI GALENO PINHEIRO CHAVES DEFREITAS 520 - 520 42º

000000021338 OLÍVIA DE FÁTIMA COSTA BARBOSA 520 - 520 43º

000000022156 ADEMAR ALEXANDRE DE MORAIS 520 - 520 44º

000000066359 AMARO ALVES DE SOUZA JUNIOR 520 - 520 45º

000000075161 DENISE BRENA FEITOSA MENDES LEITE 510 1,25 511,25 46º

000000050079 ARTHUR GOMES DA SILVA NETTO 510 1,25 511,25 47º

000000009213 VINICIUS RESENDE DE PAIVA 510 1,25 511,25 48º

000000082474 RAQUEL MARTINS E QUININO RIBEIRO 510 1,25 511,25 49º

000000057268 ANTÔNIO JOSÉ BRITO LESSA 510 - 510 50º

000000073149 MARIANA RABELLO MONTENEGRO 510 - 510 51º

000000079433 HÉRCULES RICARDSON D. DE ALBUQUERQUE FILHO 510 - 510 52º

000000030981 LYDIANE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO 510 - 510 53º

000000061927 PRISCYLLA CAROLYNNE OLIVEIRA DE MACEDO 510 - 510 54º

000000063367 BRUNO HENRIQUE DE PAULA GOIS 510 - 510 55º

000000056704 ALEX MATOS DE ALBUQUERQUE 510 - 510 56º

000006002854 ROBERTA XABREGAS FERREIRA BRINGEL 510 - 510 57º

000000064407 GEORGE PEDRO LIMA GEITOSA 510 - 510 58º

000000069465 IGOR SOUZA PIGNATARO 510 - 510 59º

000000035970 VANESSA GIFFONI DE MEDEIROS N. P. PEIXOTO 500 2,5 502,5 60º

000000069006 ROBSON ALENCAR DE SOUZA 500 1,25 501,25 61º

000000052282 GEORGITA TINÔCO CORTEZ DE MEDEIROS 500 1,25 501,25 62º

000000028721 ALEXANDRE MEDEIROS DE FIGUEIREDO 500 1,25 501,25 63º

000000066035 RODRIGO JERÔNIMO DE ARAÚJO 500 1,25 501,25 64º

000000034694 SESIONNE MACIEL DA SILVEIRA 500 1,25 501,25 65º

000000054762 LUCIANA DE VASCONCELOS SÁ 500 - 500 66º

000000041714 MANOELLA DO MONTE ALVES 500 - 500 67º

000000068555 RAPHAEL CARVALHO SODRÉ DUARTE 500 - 500 68º

000000033180 Mara Lizandra Quirino Oliveira 500 - 500 69º

000000057479 Carlos Henrique de Paiva Chaves 500 - 500 70º

000000061875 JOSÉ AMORIM DE SOUZA JUNIOR 500 - 500 71º

000000001720 ALBERTO DE PONTES JARDIM JUNIOR 500 - 500 72º

000000044850 ARIADNE MOTA REVOREDO 500 - 500 73º

000000067878 CARLOS BRUNO FERNANDES LIMA 500 - 500 74º

000000035879 BÁRBARA LUIZA MEDEIROS FRANCELINO 500 - 500 75º

000000071392 JULIANA DANTAS DE LIRA GONDIM 500 - 500 76º

000000037692 FILIPE TEODORO GURGEL DE OLIVEIRA 500 - 500 77º

000000045239 CAROLINE DE MEDEIROS SANTOS 500 - 500 78º

000000033169 RODRIGO LIMA MEDEIROS BARBOSA 490 1,25 491,25 79º

000000036302 DOUGLAS DE MEDEIROS GUANABARA 490 1,25 491,25 80º

000000048792 MARIA SOLANGE QUEIROGA MEDEIROS 490 1,25 491,25 81º

000000068019 ROBERTO LUIS PEREIRA MATIAS 490 - 490 82º

000000027933 LEONARDO MARTINS MOTA DE MORAIS 490 - 490 83º

000000044399 LUIZ HENRIQUE CUNHA LEITE 490 - 490 84º

000000007426 JOSÉ EUSTÁCIO AQUINO DE MORAIS FILHO 490 - 490 85º

000000043778 KERLYANE RODRIGUES FORTE 490 - 490 86º

000000043918 ELISANGELA PINTO MARINHO 490 - 490 87º

000000077465 VICTOR SABOIA DA SILVA 490 - 490 88º

000000024226 FERNANDO DE OLIVEIRA LIMA 490 - 490 89º

000000079158 HADMILA RODRIGUES MELO 490 - 490 90º

000000042747 RUBIA VALERIA XAVIER FONTES 490 - 490 91º

000000079081 MANOEL ARTHUR NÓBREGA DA SILVA 490 - 490 92º

000000046078 TATIANA MARIA SABOIA ALVES 490 - 490 93º

000000038928 ALUÍZIO DE OLIVEIRA NETO 490 - 490 94º

000000063559 SANDERSON PALHARES FARIAS DE OLIVEIRA 490 - 490 95º

000000035339 FERNANDO DA COSTA CARRICO NETO 490 - 490 96º

000000047628 LEVI HIGINO JALES NETO 490 - 490 97º

000000026398 CLARISSA MACIEL DE ANDRADE 480 1,25 481,25 98º

000000009208 DANIELA GALVÃO DAMASCENO 480 1,25 481,25 99º

000000031338 BIANCA CAROLINE DA CUNHA GERMANO 480 1,25 481,25 100º

000000033237 Márcia Lizanka Quirino Oliveira 480 - 480 101º

000000017305 RAIMUNDA FÁTIMA DE OLIVEIRA FERNANDES 480 - 480 102º

000000077344 ANA BEATRIZ MEDEIROS LINS DE ALBUQUERQUE 480 - 480 103º

000000074868 MARCELLONOBRE GADELHA DE QUEIROGA 480 - 480 104º

000000042889 DIRCEU FONSÊCA DE MIRANDA 480 - 480 105º

000000045978 KATYANNE DENISE MENDES BEZERRA 480 - 480 106º

000000031496 ALINE TAVARES PADILHA BEZERRA 480 - 480 107º

000006002730 REGINAURO ALVES DA SILVA NUNES 480 - 480 108º

000000001439 BALDUINO MARTINS DE CASTRO SOUSA 480 - 480 109º

000000032773 BARTIRA MIRIDAN XAVIER CORTEZ R. REBOUÇAS 480 - 480 110º

000000071176 RAFAEL GONCALVES NOBREGA GADELHA 480 - 480 111º

000000078453 CARLOS HENRIQUE DA SILVEIRA LIMA 480 - 480 112º

000000015648 THIAGO TRIGUEIRO MORAIS DE PAIVA 480 - 480 113º

000006003140 EDSON MAGNO DE MACEDO JUNIOR 480 - 480 114º

000006001386 CAMILA DE MEDEIROS COSTA 470 1,25 471,25 115º

000000078401 CAROLINA ARAUJO DAMASIO SANTOS 470 - 470 116º

000000068393 DIEGO MAFALDO SOARES 470 - 470 117º

000000013654 MARX MARIANO DE MELO 470 - 470 118º

000000043855 EVANI DE MEDEIROS DANTAS 470 - 470 119º

000000013663 CARLOS EDUARDO SILVA DE MORAIS 470 - 470 120º

000000059154 VANESSA GONÇALVES CHAVES 470 - 470 121º

000000024969 KATYANA EDUARDO FERNANDES 470 - 470 122º

000000008824 ROSA CRISTINA CORREIA DE ARAUJO 470 - 470 123º

000000053368 PAULO JOSE FARIA CARRILHO 470 - 470 124º

000000042222 ALINE FALEAN ALVES MAGALHÃES 460 - 460 125º

000000074542 Erymar de Araujo Dantas 460 - 460 126º

000000007559 ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR 460 - 460 127º

000000049977 ANDRESSA CHRISTYNE DA SILVA REBOUÇAS 460 - 460 128º

000000042386 BÁRBARA MORAIS FERREIRA THEREZA 460 - 460 129º

000000072560 MARCELO MARINHO DE FIGUEIREDO 460 - 460 130º

000000067915 ARTUR QUINTILIANO BEZERRA DA SILVA 460 - 460 131º

000000042619 MARCOS ANTONIO GOMES PINHEIRO 460 - 460 132º

000000048690 LOUISE LEIROS FERREIRA SIQUEIRA 450 - 450 133º

000000071358 FABIO FERREIRA FREIRE 450 - 450 134º

000000023342 CRISTHIANE DE ARAUJO TORRES 450 - 450 135º

000000018756 ADRIANO COSTA DO NASCIMENTO 450 - 450 136º

000000062897 Rodrigo Lopes de Sousa 450 - 450 137º

000000052278 PEDRO FLÁVIO DE OLIVEIRA BATISTA 450 - 450 138º

000000079188 ELIANE MELO DOS REIS 440 1,25 441,25 139º

000000050253 JANDILENE MARIA DE FREITAS SUCUPIRA 440 - 440 140º

Página 104





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA GERAL

OESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000041831 EMILIANO DA COSTA PEREIRA 510 - 510 1º

000000020719 LUCIRENE ALVES DE AQUINO 500 - 500 2º

000000068701 PATRÍCIA MOURA ROSSITER PINHEIRO 500 - 500 3º

000000077893 JOÃO PAULO FERNANDES FELIX 480 - 480 4º

000000051208 ITAMAR NUNES MEDEIROS 480 - 480 5º

000000009029 THOMAZ MARCIANO RODRIGUES DE SOUZA 470 - 470 6º

000000061414 ALESSANDRA MARIA DE ARAUJO MENDES RODRIGUES 460 - 460 7º

000000075192 LEONARDO LACERDA DE BARROS 460 - 460 8º

Página 105





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA GERAL

SERIDÓ

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000005000497 SILVIA QUEIROZ SANTOS 540 1,25 541,25 1º

000000003660 PAULO RANIERI DE ARAUJO MORAES 510 1,25 511,25 2º

000000012850 HÉLIO DE MEDEIROS VALE JÚNIOR 500 1,25 501,25 3º

000000006472 MARCOS ANTONIO DANTAS DE FARIAS 500 1,25 501,25 4º

000000046152 JOÃO PAULO SOARES MARINHO 490 - 490 5º

Página 106





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA GERAL

TRAIRI / POTENGI

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000055168 VINICIUS CÂMARA DE SOUSA PAIVA 550 - 550 1º

000000074118 RODRIGO CESAR BARBOSA DE VASCONCELOS SILVA 540 - 540 2º

000000053927 MICHELLE ARAÚJO MACHADO 510 - 510 3º

000000077432 DENNIS DE OLIVEIRA CAVALCANTE 480 - 480 4º

Página 107





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA GINECOLOGIA OBSTETRICA

AGRESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000031614 IVONILDE LUCIA JACINTO JALES 500 - 500 1º

000000019897 FRANCISCO JAIR ALVES CAVALCANTE 470 2,5 472,5 2º

000000010882 ADRIANA LEAO BARBALHO SANT´ANNA 470 - 470 3º

Página 108





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA GINECOLOGIA OBSTETRICA

ALTO OESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000002274 HÊNIO SUASSUNA FERREIRA 610 2,5 612,5 1º

000000010043 NATHÁLIA ROBERTA BANDEIRA DE LIMA OLIVEIRA 580 1,25 581,25 2º

000000031688 JUCIÊDE DUARTE DA SILVA 560 1,25 561,25 3º

000000003993 Maria Teresa de Vasconcelos Sobral 500 1,25 501,25 4º

Página 109





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA GINECOLOGIA OBSTETRICA

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000019752 MYLLENA DO VALE MACIEL 610 - 610 1º

000000016726 RIMENA DE MELO GERMANO DA SILVA 610 - 610 2º

000000048556 KARLA VERIDIANA DE SOUZA SEABRA 600 1,25 601,25 3º

000000040057 LILIAN ANDRADE D´ASSUNÇÃO 600 - 600 4º

000000035110 FRANCISCO JOSÉ ASSI MEIRA LIMA 590 1,25 591,25 5º

000000039518 JACQUES FIUZA CAMPOS 590 - 590 6º

000000030209 RENATA DE CARVALHO DUTRA 580 1,25 581,25 7º

000000014053 MARIA JOSÉ PENNA MAISONNETTE DE ATTAYDE SILVA 570 4,5 574,5 8º

000000068009 IAPONIRA DA SILVA FIGUEIREDO VIDAL 570 2,5 572,5 9º

000000038921 ROMEIKA CASTRODE ANDRADE MENDES 570 - 570 10º

000000035508 JERÔNIMO DIX-HUIT ROSADO VENTURA 550 1,25 551,25 11º

000006001785 CLELIA MARIA DE SOUSA CAPISTRANO PAIVA 550 1,25 551,25 12º

000000077974 ANDREA DIAS DE OLIVEIRA 550 - 550 13º

000000002410 ALINE DE MELLO PESSÔA SOUSA 550 - 550 14º

000000007940 MANUELA COELHO GOMES 540 - 540 15º

000000006001 MARILIA DUARTE NOBREGA 530 - 530 16º

000000050366 MYCHELLE DE MEDEIROS GARCIA TORRES 520 4,5 524,5 17º

000000018801 DANIELLA DA GAMA DANTAS 520 2,5 522,5 18º

000000046779 VIVIANE LUBANCO THOMÉ REIS 520 - 520 19º

000000048910 MARIA QUITÉRIA BATISTA MEIRELLES 520 - 520 20º

000000072782 ANA LIGIA DANTAS DE MEDEIROS 490 1,25 491,25 21º

000000052693 LUCIANA MARIA MELO DE ARAÚJO 460 1,25 461,25 22º

000000045329 ELLE REJANE MEDEIROS E TEIXEIRA 450 - 450 23º

Página 110





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA GINECOLOGIA OBSTETRICA

OESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000077786 OSVANI DA SILVA GOES MENDES 550 1,25 551,25 1º

000006001435 STHEPHANO FERNANDES DE FREITAS 550 - 550 2º

Página 111





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA GINECOLOGIA OBSTETRICA

SERIDÓ

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000029398 PATRICIA SOUTO DE MEDEIROS 550 1,25 551,25 1º

000000008837 ROSEANNE CHRISTINE DE AZEVEDO BATISTA 540 - 540 2º

000000045116 JORLANIO JOSÉ DIAS DE MORAIS 460 1,25 461,25 3º

Página 112





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA GINECOLOGIA OBSTETRICA

TRAIRI / POTENGI

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000053895 MICHELLE ARAÚJO MACHADO 640 1,25 641,25 1º

000000030988 ÉRLON DE OLIVEIRA SANTIAGO 590 - 590 2º

000000042312 JOUMAR VITORINO DE ARAÚJO FILHO 500 1,25 501,25 3º

Página 113





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA HEMATOLOGIA

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000049260 ARTHUR GOMES DA SILVA NETTO 610 1,25 611,25 1º

000000060917 RODRIGO VILLAR DE FREITAS 560 2,5 562,5 2º

000000038116 Marcelo Rocha Barbosa 530 1,25 531,25 3º

000000003926 JAMES FARLEY RAFAEL MACIEL 520 1,25 521,25 4º

Página 114





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA HEMATOLOGIA

OESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000045096 ANDRÉ ALEIXO PEREIRA HIPÓLITO DANTAS 560 1,25 561,25 1º

Página 115





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA INFECTOLOGIA

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000049940 FRANCISCO DE ASSIS SILVA PAIVA 600 1,25 601,25 1º

000000082155 DANIEL ÂNGELO VALENÇA PASCOAL 570 - 570 2º

000000047361 THAISA PEREIRA DE AZEVEDO MAIA 570 - 570 3º

000000013443 LUCIANA LEAL CALDAS 550 1,25 551,25 4º

000000035874 JOSEFINA EUGÊNIA XAVIER DE LUCENA 530 1,25 531,25 5º

000000026629 CACILUCE DA PAIXÃO ALVES DE OLIVEIRA 520 1,25 521,25 6º

000000043767 ANDRÉ LUCIANO DE ARAUJO PRUDENTE 520 1,25 521,25 7º

000000017659 HENIO GODEIRO LACERDA 510 3,25 513,25 8º

000000027159 GISELE ROSSANA BORBA 500 1,25 501,25 9º

000000047863 HADMILA RODRIGUES MELO 500 1,25 501,25 10º

000000004004 AURELIO BRAULIO DINIZ CHAVES 490 1,25 491,25 11º

000000019429 IGOR THIAGO BORGES E SILVA 490 1,25 491,25 12º

Página 116





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA NEFROLOGIA

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000006000696 RAQUEL MARTINS E QUININO RIBEIRO 600 1,25 601,25 1º

000000047798 FABRICIO DE SOUZA PEREIRA 580 1,25 581,25 2º

000000001955 ANDREI MEDEIROS DE ANDRADE LIMA 570 1,25 571,25 3º

000000079088 CHARMY CLEYTHON FERNANDES DE ARAÚJO 550 1,25 551,25 4º

000000002634 TIAGO LICURGO MEIRELES NUNES 520 1,25 521,25 5º

Página 117





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA NEUROLOGIA

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000015536 CARLOS EDUARDO ROCHA CORREIA 620 1,25 621,25 1º

000000005681 ÁLVARO RENÊ FEREIRA MACIEL 600 - 600 2º

000000030709 GUSTAVO SILVEIRA CABRAL 560 - 560 3º

Página 118





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA NEUROLOGIA INFANTIL

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000001506 ARTHUR JORGE DE VASCONCELOS RIBEIRO 510 1,25 511,25 1º

000000026589 Celina Angelia dos Reis Paula 480 1,25 481,25 2º

Página 119





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA OFTALMOLOGIA

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000077661 UCHOANDRO BEZERRA COSTA UCHOA 640 1,25 641,25 1º

000000033245 JORGE TARRAPP CORREIA DE MELO 630 1,25 631,25 2º

000000030895 PAULO DE SOUZA SEGUNDO 630 1,25 631,25 3º

000000072005 DILENE DE BRITO SOUZA 580 2,5 582,5 4º

000000045561 CARLOS EDUARDO NUNES LIMA 580 1,25 581,25 5º

000000012591 RAQUEL AMORIM DUARTE 570 1,25 571,25 6º

000000044432 ÁLISSON GIOVANI FREITAS DE OLIVEIRA 570 - 570 7º

000000018243 JOSÉ HUMBERTO DA COSTA JÚNIOR 540 1,25 541,25 8º

000000019243 HELOISA MELO DO NASCIMENTO 530 1,25 531,25 9º

000000075519 SÉRGIO ARBOÉS PETRONILO 520 - 520 10º

000000012122 ENZO AUGUSTO MEDEIROS FULCO 510 - 510 11º

000000013146 joao carlos pires nunes 510 - 510 12º

000000010329 JEAN TALVANI VIANA DE SOUZA 450 1,25 451,25 13º

000000057928 LEANDRA XENIA DA SILVA 420 1,25 421,25 14º

Página 120





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA OFTALMOLOGIA

OESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000010093 KELI REGINA DUARTE HOLANDA RÊGO 620 1,25 621,25 1º

000000080382 SILANE FREITAS VALE GOMES 540 - 540 2º

000000065132 CRISTIANO MONTEIRO DA SILVA 500 - 500 3º

000000001700 IGOR ALLAMO DE OLIVEIRA 480 - 480 4º

Página 121





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA ORTOPEDIA

ALTO OESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000007000657 IVONEZIO QUEIROZ DE SOUZA 540 1,25 541,25 1º

Página 122





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA ORTOPEDIA

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000026931 MICHELFREIRE DE ARAÚJO 630 1,25 631,25 1º

000000016429 FABIO DE MOURA SPA 600 - 600 2º

000000080079 ALÍPIO CARMO NETO SEGUNDO 580 - 580 3º

000000002243 TABATA DE ALCANTARA 570 3,25 573,25 4º

000000001295 RICARDO ARAÚJO 570 1,25 571,25 5º

000000005590 MARCIO D´ANGELO RODRIGUES BARRETO 570 - 570 6º

000000023491 KLEIDSON ANTONIO DE ARAÚJO BASTOS 560 1,25 561,25 7º

000000050260 BERNARDO FREITAS DE CASTRO CHAVES 550 1,25 551,25 8º

000000078012 GALERIO GENUINO DE SOUZA JALES 550 - 550 9º

000000006690 TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA 540 1,25 541,25 10º

000000014635 ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO 540 - 540 11º

000006002227 JULIMAR NOGUEIRA DE QUEIROZ JUNIOR 530 1,25 531,25 12º

000000050376 ANTONIO AUGUSTO SANTIAGO SOBRINHO 530 - 530 13º

000000025032 DANIELA CARVALHO DE LIMA NOBRE 520 1,25 521,25 14º

000000005094 MANOEL VICTOR FERNANDES MARQUES 520 1,25 521,25 15º

000000066463 AMARO ALVES DE SOUZA JUNIOR 520 - 520 16º

000000002298 JUSTINO NÓBREGA DE AZEVEDO NETO 470 1,25 471,25 17º

Página 123





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA ORTOPEDIA

OESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000072423 JOSÉ MARCELLO SALES BRUNO 540 1,25 541,25 1º

000008000602 ALLAN CLAUDIO ASSUNCAO 500 1,25 501,25 2º

000000024410 CESAR WAGNER MONTENEGRO CIMA 470 2,5 472,5 3º

Página 124





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA ORTOPEDIA

SERIDÓ

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000005000331 SILVIO SANTOS FILHO 620 1,25 621,25 1º

000000054031 JOAN JERÔNIMO BARRETO 550 2,5 552,5 2º

Página 125





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA OTORRINOLARINGOLOGIA

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000015823 ANTONIO RAFAEL DE VASCONCELOS GALVAO JUNIOR 530 1,25 531,25 1º

000000009300 LIDIANE MARIA DE BRITO MACEDO FERREIRA 530 1,25 531,25 2º

000000032162 MARCUS AUGUSTO FREIRE FERNANDES 510 1,25 511,25 3º

000000002424 MYLENE CRISTINA PINTO DE PAIVA 500 1,25 501,25 4º

000000047827 RICARDO CARDOSO MARINHO 450 2,5 452,5 5º

Página 126





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA OTORRINOLARINGOLOGIA

OESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000078104 JOSE WALTER DA FONSECA JUNIOR 500 1,25 501,25 1º

000000002141 Gilmar Veríssimo Torres 490 1,25 491,25 2º

000000031025 RAIMUNDO DANTAS DE PAIVA JUNIOR 450 1,25 451,25 3º

Página 127





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA PATOLOGIA

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000030501 VALESKA ALVES SOUSA E QUEIROZ 590 - 590 1º

000000005682 Ana Maria de Oliveira Ramos 540 5 545 2º

000000001371 HELAINE POMPÉIA FREIRE DAVI DOS SANTOS 520 1,25 521,25 3º

000000001643 ALFREDO DANIEL LIZÁRRAGA ESPINOSA 510 1,25 511,25 4º

000000044584 HILDEMÁRZIO PINHEIRO FALCÃO DE ANDRADE 510 - 510 5º

000000002763 ALYSSANDRA RAULINO DE ALMEIDA MACHADO 500 - 500 6º

000000011784 CARLOS CESAR DE OLIVEIRA RAMOS 460 1,25 461,25 7º

Página 128





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA PEDIATRA NEONATAL

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000069251 PATRICIA ARBOES PETRONILO 550 2,5 552,5 1º

000000060216 ALANE DE FATIMA FERNANDES PEREIRA 540 1,25 541,25 2º

000000017822 LIZANDRO DE ANDRADE TELES 520 1,25 521,25 3º

000000049156 ERIC CALASANS DE BARROS 520 1,25 521,25 4º

000006000526 JUDITH MARQUES DUARTE 520 - 520 5º

000000054347 VIVIANE BORGES DE ARAÚJO PINHEIRO 500 1,25 501,25 6º

Página 129





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA PEDIATRIA

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000048370 WILSON CLETO DE MEDEIROS FILHO 580 - 580 1º

000000044457 JENNER CHRYSTIAN VERÍSSIMO DE AZEVEDO 570 2,5 572,5 2º

000000038895 MARIA DAS GRAÇAS PINTO 570 - 570 3º

000000037894 EGBERTO EZEQUIEL DE MOURA 550 2,5 552,5 4º

000000046390 Guilherme Raphael de Souza Jales 550 1,25 551,25 5º

000000035680 PATRÍCIA AUREA LOURENÇO 540 1,25 541,25 6º

000000032689 HE SU PARK 530 1,25 531,25 7º

000000020193 LUCIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERNANDES 510 2,5 512,5 8º

000000078408 LANNA MARIA CRUZ DE AZEVEDO 510 1,25 511,25 9º

000000050546 JULIANA FERREIRA GONÇALVES ALBUQUERQUE 510 - 510 10º

000000081794 MICHELLE CRISTINA DA CUNHA GUERRA 510 - 510 11º

000000049710 KATLEEN MARIA QUEIROZ DE AZEVEDO 500 2,5 502,5 12º

000000030860 ÉLIDA CRISTINA DE MEDEIROS 500 1,25 501,25 13º

000000002305 MARIA ANA DA CONCEIÇÃO NETA 490 1,25 491,25 14º

000000054512 MARIA DO SOCORRO LINHARES LUNGUINHO 480 3,25 483,25 15º

000000058057 KALIANA CAVALCANTI CHAVES 480 2,5 482,5 16º

000000025735 DÉBORA BARROS BATISTA 480 1,25 481,25 17º

000000062439 João Eudes Carneiro Filho 480 - 480 18º

000000054901 FLÁVIA DE OLIVEIRA PEREIRA 470 1,25 471,25 19º

000000075858 CILEIDE PIRES CAMELO.B.FERNANDES 460 - 460 20º

000000020423 REGINA CÉLIA FERNANDES RUFINO 450 - 450 21º

000000062221 HILDEMILDE SILVEIRA DE SOUZA 450 - 450 22º

000000034039 Vanessa Pache da Rosa Cano 430 - 430 23º

Página 130





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA PNEUMOLOGIA

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000017166 RICARDO JOSÉ FONSECA DE OLIVEIRA 630 1,25 631,25 1º

000000004498 RENATO DE ALBUQUERQUE MEDEIROS 560 3,25 563,25 2º

000006000291 SORAIA BERNARDO MONTEIRO CARDOSO 560 1,25 561,25 3º

000000036803 SUZIANNE RUTH HOSANAH LIMA 500 1,25 501,25 4º

Página 131





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA PNEUMOLOGIA

OESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000048666 LUIZ HENRIQUE CALDAS LINS 510 1,25 511,25 1º

Página 132





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA PSIQUIATRIA

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000081404 ELIESER EMIDIO LIMA 560 - 560 1º

000000015374 ANA PATRÍCIA DE QUEIROZ MEDEIROS DANTAS 550 1,25 551,25 2º

000000052455 GUSTAVO XAVIER DE AZEVEDO FERNANDES 520 - 520 3º

000000011946 LÚCIA HELENA BOSCO DE MIRANDA 500 - 500 4º

000000009052 RAFAEL HEITOR NUNES DE RUBIM COSTA 490 - 490 5º

000000047744 LOUISE CHRISTINE SEABRA DE MELO 480 1,25 481,25 6º

000000036549 Adriano Marcos Araújo de Souza 480 1,25 481,25 7º

Página 133





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA RADIOLOGIA

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000025275 LEONARDO BERNARDO BEZERRA 570 3,25 573,25 1º

000000020683 COSMO ALVES DE AQUINO 570 1,25 571,25 2º

000000036786 TIANA GUERRA DE GUSMÃO 540 - 540 3º

000000047052 PATRICIA MORAES MARINHO DE AQUINO 520 1,25 521,25 4º

000000044251 ROBSON DEMACEDO FILHO 520 - 520 5º

000000065604 JOSE JORGE MACIEL NETO 490 1,25 491,25 6º

000000078926 GABRIELA MARTINS DE CARVALHO 480 - 480 7º

000000027463 MARCEL DANTAS DE SOUSA 450 1,25 451,25 8º

000000003458 PAULO EDUARDO TROSS 450 - 450 9º

000000016886 DEBORAH VIDAL MESQUITA CHAVES 440 - 440 10º

Página 134





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA RADIOLOGIA

SERIDÓ

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000054410 CARLOS FERREIRA NETO II 580 1,25 581,25 1º

000000030253 MARCUS ANDRE MADEIRA CAMPOS ALMEIDA 470 - 470 2º

Página 135





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA TERAPIA INTENSIVA INFANTIL

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000001275 ANA CAROLINA SARMENTO TORRES 580 - 580 1º

000000004874 TATIANA BASTOS NEVES MOREIRA 560 1,25 561,25 2º

000000022292 NIVIA MARIA RODRIGUES ARRAIS 490 - 490 3º

Página 136





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA TERAPIA INTENSIVA PARA ADULTOS

ALTO OESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000007000471 FRANCISCO SALISMAR LOPES CORREIA 520 1,25 521,25 1º

000000018501 JOHN CAVALCANTE AGUIAR 440 1,25 441,25 2º

Página 137





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA TERAPIA INTENSIVA PARA ADULTOS

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000080197 YURI GALENO PINHEIRO CHAVES DE FREITAS 570 - 570 1º

000000017333 RAIMUNDA FÁTIMA DE OLIVEIRA FERNANDES 560 - 560 2º

000000039196 BRUNO ROBERTO SOARES DE MAGALHÃES 540 1,25 541,25 3º

000000029651 JUSCIANO MARCIO BRUNO VIDAL 540 1,25 541,25 4º

000000043797 SUZELLE FREITAS DE MOURA OLIVEIRA 530 1,25 531,25 5º

000000044326 RUI ALBERTO DE FARIA FILHO 530 1,25 531,25 6º

000000065051 SÉRVULO AZEVEDO DIAS JÚNIOR 530 - 530 7º

000000026365 ALFREDO MAXIMO GRILO JARDIM 510 1,25 511,25 8º

000000050853 ALESSANDRO DA SILVA DANTAS 510 - 510 9º

000000045000 FELIPE COSTA DE ANDRADE MARINHO 510 - 510 10º

000000003267 FABIANA CORDEIRO DE ARAÚJO 490 1,25 491,25 11º

000000062692 HONORIO RIBEIRO DANTAS NETO 490 1,25 491,25 12º

000000023344 GEORGE PAULO COBE FONSECA 490 1,25 491,25 13º

000000055833 RODRIGO AZEVEDO DE OLIVEIRA 490 1,25 491,25 14º

000006000741 ALVARO JOSÉ SANTANA DOS SANTOS 470 1,25 471,25 15º

000000050359 ANA VALÉRIA COUTINHO DA CÂMARA 470 1,25 471,25 16º

000000060979 ISABELA SACILOTTO VILLAR DE FREITAS 470 1,25 471,25 17º

000000017596 TASSIANNA CLAUDIA DE SOUZA PEDROZA 450 1,25 451,25 18º

Página 138





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA TERAPIA INTENSIVA PARA ADULTOS

OESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000078935 THALES MARINHO CAMPOS 570 - 570 1º

Página 139





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA TERAPIA INTENSIVA PARA ADULTOS

SERIDÓ

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000006000320 SERGIO LUIZ VERISSIMO BEZERRA 500 1,25 501,25 1º

Página 140





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO - AREA UROLOGIA

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000082523 MARNIO SOLERMANN SILVA COSTA 600 - 600 1º

000000049989 ARNALDO SANTIAGO NUNES JÚNIOR 590 2,5 592,5 2º

000000060500 ANDRÉ SIQUEIRA ABRANTES 590 1,25 591,25 3º

000000058863 EDSON JOVINO DE OLIVEIRA JUNIOR 560 1,25 561,25 4º

000000011554 WILL KAMAYO ANDRADE SANTOS YVY 550 - 550 5º

000000023296 MATHEUS CARVALHO DO AMARAL 530 1,25 531,25 6º

000000015460 OSCAR FERNANDO JUNQUEIRO JACOME 500 4,5 504,5 7º

000000039141 JOSE LUCENA DA COSTA NETO 490 1,25 491,25 8º

000000082004 CIPRIANO DA CRUZ FORMIGA 470 1,25 471,25 9º

000000058684 CESAR ARAUJO BRITTO 470 - 470 10º

Página 141





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO DO TRABALHO

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000008904 MONICA MONTENEGRO MOSCOSO 560 1,25 561,25 1º

000000058514 ARINES PEREIRA SANTOS MONTE 560 - 560 2º

000000044541 AURINEIDE RAMOS TAVARES 540 1,25 541,25 3º

000000079917 EDUARDO HEIDER BARROS FEIJÓ 530 - 530 4º

Página 142





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

MEDICO VETERINARIO

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000065219 FRANCISCA ÉDNA REBOUÇAS 560 1,25 561,25 1º

000000048637 CARLOS AUGUSTO DANTAS FILHO 560 - 560 2º

000006001337 ALENE UCHOA DE CASTRO 550 3,25 553,25 3º

000000075757 MARCEL GIANNI CUNHA DA SILVA 550 - 550 4º

000000024187 THAIZA HELENA TAVARES FERNANDES 510 - 510 5º

000000058683 MAURO DE PAIVA FREIRE 500 2 502 6º

000000048352 CARLOS HENRIQUE GALVÃO DANTAS 500 - 500 7º

000000042783 FABÍOLA DE SOUZA MEDEIROS 480 - 480 8º

000000056624 ARACHELLY SUERDA DE ARAÚJO GURGEL 480 - 480 9º

000000061876 ANDRÉ LUIZ BARBOSA DE LIMA 480 - 480 10º

000000035307 PAULO ANTÔNIO DA ROCHA FEREIRA 470 - 470 11º

000000033584 JANAYRA MAGALHÃES LEITE 470 - 470 12º

000000013872 DAVI COELHO DE SÁ 460 - 460 13º

000000049198 Rose Cléia Praxedes de Aquino 450 2 452 14º

000000064601 CRISTIANE SOARES DE FREITAS 450 - 450 15º

Página 143





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

NUTRICIONISTA

AGRESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000074778 ALESSANDRA BRITO DA SILVA CARMAGNANI 650 - 650 1º

Página 144





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

NUTRICIONISTA

ALTO OESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000055664 JANNAINA HEMETERIO CORDEIRO REIS 590 1,25 591,25 1º

000000044931 GISELLY GEICY ARAÚJO FERNANDES 590 - 590 2º

000000015341 ANA ANGÉLICA QUEIROZ ASSUNÇÃO SANTOS 470 - 470 3º

000000049279 LUENNIA KERLLY ALVES ROCHA DE ARAUJO 450 - 450 4º

Página 145





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

NUTRICIONISTA

ASSU

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000040936 ÉRIKA REJANE DAS NEVES BRITO 520 - 520 1º

000000026530 PRISCILLA JOICE DA COSTA TAVARES AUGOSTINHO 510 - 510 2º

000000028738 ANA PAULA GOMES DE FREITAS 470 1,25 471,25 3º

Página 146





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

NUTRICIONISTA

MATO GRANDE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000040927 JOSÉ ALVES DA ROCHA NETO 560 - 560 1º

000000056587 ANA PAULA DA ROCHA RAMALHO 490 - 490 2º

000000057436 KARLA MERCIA CAMPOS DE MENDONÇA 450 - 450 3º

Página 147





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

NUTRICIONISTA

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000049649 TATHIANNE AMANDA CORTEZ XAVIER PEIXOTO 630 - 630 1º

000000038897 PAULA CRISTINA SILVEIRA DIAS 590 1,25 591,25 2º

000000029831 PATRÍCIA DA SILVA SALDANHA LIMA 590 1,25 591,25 3º

000000053677 SAMARA SOUSA DUARTE 590 - 590 4º

000000051848 BRUNA LEAL LIMA 590 - 590 5º

000000034283 FRANCINETE MIRANDA DOS SANTOS 580 - 580 6º

000000025798 CLÉLIA CARLA DE MEDEIROS CARVALHO AZEVEDO 580 - 580 7º

000000009381 PRISCILA PEREIRA MACHADO GUIMARAES 580 - 580 8º

000000024089 KALIANA MARTINS DE SOUZA 580 - 580 9º

000000062814 ANA KARINA COUTO CAMPOS 570 - 570 10º

000000037206 LIGIA REJANE SIQUEIRA GARCIA 570 - 570 11º

000000028769 LÚCIA DANTAS LEITE 560 1,25 561,25 12º

000000031674 JAMILE OLIVEIRA DA SILVA 560 1,25 561,25 13º

000000047028 ÉRICA REGINA BEZERRA DA SILVA 560 - 560 14º

000000033365 SOCORRO AUGUSTA DE OLIVEIRA 550 1,25 551,25 15º

000000059289 VANESSA PATRÍCIA QUEIROZ DE MEDEIROS 550 - 550 16º

000000068285 RITA XAVIER BARBOSA NETA SILVA 550 - 550 17º

000000065630 Márcia Rosimar Ferreira Barros 540 - 540 18º

000000051461 JOANNA DE ANGELIS DA COSTA BARROS 540 - 540 19º

000000006315 ROGÉRIO RODRIGUES DUARTE 540 - 540 20º

000000045960 GENYKLEA SILVA DE OLIVEIRA 540 - 540 21º

000000046557 LORENNA DANTAS DE SENNA 530 1,25 531,25 22º

000000018565 LÍGIA PEREIRA FILGUEIRA 530 1,25 531,25 23º

000000009310 MARIA VERÔNICA DE MORAIS OLIVEIRA 530 - 530 24º

000000052168 LORENNA LIMA DE FARIAS 530 - 530 25º

000006001464 MICHELLE DE MEDEIROS MENDES 530 - 530 26º

000000058528 LUSSANDRA THAÍS FARIAS DOS SANTOS 530 - 530 27º

000000048572 ILSY GISLEANY DOS SANTOS MEDEIROS 530 - 530 28º

000000045931 JANAINA CAVALCANTI COSTA DE OLIVEIRA 520 1,25 521,25 29º

000000062713 RAYVGLIMARA ALVES DOS SANTOS SILVA 520 - 520 30º

000000007717 LORENA DOS SANTOS TINOCO 520 - 520 31º

000000064720 NIETHIA REGINA DANTAS DE LIRA 510 3,25 513,25 32º

000006001875 DANIELLE DAMASCENO SILVESTRE 510 - 510 33º

000000075521 Ana Sílvia Costa da Silva 510 - 510 34º

000000061777 CRISTIANE SANTOS SILVA 510 - 510 35º

000006001888 ADRIANA SOUZA DA SILVA 510 - 510 36º

000000049413 FERNANDA BARROS SOARES 500 - 500 37º

000000016499 ALANA KAREN MELO DE FARIAS 500 - 500 38º

000000059755 KARLA DANIELLY DA SILVA RIBEIRO 490 2 492 39º

000000018859 CAMILA VIVIAN SILVA JERONIMO DE MOURA 490 - 490 40º

000000075061 Karina Araújo do Nascimento 490 - 490 41º

000006000646 CLECIA KLEURY LOPES BARBOSA LIRA 490 - 490 42º

000000047163 ANA LUIZA ARAÚJO DO NASCIMENTO 490 - 490 43º

000000036054 TÔNIA VALÉRIA SOUZA DE LIMA GOES 480 1,25 481,25 44º

000000036568 Ana Verônica Dantas de Carvalho 480 1,25 481,25 45º

000000009355 MÔNICA FORTE MELO DE ARAÚJO 480 1,25 481,25 46º

000000081295 KÉRSIA BEZERRIL DE CARVALHO 480 - 480 47º

000000067039 GERLIANE DE OLIVEIRA CAVALCANTE 480 - 480 48º

000000021838 ERIKA ALESSANDRA MELO COSTA 480 - 480 49º

000000065463 JULIANA FLÁVIA MELLO DOS SANTOS 480 - 480 50º

000000026256 ADRIANA SUELY FERREIRA DE OLIVEIRA 480 - 480 51º

000000026057 CAROLINE DIAS DE MACEDO FIALHO 480 - 480 52º

000000040930 MARINA CLARISSA BARROS DE MELO 480 - 480 53º

000000059596 VIRGÍNIA LIMEIRA AZEVÊDO GOMES 470 - 470 54º

000000030387 ADRIANA MOREIRA DE ALMEIDA SILVA 470 - 470 55º

000000011210 Larissa Queiroz de Lira 470 - 470 56º

000000045011 PAULA LIMA GALVÃO GOMES 470 - 470 57º

000006001478 PATRICIA CARLA BARBOSA CARDOSO 460 1,25 461,25 58º

000000079405 JOCILEIDE MARIA DE MOURA MACIEL 460 - 460 59º

000000020283 MARIA CAROLINA CHAVES DE OLIVEIRA 460 - 460 60º

000000001199 THATIANE CRISTINA GOMES DO NASCIMENTO 460 - 460 61º

000000028708 MYCHELLE KYTCHIA RODRIGUES NUNES DUARTE 450 - 450 62º

000000031288 MARÍLIA CRISTIANE DA SILVA 450 - 450 63º

000000021720 MICHELLE DA COSTA PEREIRA 450 - 450 64º

000000058695 MICHELLI DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO 440 1,25 441,25 65º

000000045543 DEISE FARIA RAMALHO 440 - 440 66º

000000059145 GEYSA KARINA DOS SANTOS PESSOA 440 - 440 67º

000000057892 THAÍS ARAÚJO DE MEDEIROS BORGES 440 - 440 68º

000000064345 MONIQUE INGRID DOS SANTOS GONÇALVES 440 - 440 69º

000000034881 CHRISTIANE NOGUEIRA DE MEDEIROS CARVALHO 430 1,25 431,25 70º

000000031716 LORENA TAVARES DE VASCONCELOS 430 - 430 71º

000000010554 CANDYCE DE LIMA E SILVA 420 - 420 72º

Página 149





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

NUTRICIONISTA

OESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000039562 KALYANNY BARRETO DE MENESES 520 1,25 521,25 1º

000000053689 ANDREA CALINE FERREIRA DE ARAÚJO 510 - 510 2º

000000065693 ANA KARINA DANTAS DOS SANTOS 480 3,25 483,25 3º

000000049794 LISSA LIDIANA NOGUEIRA MARINHO 470 1,25 471,25 4º

000000063656 LIZA SOUZA VASCONCELOS 470 - 470 5º

000000030864 ROSINEIDE ALMEIDA DA SILVA 460 - 460 6º

000000079719 RENAN QUEIROZ TAVERNARD 440 - 440 7º

Página 150





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

NUTRICIONISTA

SERIDÓ

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000057590 FLAVIA ROBERTA MONTEIRO DE SOUZA 600 - 600 1º

000005000176 LEILA DAYANE RODRIGUES DA SILVA 590 - 590 2º

000000073005 ISA GABRIELA DE MEDEIROS CAVALCANTE 520 - 520 3º

000000028265 ELAINE KELLY DE MEDEIROS 510 - 510 4º

000000044000 PRISCILA AMIRIA DE OLIVEIRA ANTUNES 490 - 490 5º

000000018881 ALEXANDRE PAULINO ALVES DE SOUZA 490 - 490 6º

000006002259 Cynara Ceanne Rocha Pereira 460 1,25 461,25 7º

000000045972 MARIA SOLEDADE FERNANDES BEZERRA 450 1,25 451,25 8º

Página 151





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

NUTRICIONISTA

TRAIRI / POTENGI

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000072809 DALIANA LUDMILLA SOUSA DE MACEDO 560 - 560 1º

000000065546 ANA KALINA DANTAS DOS SANTOS 480 1,25 481,25 2º

000000044300 ANDRÉA ALEIKA ALVES HONORATO 480 - 480 3º

Página 152





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

PEDAGOGO

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000004299 RONNE VON DE MEDEIROS DANTAS 650 - 650 1º

000000034880 IOLANDA DA SILVA ARAUJO FOSS DE OLIVEIRA 630 - 630 2º

000000072345 ADRIANA GOMES MAIA 630 - 630 3º

000000022930 ROSILDA ALVES PAULINO 620 1,25 621,25 4º

000000056959 JANAINA KARLA GOMES SANTOS 620 - 620 5º

000006002436 ISABEL ALICE GUIMARÃES UBARANA 610 1,25 611,25 6º

000000071836 KIZE ARACHELLI DE LIRA SILVA 610 1,25 611,25 7º

000005000025 JOSENEIDE DUTRA MAIA 610 1,25 611,25 8º

000000062457 GILBERTO FERREIRA COSTA 610 - 610 9º

000000001393 JUBENAIDE CRUZ DE SOUZA 600 1,25 601,25 10º

000000052303 MARIA DO SOCORRO COSTA 600 1,25 601,25 11º

000000017255 FERNANDA CARLA FAUSTINO DA SILVA 580 1,25 581,25 12º

000000037179 THEREZA DE LISIEUX BARROS CHAVES 580 1,25 581,25 13º

000000040424 CLEIDE ELIZABETE SOARES F SILVA 570 - 570 14º

000000069737 DOMINIQUE CRISTINA SOUZA DE SENA 570 - 570 15º

000000062315 KARINA FERREIRA DA SILVA 570 - 570 16º

000000050965 CLAUDIA PEREIRA DE LIMA 560 2 562 17º

000000080310 MARCELO DOS SANTOS BEZERRA 560 1,25 561,25 18º

000000078412 IZABEL JAGUAIARA COSTA DE OLIVEIRA 560 1,25 561,25 19º

000000054176 LUMENA KARISSA ARAUJO LOPES 560 - 560 20º

000000049280 VALTEMIR MOURA DE OLIVEIRA 550 - 550 21º

000000081746 SIMONE DE MELO RODRIGUES 550 - 550 22º

000000044970 LUCIANA SIQUEIRA LIRA DE MIRANDA 540 1,25 541,25 23º

000000038070 FABIOLA ANANIAS DE ALMEIDA BATISTA 520 1,25 521,25 24º

000000080272 ADRIANA CARLA OLIVEIRA DE MORAIS VALE 500 - 500 25º

Página 153





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

PSICOLOGO

AGRESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000053452 CAMILLA DANIELLE SILVA DE LIMA 600 - 600 1º

000000010031 LEILANE CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA 560 - 560 2º

000000015681 ISABEL CRISTINA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 550 - 550 3º

000000010008 CARLA LIDIANE OLIVEIRA PEREIRA 540 - 540 4º

000000062625 MUNIQUE THERENSE COSTA DE MORAIS 510 - 510 5º

Página 154





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

PSICOLOGO

ALTO OESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000007000168 RISOLETE PEREIRA DO RÊGO FREITAS 560 - 560 1º

000000028443 NIKELLYO KÊNIO MAIA MONTEIRO 560 - 560 2º

000000081115 JOAO VALERIO ALVES NETO 550 - 550 3º

000000058291 DANIELLA CRISTINA DE SA CARNEIRO COSTA 530 - 530 4º

000000042172 MÔNICA RAFAELA DE ALMEIDA 480 - 480 5º

000000067928 RACHEL MEDEIROS DE GÓES 480 - 480 6º

Página 155





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

PSICOLOGO

ASSU

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000039896 ELITA ARITELMA DE OLIVEIRA 560 1,25 561,25 1º

000000007067 RUSLÂNDIA SÂMYA MITRE SILVEIRA 560 - 560 2º

000000048721 JOILZA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES RUFINO 550 - 550 3º

000000032414 LUCIANA RIBEIRO QUEIROZ DE ARAÚJO 550 - 550 4º

000000051938 ALCEDIR GABRIEL DA SILVA 540 - 540 5º

000006002037 TACIANA MARINHO NOGUEIRA 460 - 460 6º

Página 156





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

PSICOLOGO

MATO GRANDE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000074053 JOSELITA BATISTA DOS SANTOS 560 - 560 1º

000000031290 SAYONARA OLIVEIRA FREITAS 550 - 550 2º

000000055360 LARISSA MASCARENHAS SOUZA 550 - 550 3º

000000062455 RAFAEL SOARES CHAVES 490 - 490 4º

000000060142 FRANCISCO MEDEIROS DE ARAUJO JÚNIOR 450 - 450 5º

Página 157





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

PSICOLOGO

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000014412 NORMA VERAS LEITE CIARLINI 630 1,25 631,25 1º

000000035917 ROSANE HELENA CARDOSO DE MELO 630 - 630 2º

000000006900 ALINE AGUIAR PEREIRA DE LIMA 630 - 630 3º

000000067907 ANA TERESA LEIROS DE AZEVEDO 620 - 620 4º

000006002018 JOELMA GOMES AGUIAR DA SILVA 610 3,25 613,25 5º

000000024523 MARLUCE TAVARES E SILVA 610 1,25 611,25 6º

000000046749 SHEILA KAIONARA FERREIRA DO RÊGO 600 1,25 601,25 7º

000000043442 TATIANA SCHEFER 590 1,25 591,25 8º

000000037156 JOSADAQUE ALBUQUERQUE DA SILVA PIRES 590 - 590 9º

000000017229 JULIANA DE CASTRO TEIXEIRA 590 - 590 10º

000000036542 IARA NICÁCIO LEMOS DA SILVA 580 1,25 581,25 11º

000000062061 VANESSA MACAMBIRA DOS SANTOS 580 - 580 12º

000000034549 POLLYANNA CARVALHO DE SIQUEIRA GÊ 570 2 572 13º

000000009475 ARIANE CRISTINY DA SILVA FERNANDES 570 1,25 571,25 14º

000000018086 ALINE BORBA MAIA 570 - 570 15º

000000079574 ROSANA KERBELA SANTOS DUARTE 570 - 570 16º

000000024136 KARIN JULIANE DUVOISIN BULIK 570 - 570 17º

000000051304 FERNANDA LUCIA NASCIMENTO FREIRE 570 - 570 18º

000006003029 ACÁCIA MARILIA CÂNDIDO 560 1,25 561,25 19º

000000061771 MARIA DOS AFLITOS DE ARAUJO FREIRE 560 - 560 20º

000000022331 MARIA ODETE DE SIQUEIRA MENEZES 560 - 560 21º

000000043194 MATEUS CAVALCANTI DE OLIVEIRA MARTINS 560 - 560 22º

000000016500 FÁTIMA MARIA CARPES FIRMINO 550 1,25 551,25 23º

000000040644 CAMOMILA LIRA FERREIRA 550 1,25 551,25 24º

000000080853 MARIA IVANEIDE PAIVA MEDEIROS 550 1,25 551,25 25º

000000060589 ELLEN LUCY CARVALHO DIAS 540 1,25 541,25 26º

000000044824 GEOVANNA GOMES DE FARIAS TEODORO 540 - 540 27º

000000071034 FRANKLIN HORÁCIO SOARES DE CASTRO 540 - 540 28º

000006001642 MICHELLE CARVALHO CAVALCANTI 540 - 540 29º

000000018176 ÍTALA SANTIAGO DE BULHÕES 530 - 530 30º

000000005879 KELLY DA SILVA SARMENTO 530 - 530 31º

000000065142 DÉBORA NOBRE GALVÂO 530 - 530 32º

000006000464 SUY LAN EVANGELISTA PINTO 520 1,25 521,25 33º

000000023771 HANNIA ROBERTA RODRIGUES PAIVA DA ROCHA 520 - 520 34º

000000034710 LUCILA MOURA RAMOS 520 - 520 35º

000000009541 JÁNUA COELI DA SILVA E MELO 520 - 520 36º

000000033803 DANIELLE LEAL CALDAS 510 3,25 513,25 37º

000000055686 PATRICIA PINHEIRO QUEIROZ 510 1,25 511,25 38º

000000025898 ANA AUGUSTA LIMA RODRIGUES 510 1,25 511,25 39º

000000052700 ÁDALA NAYANA DE SOUSA MATA 510 1,25 511,25 40º

000000033305 CRISTIANA CAROLINA DE OLIVEIRA 510 1,25 511,25 41º

000000057045 BIANCA FERNANDES PINTO LINS 510 1,25 511,25 42º

000000006545 MAGALI SOUSA DA SILVA BARROS 510 - 510 43º

000006002454 ELINE DE LOURDES MONTENEGRO 510 - 510 44º

000000052133 ANNY EDNARA TÔRRES BENIGNO DE MOURA 510 - 510 45º

000000067998 WALESKA PATRICIA DE LIMA SANTOS 510 - 510 46º

000000011212 CÍNTIA GUEDES BEZERRA 510 - 510 47º

000000059521 TÂNIA BEZERRA DA SILVA 510 - 510 48º

000000029470 DIOGO RODRIGO BRITO ALVES DE SOUSA 510 - 510 49º

000000003639 MARIA JOSÉ MOLICK DE LIMA 500 1,25 501,25 50º

000000061650 CAROLINE RODRIGUES DAVILA 500 - 500 51º

000000044665 ISIS DE MORAIS NASCIMENTO 500 - 500 52º

000000005206 MARIA ANGÉLICA AIRES GIL 490 1,25 491,25 53º

000000064466 RENATA VASCONCELOS DE SOUZA BRITO 490 - 490 54º

000000072240 SARAH JANE CAMARA DA COSTA 490 - 490 55º

000000033084 RODRIGO COSTA DE OLIVEIRA 490 - 490 56º

000000005905 ANA KARINA SILVA AZEVEDO 480 3,25 483,25 57º

000000023783 MARIANA CARVALHO DA COSTA 480 - 480 58º

000000067448 Débora Cristina G. de Araújo Vale 480 - 480 59º

000000033807 KATIA REJANE LIMA DE MOURA 470 2 472 60º

000000007436 ROSSANA MARIA CURIOSO DA SILVA FONSECA 470 1,25 471,25 61º

000000032780 MICHELLE KARINA FONSECA ELIAS COUTINHO 470 - 470 62º

000000032340 KARLA CALASANS DE BARROS ALVES 470 - 470 63º

000000047176 MARCELO MENEZES DA COSTA 470 - 470 64º

000006002957 BRENO SILVA MACHADO 470 - 470 65º

000000078207 PAULA ANDRÉA GURGEL AMORIM 460 1,25 461,25 66º

000000003975 MAURA MAGNA CARDOSO CAÂMARA 460 - 460 67º

000000002964 ANA LICIA SOARES FERNANDES PIMENTA 450 - 450 68º

000000047101 THÁSIA LARISSA DE ANDRADE NERI 450 - 450 69º

000000028199 SIMONE LOPES DE MELO 440 3,25 443,25 70º

000006000393 SIMONE SOCORRO ALENCAR DE ARAUJO PAULO 440 1,25 441,25 71º

000006002927 CLAUDIA MILLENA C CÂMARA 440 1,25 441,25 72º

000000060540 REGINA LÍGIA WANDERLEI DE AZEVEDO 440 - 440 73º

000000080920 CAMILA AUGUSTA DE RUBIM COSTA GURGEL 440 - 440 74º

000000030883 CHRYS ARAÚJO COSTA 430 1,25 431,25 75º

000006001596 MÁRCIA BERTELLI BOTTINI 420 - 420 76º

Página 159





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

PSICOLOGO

OESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000050740 ana catarina de oliveira franco 600 - 600 1º

000000054502 MARILÚ MARTINS SILVA 540 - 540 2º

000000049885 CAMILA MENDES RAMALHO DA SILVA 530 - 530 3º

000000069075 SYMONI BENTO FERNANDES DE Q. FLORENTINO 490 1,25 491,25 4º

000000070774 PATRICIA CUNHA DE ALMEIDA 480 1,25 481,25 5º

Página 160





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

PSICOLOGO

SERIDÓ

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000017015 TATYANNA CRISTINA DE SOUSA 590 - 590 1º

000000010881 TÁLISON ARAUJO 560 - 560 2º

000000056952 REGINA COELI DE ARAÚJO BEZERRA 550 - 550 3º

000000050521 ANA SUZANA PEREIRA DE MEDEIROS 530 - 530 4º

000000082332 JOSE EDER DE MEDEIROS ALVES 530 - 530 5º

000000018522 LAIANE CUNHA DA COSTA 510 - 510 6º

000005000359 SANDRA MARIA FERNANDES 500 3,25 503,25 7º

Página 161





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

PSICOLOGO

TRAIRI / POTENGI

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000014932 CYNTHIA ARAÚJO MOTA 600 - 600 1º

000006003125 LEANA SARAIVA DA COSTA 590 1,25 591,25 2º

000000054254 ANDRÉA CAROLINA PINTO DE SOUZA 580 - 580 3º

000000063653 ALDA KAROLINE LIMA DA SILVA 530 - 530 4º

000000057042 FRANCISCO CICLINDO RODRIGUES PIMENTA NETO 490 - 490 5º

000000017626 ELIOENAI FERNANDES FARIAS 480 1,25 481,25 6º

000006001514 ALYSSON ZENILDO COSTA ALVES 480 1,25 481,25 7º

Página 162





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

QUIMICO

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000044893 alexandre pereira peixoto 490 - 490 1º

000000028793 ALINE FELIPE 480 - 480 2º

000000016120 FRANKLIN SILVA MENDES 450 4,5 454,5 3º

Página 163





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

TAS - AREA ADMINISTRACAO

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000049262 joao maria alves da silva junior 580 - 580 1º

000000060460 ANNE EMÍLIA COSTA CARVALHO 570 - 570 2º

000000058313 KACIONE DOS ANJOS RODRIGUES 530 1,25 531,25 3º

000000044174 FELIPE BEZERRA LOPES LISBOA DE OLIVEIRA 510 - 510 4º

000000007702 LUANA PAULA DE O. BRANDÃO 500 - 500 5º

000000079539 WALBER JOSÉ TORRES LARANJEIRA 490 - 490 6º

000000047762 MAYRA DOS SANTOS PEREIRA DA CAMARA 480 - 480 7º

000000059192 RICARDO DE SOUSA CABRAL 450 - 450 8º

000000000242 Francenildo Dantas Rodrigues 440 - 440 9º

Página 164





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

TAS - AREA ANALISTA DE SIS

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000001095 DENISE GUERRA WINGERTER 560 - 560 1º

000000001329 ISANIO LOPES ARAUJO SANTOS 550 - 550 2º

000000049583 SALERNO FERREIRA DE SOUSA E SILVA 530 2 532 3º

000000018102 KELLTON CORREIA ROCHA 530 - 530 4º

000000067199 MARIA MARKÊNIA BEZERRA 530 - 530 5º

000000032678 AUGUSTO MOREIRA DE OLIVEIRA 510 - 510 6º

000000060548 Fabrícia de Medeiros Filgueira 490 - 490 7º

Página 165





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

TAS - AREA BIBLIOTECARIO

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000030720 CYBELLE ARAÚJO DE MEDEIROS LUCENA 480 1,25 481,25 1º

Página 166





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

TAS - AREA CIEN. CONTABEIS

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000001823 Anderson José do Nascimento Lima 600 - 600 1º

000000023158 Gidalte Seabra de Souza Neto 520 - 520 2º

000000008856 FRANCISCO CONSTANTINO DE MEDEIROS NETO 500 1,25 501,25 3º

000000023130 CARLA CHRISTINA RODRIGUES XAVIER DA ROCHA 470 1,25 471,25 4º

000000018087 JANAINA KELLY ARAUJO DE MELO 470 - 470 5º

000000050271 MARCOS ANTONIO COSTA 440 - 440 6º

000000056327 RODRIGO GOMES CARDOSO 430 - 430 7º

Página 167





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

TAS - AREA ECONOMIA

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000070096 FRANCISCO PAULO DE MEDEIROS JÚNIOR 570 - 570 1º

000000049525 TATIANA DE SANTANA LOPES 570 - 570 2º

000000043582 WILLIAM GLEDSON E SILVA 560 - 560 3º

000000047395 JOSE ANTONIO NUNES DE SOUZA 550 - 550 4º

000000066027 BRENO CARVALHO ROOS 530 - 530 5º

000000057923 Elisete Cristina Lopes 510 - 510 6º

000000048841 KEILA MARA RODRIGUES LANDIM 510 - 510 7º

000000033736 ESTEVANI PEREIRA DE OLIVEIRA 500 - 500 8º

000000019435 LUIZ ANDRÉ CÂMARA DE MEDEIROS 480 - 480 9º

000000048729 KATHYSON SALVIANO DE MELO 470 - 470 10º

000000080248 CARLOS ANDRE DA COSTA E SILVA 460 - 460 11º

000000078619 HAROLDO CÉSAR CHAVES FERNANDES 440 - 440 12º

000000016975 KELLY CRISTINA DE AZEVÊDO ARAÚJO 440 - 440 13º

000000042110 CARLOS ALBERTO DA SILVA 430 - 430 14º

Página 168





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

TAS - AREA ESTATISTICA

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000067204 João Evangelista pereira 590 1,25 591,25 1º

000000014368 ISABEL NOBRE PINHEIRO 520 3,25 523,25 2º

000000030483 ALLAN ROBERT DA SILVA 490 - 490 3º

Página 169





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

TAS - AREA PROGRAMACAO

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000041791 GEORGE BORGES DE CARVALHO 640 - 640 1º

000000074058 MARCELO SILVA DE MEDEIROS 630 - 630 2º

000000072429 MARCUS AURÉLIO MARINHO E OLIVEIRA 600 - 600 3º

000000024805 HILDEBERTO DE ANDRADE PESSOA 580 - 580 4º

000000068754 JOAO HENRIQUE RIBEIRO FIGUEREDO 570 - 570 5º

000000013849 RICELLE FERNANDES QUEIROZ TINTIN 550 - 550 6º

000000029216 FLAVIO SILVEIRA CABRAL 530 - 530 7º

000000005042 RODRIGO XAVIER FERREIRA DE OLIVEIRA 510 - 510 8º

000000000950 ANDREZZA CRISTINA DA SILVA BARROS SOUZA 500 2 502 9º

Página 170





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

TAS - AREA SANITARISTA

AGRESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000039315 ROGERIA LIMA MARTINS 490 1,25 491,25 1º

Página 171





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

TAS - AREA SANITARISTA

ASSU

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000002293 RICARDO HENRIQUE VIEIRA DE MELO 580 1,25 581,25 1º

000000043246 VALERIA DA SILVA CUNHA 530 1,25 531,25 2º

Página 172





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

TAS - AREA SANITARISTA

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000018600 TATIANA DE MEDEIROS CARVALHO AZEVEDO 630 1,25 631,25 1º

000000008815 YANNE PINHEIRO DE ARAÚJO 620 3,25 623,25 2º

000000058052 KELLY CRISTINA MARTINS DE ARAÚJO RODRIGUES 620 1,25 621,25 3º

000000008448 RENATA GALVÃO DINIZ 610 1,25 611,25 4º

000000048359 TATYANA MARIA SILVA DE SOUZA 590 2 592 5º

000000078520 JEANNY GUEDES SILVA FREIRE DE SOUZA 580 3,25 583,25 6º

000000052318 JUSSARA DE AZEVEDO DANTAS 580 1,25 581,25 7º

000000050361 EDUARDO ANTONIO DE FRANÇA MOTA 570 - 570 8º

000000029747 TATIANA BERNARDO FARIAS PEREIRA 560 1,25 561,25 9º

000000054757 SABRINA SUELLA T. L. C. N. SISENANDO 560 - 560 10º

000000033789 ALTAIVA JALES COSTA SOUZA 550 3,25 553,25 11º

000000017082 MARGARIDA CRISTIANA NAPOLEÃO ROCHA 550 2,5 552,5 12º

000000038302 INDIANARA SILVA DE OLIVEIRA 550 1,25 551,25 13º

000000061430 STELLA ROSA DE SOUSA LEAL 550 1,25 551,25 14º

000000054357 JACYANE MELO DE OLIVEIRA SANTOS 550 1,25 551,25 15º

000000054577 EZILDA MEDEIROS 540 3,25 543,25 16º

000000046457 RICHARDSON AUGUSTO ROSENDO DA SILVA 540 3,25 543,25 17º

000000027292 WILTON RODRIGUES MEDEIROS 540 3,25 543,25 18º

000000047646 MARIA JULIÊTA MEDEIROS FERNANDES 540 3,25 543,25 19º

000000024499 CHYRLY ELIDIANE DE MOURA FÉLIX 540 1,25 541,25 20º

000000022611 JOSÉ FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR 540 1,25 541,25 21º

000000031199 WILKA CARLA MARTINS DA SILVA 540 1,25 541,25 22º

000000043631 ISABEL CRISTINA DA FONSECA CORDEIRO 540 1,25 541,25 23º

000000049767 ADRIANA KARLA ALVES PAIVA 540 1,25 541,25 24º

000000035758 MARIA STELA ANDRADE ROCHA DE ARRUDA 540 1,25 541,25 25º

000000047595 CLARISSA DE ARAUJO CACHINA BEZERRA 540 - 540 26º

000000016904 Heloísa Vieira Figueiredo de Medeiros 540 - 540 27º

000000048676 HUGO CESAR NOVAIS MOTA 530 2 532 28º

000000044648 VIVIANNE KALINE CABRAL DE FIGUEIRÊDO 530 1,25 531,25 29º

000000013828 MARCELA CABRAL DE SOUZA 530 1,25 531,25 30º

000000071592 JEANE SARON EVANGELISTA DE MELO 530 1,25 531,25 31º

000006002313 DENILSON ANCHIETA RODRIGUES 520 1,25 521,25 32º

000000013197 FLÁVIA ANDRÉA B. DE MEDEIROS 520 1,25 521,25 33º

000000006044 IGOR DE CARVALHO GOMES 520 - 520 34º

000000020992 MARCIA CARVALHO DE LIMA 510 1,25 511,25 35º

000000056162 ALBERTO XAVIER DE FIGUEIREDO NETO 510 1,25 511,25 36º

000000066191 ASSUERO SILVA MEIRA 510 - 510 37º

000006002696 WEYDES REGIA DANTAS DE OLIVEIRA 510 - 510 38º

000000066487 MARIA ALICE PIMENTEL FUSCELLA 500 3,25 503,25 39º

000000050186 LUANA CARINA DE ARAUJO 500 3,25 503,25 40º

000000048850 JANE SUELY DE MELO NÓBREGA 500 1,25 501,25 41º

000000081220 GLEIDSTON SILVA POTTER 500 1,25 501,25 42º

000000016860 ANDREIA MARCIA PIMENTA DE MORAIS 490 1,25 491,25 43º

000000078194 ALEXANDRE SINÉZIO BEZERRIL MARQUES 490 1,25 491,25 44º

000000018498 FRANCIANE AMORIM DE OLIVEIRA LIMA 490 1,25 491,25 45º

000000055341 VANÊSSA CRISTINA DE SOUZA ALVETTI MALHERBI 490 - 490 46º

000000050773 ANAIRIS PAULINO DE OLIVEIRA 480 1,25 481,25 47º

000000012510 KATAMARA RODRIGUES 470 1,25 471,25 48º

000000061711 CASSANDRA LIDIANY LIMA DE MENEZES 460 1,25 461,25 49º

000000051013 BARBARA DE LIMA BARROS 430 1,25 431,25 50º

Página 174





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

TAS - AREA SANITARISTA

OESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000000156 Tereza Emanuelle Pinheiro Gurgel 670 1,25 671,25 1º

000000062112 SILVIA SILVEIRA SORIANO BACELAR 630 1,25 631,25 2º

000000071146 THALES JENNER DE OILIVEIRA FALCAO 590 1,25 591,25 3º

000008001054 ALVANIR LUCAS DE OLIVEIRA E ALMEIDA 560 1,25 561,25 4º

000006000241 JANINE DE PAULO PINTO 520 1,25 521,25 5º

000000080174 CESAR VASCONCELOS CORTEZ 510 1,25 511,25 6º

Página 175





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

TAS - AREA SANITARISTA

SERIDÓ

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000080374 JOSE FERREIRA LIMA JUNIOR 520 3,25 523,25 1º

Página 176





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

TAS - AREA SANITARISTA

TRAIRI / POTENGI

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000070495 ANA KARLA DA SILVA 520 - 520 1º

000000016638 ANIELY HONORIO CAMPOS 460 1,25 461,25 2º

Página 177





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

TAS - AREA TEC GESTAO AMBI

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000006001174 BEATRIZ CAVALCANTE DA SILVA 630 - 630 1º

000000004361 GUSTAVO SOARES DE ARAÚJO 580 - 580 2º

000000060919 ANNA JACINTA DANTAS DE MEDEIROS 570 - 570 3º

000000049461 VICTOR HUGO DIAS DIOGENES 560 - 560 4º

000000014852 JUÇARA RAMALHO DE MEDEIROS 550 - 550 5º

000000077876 FRANCISCO RAFAEL SOUSA FREITAS 540 - 540 6º

000000008974 GENIGLEY DE PAULA SILVEIRA DOS SANTOS 520 - 520 7º

000000024153 LUCIA MARA FIGUEIREDO 520 - 520 8º

000000054013 JOSÉ HENRIQUE SILVA FERREIRA 520 - 520 9º

000000078490 ANA CATARINA DE FARIAS CABRAL 510 - 510 10º

000000047593 FERNANDA LIMA CAVALCANTE 510 - 510 11º

000000062937 ANA BEATRIZ SILVA DA SILVEIRA 500 - 500 12º

000000044304 REBBECA MAIA BALDUINO SANTOS 490 - 490 13º

000000079416 ISNAELLE DE ASSIS SANTANA 490 - 490 14º

000000070604 THAISE EMMANUELE ANDRADE DE SALES 480 - 480 15º

000000050713 UILTON MAGNO CAMPOS 470 - 470 16º

000000071829 DIÊGO EZAÚ PEREIRA DE ARAÚJO 470 - 470 17º

000000051551 CRISTINA DE SOUZA BISPO 470 - 470 18º

000000076256 MONALISA RODRIGUES OLIVEIRA DA SILVA 460 - 460 19º

Página 178





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

TECNICO EM BIODIAGNOSTICO

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000064775 ANNY ANGELICA DE SENA NORONHA 440 - 440 1º

Página 179





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

TECNICO EM ENFERMAGEM

AGRESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000047769 MARIA WILZA ALVES DANTAS COSTA 550 - 550 1º

000000031002 SHADIA TRAVASSOS DANTAS 520 - 520 2º

000000036033 JANAILZA XAVIER DOS SANTOS 510 - 510 3º

000000010579 BRAULIO ALVES DE ALBUQUERQUE 480 - 480 4º

000000026915 MARIA JOSE DE SOUSA BEZERRA 460 - 460 5º

000000063360 MARCIA REGINA DA SILVA 460 - 460 6º

000000033782 IANA CAETANO DE LIMA 460 - 460 7º

000006001005 PAULA THALITA MONTEIRO FERREIRA 460 - 460 8º

000000004968 GILMÁRIA LINO DA SILVA DO NASCIMENTO 460 - 460 9º

000000024058 MICHELINE MARIA RAMOS DE ANDRADE 450 - 450 10º

000006001422 GESILDA GESEANE BEZERRA 450 - 450 11º

000000021025 DORANEIDE FREITAS DE CARVALHO VIDAL 440 - 440 12º

000000027729 MARIA DO DESTERRO DOS SANTOS 430 - 430 13º

Página 180





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

TECNICO EM ENFERMAGEM

ALTO OESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000032267 EDILMA CARLA SAMPAIO DE LIMA 550 - 550 1º

000007000955 CONCITA CRITISNA DE SIQUEIRA MOREIRA 530 - 530 2º

000000023136 CLAUDIO PEREIRA DE FRANÇA 520 - 520 3º

000000039085 FRANCISCO GILIAR ALVES 490 - 490 4º

000000007212 WELITÂNIA MOREIRA DE ALMEIDA 480 - 480 5º

000000013155 FABRÍCIO CARLOS FERREIRA 480 - 480 6º

000000005068 MARIA CECILIA FARIAS PAIVA 470 - 470 7º

000000006829 LIGIA DE SOUZA NUNES 450 - 450 8º

Página 181





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

TECNICO EM ENFERMAGEM

ASSU

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000038912 ERLANE OLIVEIRA DA NÓBREGA 520 - 520 1º

000000029246 KALIANE FEITOSA BEZERRA 490 - 490 2º

000000072167 ANA PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA 470 - 470 3º

000000077272 Edfrancy do nascimento silva ferreira 460 - 460 4º

000000031541 MARIA ELIENE LOPES 460 - 460 5º

000000003384 EMANOERTON PÉRICLES DAS NEVES FILHO 440 - 440 6º

000000037707 MARIA CLEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA 430 - 430 7º

Página 182





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

TECNICO EM ENFERMAGEM

MATO GRANDE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000077096 FRANCISCO CANINDÉ DA CONCEIÇÃO MAURÍCIO 490 - 490 1º

000000030186 TATIANA MARIA SANTOS DE FREITAS XAVIER 480 - 480 2º

000006000175 MARIA DO SOCORRO DA SILVA 470 - 470 3º

000000063013 ANA ANGÉLICA NASCIMENTO NUNES 450 - 450 4º

Página 183





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

TECNICO EM ENFERMAGEM

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000051447 ANNA FLAVYA DE OLIVEIRA 610 - 610 1º

000000038539 ANA CRISTINA DE SOUZA 600 - 600 2º

000000079150 PATRICIA BARROCA DE MEDEIROS COSTA 590 - 590 3º

000000023982 GLENDA SOARES SALDANHA 590 - 590 4º

000000024641 KATIÚSCIA KELLY MEDEIROS DE ARAÚJO 580 - 580 5º

000006000128 SINARA MUNIK IMPERIANO DA COSTA 570 - 570 6º

000000079744 NANAIRA MARQUES DOS SANTOS 560 - 560 7º

000006000795 UZIELI DOS SANTOS SILVA 560 - 560 8º

000000026772 MARIANE ELIVANIA SILVA 560 - 560 9º

000000055551 ANA MICHELE PONTES LOPES 550 - 550 10º

000000053340 ERIKA DANIELLE VARELA CARDOSO 550 - 550 11º

000000019676 LUCILEIDE VIANA DE OLIVIERA 540 - 540 12º

000000045520 KEEDI JANE BARBOSA DE ALBUQUERQUE 540 - 540 13º

000009020849 Edna Candido da Silva 540 - 540 14º

000000037012 CLENILDE GOMES DE FREITAS NASCIMENTO 530 - 530 15º

000000007608 LETICIA SILVA DE FARIAS 530 - 530 16º

000000070187 JOELMA DOS SANTOS SILVA 530 - 530 17º

000000059770 EDNA CANELA DO NASCIMENTO 520 - 520 18º

000000057684 SAMARA SILVA DO NASCIMENTO 520 - 520 19º

000000016191 ANDREA MARQUES DA SILVA 520 - 520 20º

000000062204 LUCIANA FIGUEIREDO BEZERRA 520 - 520 21º

000006000247 ANA PAULA MOUZINHO DE LIMA 520 - 520 22º

000000026443 GABRIELLA POLLYANA SILVA OLIVEIRA 520 - 520 23º

000000020028 SAMARA ISABELA MAIA DE OLIVEIRA 520 - 520 24º

000000066482 MONIQUE THAÍS VARELA DOS SANTOS 520 - 520 25º

000006000891 KALINE ADRIANA MAURICIO BISPO 520 - 520 26º

000000004205 AGNALDO SILVA DE FRANÇA 510 - 510 27º

000000034050 GABRIELA SOARES BARBOSA 510 - 510 28º

000000054049 MANUELA RITA DE CÁSSIA MELO DE HOLANDA 510 - 510 29º

000000048077 ALEXANDRE PEDRO DA COSTA 510 - 510 30º

000000037573 LHANA LORENA DE MELO ATANÁSIO 510 - 510 31º

000000014631 DÉBORA CARMEN ALVES DOS SANTOS 510 - 510 32º

000000028672 FABIANA SOUZA DA SILVA 510 - 510 33º

000000033111 RAYNILSON IGLESIAS 510 - 510 34º

000000002004 MARIA ROSENIRA SANTOS DE OLIVEIRA 510 - 510 35º

000000046715 EDNA MARIA DANTAS OLIVEIRA 510 - 510 36º

000000028706 ALEXSANDRA FERNANDA DE OLIVEIRA WERKHAUSER 510 - 510 37º

000000004075 ÂNGELA MARIA DE LIMA CAVALCANTI 510 - 510 38º

000000041416 CLAUDIANA CARDOSO GOMES 510 - 510 39º

000000033019 JOCQUEBEDE FERREIRA COSTA 510 - 510 40º

000000046217 PATRICIA MONIQUE ALVES DO NASCIMENTO 510 - 510 41º

000006000775 ELISANGELA PEREIRA DOS SANTOS 510 - 510 42º

000000016829 EDSON LEAL CAMPOS. 510 - 510 43º

000000000246 Fabiano da Silva Morais 510 - 510 44º

000000022009 DENISE PEREIRA GOMES DA SILVA 510 - 510 45º

000006000907 SIMONE VIEIRA PEREIRA 510 - 510 46º

000000025778 CHARLES SOUZA DA PAZ 510 - 510 47º

000000024313 AFRANIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR 510 - 510 48º

000000061584 ALINE MAYARA PINHEIRO DE SOUSA 500 - 500 49º

000008000843 EMMANUELLE KADINELLE S. OLIVEIRA 500 - 500 50º

000006001106 LUZINEIDE ALMEIDA DOS SANTOS 500 - 500 51º

000000008594 IVAN UMBELINO DA SILVA 500 - 500 52º

000000073946 VILMA SANTOS DE ALCÂNTARA 500 - 500 53º

000000017937 GLEYDNA CRISTINA GOMES DA SILVA LIMA 500 - 500 54º

000000003199 ADRIANA JULIO DASILVA 500 - 500 55º

000000047924 LAZARO DIOGENES MEDEIROS DA SILVA 500 - 500 56º

000006001716 KARLA PATRICIA DE OLIVEIRA MACEDO 500 - 500 57º

000006000418 VANUSA LEITE DE ANDRADE 500 - 500 58º

000000005146 SEVERINO FERREIRA SOBRINO 500 - 500 59º

000000065670 GIED VALESKA FERREIRA DE GOIS 500 - 500 60º

000000025393 FABIANA DA SILVA FRANÇA 500 - 500 61º

000000026370 JUCIENNE RIBEIRO DE SILVA 500 - 500 62º

000000052161 ADNA PEREIRA DE ALCANTARA 500 - 500 63º

000000005285 MARCIA SIMONE DE LIMA MATOS 500 - 500 64º

000000047215 MARIA DE LOURDES GONÇALVES DOS SANTOS 500 - 500 65º

000000052984 ALBERTO NASCIMENTO DA SILVA 500 - 500 66º

000006002132 JOELMA DA CRUZ CAMPOS 490 - 490 67º

000000006881 JOANA DARC NUNES DA SILVA 490 - 490 68º

000000017502 TAIZE MARIA DOS SANTOS 490 - 490 69º

000000018556 FRANCISCO ALEXANDRINO JÚNIOR 490 - 490 70º

000000034087 RAIANE LIMA CRUZ DOS SANTOS 490 - 490 71º

000008002254 ROSA MARIA ALVES BEZERRA 490 - 490 72º

000000046173 MARIA ALINE OLIVEIRA PEIXOTO DE ALENCAR 490 - 490 73º

000000038324 VIVIANE TEIXEIRA BARBALHO 490 - 490 74º

000000057679 TALITA MARCELINO MATIAS 490 - 490 75º

000000005548 OLYMPIA SOARES MOURA SANTANA 490 - 490 76º

000006000274 EFIGENIA VICENTE FERREIRA 490 - 490 77º

000006001731 LEONARDO FELIX DA SILVA BONIFÁCIO 490 - 490 78º

000000054337 MONIQUE DE SOUZA MONTEIRO DE JESUS 490 - 490 79º

000000004169 MERCIA MARIA SOUTO DE LIRA FREITAS 490 - 490 80º

000000002834 GILVANETE DA SILVA SOUZA 490 - 490 81º

000000043241 DIANA DE ARAÚJO SILVA 490 - 490 82º

000000012858 VALERIA HENRIQUE SANTOS 490 - 490 83º

000000031942 VERA LUCIA DA COSTA GOMES 490 - 490 84º

000000031469 RAKEL SHIRLEY COSTA DE LIMA MOURA 490 - 490 85º

000000005390 ALANY CARLA DE SOUSA PAIVA 490 - 490 86º

000000025400 FRANCILENE PINHEIRO DE SOUZA 490 - 490 87º

000000044579 VANUCCE FREITAS DE MACÊDO 490 - 490 88º

000000003485 JUCIENE SIMÉIA DA SILVA DINIZ 480 - 480 89º

000000013802 GISLAINE DA SILVA DANTAS 480 - 480 90º

000000008469 ANA MARIA DA SILVA SOARES 480 - 480 91º

000000073417 VALQUIRIA DAMASCENO DA SILVA 480 - 480 92º

000000019658 SANDRA PATRICIA SARAIVA CIPRIANO 480 - 480 93º

000000038471 HELENILZA DIAS PEREIRA DA SILVA 480 - 480 94º

000000047687 MÔNICA PATRICIA DA SILVA 480 - 480 95º

000000032655 SONIA VALÉRIA SANTOS 480 - 480 96º

000000036589 TACYANE MARIA DA SILVA 480 - 480 97º

000000076443 DANIEL DA SILVA VIEIRA 480 - 480 98º

000000020823 GEÓRGIA FLÁVIA SANTANA DE OLIVEIRA 480 - 480 99º

000000032256 NIEDJA BEZERRA DA SILVA 480 - 480 100º

000000004855 ROBERTA RUFINO DE ARAÚJO 480 - 480 101º

000000046705 JOSE ARTHUR COSTA FERREIRA 480 - 480 102º

000000013485 LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA 480 - 480 103º

000000004245 GEILZA MACIEL DA SILVA OLEGÁRIO 480 - 480 104º

000000055904 OBERTINHO GIRORME 480 - 480 105º

000000011331 DÉBORA ADRIANA ALVES DA SILVA 480 - 480 106º

000000010404 ELIZAMA AZEVEDO DA CÂMARA 480 - 480 107º

000000007525 HERBERTON NASCIMENTO DE ARAUJO 480 - 480 108º

000000037494 KATIA CELENE DE LIMA ARAÚJO 480 - 480 109º

000000009893 MARIANA CÉSAR DOS SANTOS 480 - 480 110º

000006000157 CRIZENILDA GERCINA DE ARAUJO 480 - 480 111º

000000016880 FRANCILENE DA SILVA FERNANDES 480 - 480 112º

000000010154 CAMILA FRANCO GOMES D´ANJOUR 480 - 480 113º

000000051970 MARIA DE FATIMA PEREIRA DE LIMA FREITAS 480 - 480 114º

000000018197 WELLINGTON SOARES GONÇALVES 480 - 480 115º

000000014039 ANA LÚCIA DANTAS DE LIMA 480 - 480 116º

000000006885 CLAUDIA ALEXANDRA ARAUJO DE JESUS 480 - 480 117º

000000023007 ALZIRA VIRGINIA ALVES DE ALBUQUERQUE 480 - 480 118º

000000049196 Ivaneide da Silva Diniz 480 - 480 119º

000000029179 LARISSA CASTRO DE ARAUJO 480 - 480 120º

000000041932 MARIZINHA ALVES DE SOUZA 480 - 480 121º

000006000416 CREZEUDA COSTA FEITOSA 470 - 470 122º

000000062317 CLAUDETE PATRÍCIA DOMINGOS DE ARAÚJO 470 - 470 123º

000000051808 CLEA FERNANDES DE OLIVEIRA 470 - 470 124º

000000008307 ALEX SANDRA DE MELO PEREIRA 470 - 470 125º

000000061381 JUVANEIDE LUCIANA DOS SANTOS DE MEDEIROS 470 - 470 126º

000000002724 HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA 470 - 470 127º

000000050197 SIRLEI JERONIMO OLIVEIRA 470 - 470 128º

000000018664 EDSON AGUIAR SILVA 470 - 470 129º

000000066976 JULLYANA THAISY CURI DE CARVALHO 470 - 470 130º

000000003323 RAFAEL MENEZES DA SILVA. 470 - 470 131º

000006000447 EDILZA CAMPELO DE OLIVEIRA 470 - 470 132º

000000003325 ALEXANDRA FERREIRA CAMPOS 470 - 470 133º

000000010781 JEANE MARIA COSTA DA SILVA 470 - 470 134º

000000057805 DIANA GOMES DE LIMA 470 - 470 135º

000000040787 JOSUÉ VIANA DA SILVA 470 - 470 136º

000006001057 ROSILANE BATISTA DA SILVA 470 - 470 137º

000006001802 JAQUELINE DE FREITAS RIBEIRO 470 - 470 138º

000000057862 KARYLANE RAYSSA DE OLIVEIRA PESSOA 470 - 470 139º

000000036186 GERMANA DE ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA 470 - 470 140º

000000023643 TASIA SUELY PEREIRA DO RÊGO 470 - 470 141º

000000068530 SELMA SOUZA DA PAZ 470 - 470 142º

000000017157 MARIA ROSICLEIDE MOREIRA RIBEIRO 470 - 470 143º

000000062170 ANA DEZIA GOMES NERI 470 - 470 144º

000000028846 NATÁLIA PRICILIA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE 470 - 470 145º

000000066818 STHEILAINE ANNELEYD VALENTIM MENDES 470 - 470 146º

000000021359 OLGA ELIS DANTAS 470 - 470 147º

000000017668 FABIANA PEREIRA BERNADO 470 - 470 148º

000000073577 SILVANETE DA SILVA MOREIRA 470 - 470 149º

000000047691 PABLO DA SILVA SUARES 470 - 470 150º

000000007824 ANGÉLICA APARECIDA FRANÇA RABELO 470 - 470 151º

000000062600 JANDERLEY DA SILVA 470 - 470 152º

000000025833 ANA PAULA CAVALCANTE 460 - 460 153º

000000052216 GELZA FRANCISCA DA SILVA 460 - 460 154º

000000023459 ALEXANDRE COELHO DE OLIVEIRA 460 - 460 155º

000006000647 TATYANA SAYONARA DOS SANTOS 460 - 460 156º

000000009288 JOYCE ANNE SOUZA MARQUES 460 - 460 157º

000006002809 ICE CRISTINA GONCALVES NONATO 460 - 460 158º

000006002202 ANA PAULA DA SILVA LIMA PEREIRA 460 - 460 159º

000000073240 FABIANA GOMES DA SILVA 460 - 460 160º

000000038007 CLÉCIA TATIANY DOS SANTOS SILVA 460 - 460 161º

000000018152 VALESKA DANTAS GALVAO 460 - 460 162º

000000008106 KÉCIA CLEANA MARINHO DE LIMA 460 - 460 163º

000000043989 Andreia dos Santos Fernandes 460 - 460 164º

000000001047 JEFFERSON MEDEIROS DE MELO 460 - 460 165º

000000025282 TIAGO VIANA BERNARDO 460 - 460 166º

000000016212 REGINALDO JERONIMO DE MELO 460 - 460 167º

000000033016 ROSANGELA SILVA SILVESTRE 460 - 460 168º

000000054085 MARIA NEUMA BARBOSA 450 - 450 169º

000000025028 MIRIAM SORAYA DE LIMA 450 - 450 170º

000000045703 MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO 450 - 450 171º

000000053280 FERNANDA DE FÁTIMA SILVA 450 - 450 172º

000000060209 ROSINETE SILVINO DE ARAUJO FERNANDES 450 - 450 173º

000000015641 MARIA FRANCINETE FIDELIS DE OLIVEIRA 450 - 450 174º

000000052642 MARIA IONE DA COSTA 450 - 450 175º

000000046887 GLEIDE ADELIANA PEREIRA MARQUES 450 - 450 176º

000000011950 KALINY CUNHA MARTINS DE ARAÚJO 450 - 450 177º

000000002288 ELZA MARIA ARAÚJO SOUZA TAVARES DA COSTA 450 - 450 178º

000000073265 KLENIO ZILDEMAR FERREIRA MARQUES 450 - 450 179º

000000013946 ADRIANA DE SOUSA PINHEIRO 450 - 450 180º

000000040270 SUELY GOMES SALVADOR ROCHA 450 - 450 181º

000000068518 ERILEIDE JERONIMO COUTINHO DAMASCENO 450 - 450 182º

000000017799 JUMARIA SOUZA FERNANDES DE OLIVEIRA MOTA 450 - 450 183º

000006000343 DANIELA CRISTINA DOS SANTOS ANDRADE 450 - 450 184º

000000003307 IVANILDA MEDEIROS DOS SANTOS SILVA 450 - 450 185º

000000032685 AMANDA VIERNES DE ALMEIDA 450 - 450 186º

000000023078 ANA KARLA ALVES DE ARAUJO 450 - 450 187º

000006000853 VIVIANE PATRICIA DE OLIVEIRA 450 - 450 188º

000000055192 LÍLIA DA SILVA BRITO 450 - 450 189º

000000044659 ANDERSON DOUGLAS PEREIRA DA SILVA 450 - 450 190º

000000014459 ROSILENE PEREIRA BATISTA 450 - 450 191º

000000034038 KATIANE LOPES DE LIMA 450 - 450 192º

000000052580 PAULA FRASSINETTI MEDEIROS MACEDO 450 - 450 193º

000006001313 ANDREA ANGELA DE AQUINO OLIVEIRA 450 - 450 194º

000000010895 AMANDA CECILIA FILGUEIRA SILVA 450 - 450 195º

000000042294 ROSEANE GOMES DA SILVA 440 - 440 196º

000000021108 MARIA CERIZE DE OLIVEIRA SOUZA 440 - 440 197º

000000006259 FRANQUILEIDEMARIA CORREIA DA SILVA 440 - 440 198º

000000031335 HELIA MARIA BARBOSA 440 - 440 199º

000000056760 JOSUEL TOMAZ DE AQUINO 440 - 440 200º

000000013417 CLAUDIA CRISTINA BEZERRA DO VALE 440 - 440 201º

000000026768 ELINEUSA KELE DA SILVA 440 - 440 202º

000000027397 CRISTIANE FELINTO LEAL TORRES 440 - 440 203º

000000013374 MAIARA ESTER DE OLIVEIRA MENEZES 440 - 440 204º

000000022542 KIVIA RAFAELA DE OLIVEIRA MARINHO 440 - 440 205º

000000001505 MATILDE ANAISA DE ARAÚJO COSTA 440 - 440 206º

000000003241 MARIA GILKA DE MACEDO 440 - 440 207º

000000028986 FRANCISCO GILBERTO ALVES DA SILVA 440 - 440 208º

000000027337 GLEUCE VICENTE RIBEIRO 440 - 440 209º

000000010495 JORGE JULIÃO E SILVA 440 - 440 210º

000000005313 ELIZANGELA TEIXEIRA DE LIMA 430 - 430 211º

000006000838 VERA LÚCIA FERNANDES DA SILVA 430 - 430 212º

000000022713 VANUZA TAVARES DE SOUZA 430 - 430 213º

000000034165 ISABEL CRISTINA BEZERRA 430 - 430 214º

000000035292 ÈRIKA ALVES DA COSTA 430 - 430 215º

000000027493 KELLY KALYNE TEIXEIRA FERNANDES 430 - 430 216º

000000002275 SANDRA MARIA MAFRA 430 - 430 217º

000006000229 ANDERSON DAMASCENO DA SILVA 430 - 430 218º

000000047284 ADENUSCA SUÉRICA ALENCAR DE SOUSA 430 - 430 219º

000006001283 SÔNIA MARIA FERNANDES 420 - 420 220º

000000073261 KARLA JANAINA FERREIRA MARQUES 420 - 420 221º

Página 188





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

TECNICO EM ENFERMAGEM

OESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000022196 EVILAMILTON GOMES DE PAULA 560 - 560 1º

000000023801 MARIA LIDIANA DE ABREU COSTA 520 - 520 2º

000008001889 Luana Cardinelly Nunes de Araujo 510 - 510 3º

000000070481 ANGELICA PATRICIA DE ALMEIDA LIMA 500 - 500 4º

000000046102 JOSE RIBAMAR DE MORAIS PENHA 490 - 490 5º

000000052957 LIDIANEIDE PEREIRA MAIA 480 - 480 6º

000000003344 VANDE-CLEUMA BATISTA 480 - 480 7º

000000070066 ALINE TICYANNE DE SOUZA FLORENCIO 480 - 480 8º

000000071705 TASIA DE OLIVEIRA GOMES 470 - 470 9º

000000079979 DANIELLY DAYSE LEITE GURGEL 470 - 470 10º

000000075148 FERNANDA CRISTIANE DA SILVA 470 - 470 11º

000000011899 MARIA IVONE FERREIRA 470 - 470 12º

000008000470 SHYRLEY FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA 460 - 460 13º

000000050341 LÚCIA HELENA DA SILVA 460 - 460 14º

000008000269 ERIKA DALIANA DE GOIS SOARES 460 - 460 15º

000008000270 FRANCISCA ANNECLEIDE DE SOUZA MARCOLINO 450 - 450 16º

000000029127 ALEXANDRA JULIETE SOUZA DE LIMA 440 - 440 17º

000008000502 ANA CATARINA MORAIS DAS NEVES 440 - 440 18º

000008001849 RUBENICE GURGEL DA COSTA 440 - 440 19º

Página 189





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

TECNICO EM ENFERMAGEM

SERIDÓ

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000020183 JOSENILTON DINIZ BATISTA DE ARAÚJO 570 - 570 1º

000000006570 MARIA DAS VITÓRIAS MACEDO SILVA DE MEDEIROS 550 - 550 2º

000000010618 MARIA DAS VITORIAS AMARANTE DE SOUSA 520 - 520 3º

000005000585 MARIA MADALENA DOS SANTOS MEDEIROS 510 - 510 4º

000000043792 MARIA EDINEUZA DANTAS DE AZEVEDO 500 - 500 5º

000000024571 CLAUDIA FERNANDA DA COSTA SILVA 490 - 490 6º

000000068013 MARIA DO SOCORRO MENESES OLIVEIRA 490 - 490 7º

000000072838 AILTON DO NASCIMENTO TARGINO 490 - 490 8º

000000066043 VALDENI MENDES LUDUGERO 480 - 480 9º

000005000021 GERTRUDES DANTAS DE MEDEIROS 480 - 480 10º

000000077228 SIMONE BORGES DE MEDEIROS DE ARAÚJO 480 - 480 11º

000000057165 PATRÍCIA DANTAS DE AZEVÊDO 480 - 480 12º

000000006877 IONETE RODRIGUES DA SILVA 470 - 470 13º

000006001372 SANDRA MARIA ALVES 470 - 470 14º

000000010456 FÁBIA NUNES 460 - 460 15º

000000016039 ANA PAULA MAIA DE SOUZA 450 - 450 16º

000000035495 MARIA AUXILIADORA DANTAS 450 - 450 17º

000000017416 MAURICIO ERNESTO DE ARAUJO 450 - 450 18º

000005000262 GERCINEIDE DE LUCENA SILVA 440 - 440 19º

000000031389 FRANCISCO ARIMATÉIA MOURA 440 - 440 20º

000005000411 EDIVANIA MEDEIROS DO NASCIMENTO 430 - 430 21º

Página 190





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

TECNICO EM ENFERMAGEM

TRAIRI / POTENGI

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000025511 RITA DE CÁSSIA DE LIMA GALVÃO 540 - 540 1º

000000049958 IVANALDO LUNA DA SILVA 500 - 500 2º

000000060820 LIZ MONIQUE DA FONSECA MEDEIROS 500 - 500 3º

000000025653 MARIA LUCIMAR DA SILVA 490 - 490 4º

000000008378 ROBERTA KEILE GOMES DE SOUSA 480 - 480 5º

000000002432 CARLOS AUGUSTO PEREIRA DANTAS 470 - 470 6º

000000050250 IDIOVANE LIRA DE CARVALHO 470 - 470 7º

000000026855 JEFFERSON MACEDO DE SOUZA 470 - 470 8º

000000046016 NÁDIA FERNANDES BEZERRA CAVALCANTE 460 - 460 9º

000000064662 JOSÉ ROBERTO CABRAL 440 - 440 10º

000000029461 ALBERTO MAGNO PEREIRA DE MORAES 440 - 440 11º

Página 191





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

TECNICO EM HEMOTERAPIA

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000021139 LANCER FREIRE GOMES 530 - 530 1º

000000022354 Maria das Graças Araújo 450 - 450 2º

Página 192





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

TECNICO EM NUTRICAO E DIETETICA

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000035899 ROZANE DA SILVA CARVALHO 650 - 650 1º

000000006963 ISABELY ROCHA OLIVEIRA 610 - 610 2º

000000045488 NILZA SOLON MEDEIROS 610 - 610 3º

000000080847 ANDREIA PEREIRA MARTIM 610 - 610 4º

000000001493 LOUISE CAROLINE FERNANDES MAIA NASCIMENTO 600 - 600 5º

000000028504 JAILDA FEITOSA DA SILVA 590 - 590 6º

000000068815 LUCIANA DE SOUZA DANTAS 590 - 590 7º

000000010096 CAMILA DE CARVALHO GOMES 580 - 580 8º

000000048249 FLÁVIA RÉGIA COSTA DE MEDEIROS 580 - 580 9º

000000017399 ISABELE FREIRE DE LACERDA SANTANA 560 - 560 10º

000006000865 MARIZE BRAGA DE OLIVEIRA 560 - 560 11º

000000022237 LUCELIA ARAUJO DOS SANTOS 550 - 550 12º

000000029700 JÚLIA LEITE CASTRO 550 - 550 13º

000000071831 ELISANGELA JURENIA DA SILVA 550 - 550 14º

000000038844 CINTHIA KARLA CHAVES SILVA 540 - 540 15º

000000028631 DALVACI QUEIROZ DA SILVA PONTES 540 - 540 16º

000000010433 JAIRO DE LIMA LARANJEIRA 540 - 540 17º

000000014079 ROBERTA SHENIA MOURA DA SILVA 540 - 540 18º

000000033879 SONIA GOMES SILVA 530 - 530 19º

000000015010 ANGELICA DOMINGOS DE OLIVEIRA 520 - 520 20º

000006000847 MARISTELA GOMES TEIXEIRA 520 - 520 21º

000000018436 ILENISIA DARC VIEIRA 510 - 510 22º

000006001552 URSULA DE ALMEIDA FREIRE 510 - 510 23º

000000017242 MARIJOSCELLY FREITAS ITALIANO 510 - 510 24º

000000010975 KLEZIO KENNEDY TOMAZ TORRES 510 - 510 25º

000000011013 ALDENEIDE DA CAMARA 510 - 510 26º

000000041956 VANESSA RIBEIRO DA SILVA COSTA 510 - 510 27º

000000025336 ELAINE YUMI COSTA TANAKA GENEZ 500 - 500 28º

000000003623 ELISÂNGELA DA SILVA TORRES 500 - 500 29º

000000030689 PRISCILA ELOISA BORGES 490 - 490 30º

000000050368 ALINE EMANUELLE DA SILVA 470 - 470 31º

000000001528 DAISY LETÍCIA SOUSA PEREIRA 470 - 470 32º

000000041847 FRANCISCA KATIA BATISTA GOMES 460 - 460 33º

000000038437 LEILA DE CARVALHO FERNANDES 430 - 430 34º

Página 193





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

TECNICO EM NUTRICAO E DIETETICA

OESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000050428 ANGELA MARIA MARTINS DE MEDEIROS 510 - 510 1º

Página 194





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

TECNICO EM RADIOLOGIA

AGRESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000054292 EWERTON ALVES DA COSTA 590 - 590 1º

000000055759 LAURO JEFERSON TARGINO DA SILVA 580 - 580 2º

000000016422 SIDNEY LUIZ ARAUJO DA SILVA 550 - 550 3º

000000048287 PAULO EDUARDO SOUSA DE OLIVEIRA 540 - 540 4º

000000003184 GLEYDSON ALCANTRA DO NASCIMENTO 530 - 530 5º

000000036030 IRAN FERREIRA DA SILVA JÚNIOR 520 - 520 6º

000000032006 VENCESMARIO DE ANDRADE SOUTO 520 - 520 7º

000000035237 FLAVIO DE LIMA MONTEIRO 500 - 500 8º

000006001634 EDSON DE OLIVEIRA SOUZA 500 - 500 9º

000000023897 MAGNO ALEXANDRE ALMEIDA FERNANDES 500 - 500 10º

000000027465 Gleisson da Costa Almeida 480 - 480 11º

000000068439 JULIO CERSAR ALEXANDRE DA SILVA 480 - 480 12º

000000010282 WILLAMY ALVES DO NASCIMENTO 480 - 480 13º

Página 195





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

TECNICO EM RADIOLOGIA

ALTO OESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000016987 JADILSON BARBOZA DA COSTA 600 - 600 1º

000000006308 MOISÉS JOSÉ DE SOUZA JÚNIOR 580 - 580 2º

000000008321 PAULO HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA 570 - 570 3º

000000066580 HALLEY FERNANDES CORREIA 560 - 560 4º

000000007630 MARIA DE FÁTIMA COSTA 550 - 550 5º

000006000641 JONH DE OLIVEIRA BARACHO DIAS 550 - 550 6º

000000033324 IVAN GENOVEI 550 - 550 7º

000000048375 FRANCISCO JACKSONN COELHO CORREIA 540 - 540 8º

000000060664 DAVID MENDES CASTRO JULIAO DE FARIAS 530 - 530 9º

000000035304 LEANDRO LUIZ SILVA SANTOS 530 - 530 10º

000000049587 ALAN CHARLES SILVA DA NÓBREGA 520 - 520 11º

000000070892 IVANIRA LIMA DE PAULA 510 - 510 12º

000008001593 FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES ALVES 450 - 450 13º

000000027955 WILLAME BARBOZA DA SILVA JÚNIOR 440 - 440 14º

Página 196





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

TECNICO EM RADIOLOGIA

ASSU

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000052529 MARIA VANILSE SAMPAIO 550 - 550 1º

000000004565 FILIPE CARLOS DA SILVA 540 - 540 2º

000000059313 ALEX SANDRO DE MACEDO LIMA 530 - 530 3º

000000009839 JOSENILDO PALHARES DE SOUZA 520 - 520 4º

000000042525 SANDRO WAGNER GOMES DUARTE MELO 480 - 480 5º

Página 197





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

TECNICO EM RADIOLOGIA

MATO GRANDE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000006003014 FRANCISCO DE ASSIS FILHO 580 - 580 1º

000006000518 JONATAS NASCIMENTO DA SILVA 550 - 550 2º

000000018350 JOSIAS SENHOR DA SILVA 520 - 520 3º

000000053155 ALEXANDRO RODRIGUES DOS SANTOS 500 - 500 4º

000006000325 GILDEMBERG MARTINS GRILO 480 - 480 5º

000000053957 EVANDRO CHAGAS JUNIOR 460 - 460 6º

Página 198





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

TECNICO EM RADIOLOGIA

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000025649 MARTA BEZERRA DA SILVA 590 - 590 1º

000000031540 JUAN CARLOS SOARES VIDAL 580 - 580 2º

000000024685 GUSTAVO LUIZ SILVA DA COSTA 580 - 580 3º

000000001071 LICELIO ALLAN CASTRO DE SOUZA 560 - 560 4º

000000015009 JEAN CARLOS CORREIA GUERRA 560 - 560 5º

000000081879 RONALDO MACHADO DA SILVEIRA S. DE MIRANDA 550 - 550 6º

000006000318 JOSILDO DA SILVA 550 - 550 7º

000000003948 JAIRO FERREIRA DA PENHA 550 - 550 8º

000000066249 CRISTIANE KELLY ANDRADE ALVES BRAGA 550 - 550 9º

000000024335 JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR 550 - 550 10º

000000005248 MARTINHO ROGILDO GONÇALV ES VIEIRA 550 - 550 11º

000000003284 CHARLENE GABRIEL SOARES 540 - 540 12º

000000042042 DANIEL FABIO DE LIMA CAMPERO VÁSQUEZ 540 - 540 13º

000000008853 ATHANASIOS MADEIRO TSIRMPAS 540 - 540 14º

000000036111 JOSÉ ROMILDO SIMPLICIO DA SILVA 530 - 530 15º

000000015007 FRIEDA HYPOLITO DA COSTA LINS 530 - 530 16º

000000015371 PATRICIA CARVALHO VIANA GRISI 530 - 530 17º

000000031718 WALKIRIA KELLY OLIVEIRA DE VASCONCELOS COSTA 530 - 530 18º

000000003459 AILTON BELCHIOR SANTOS DE JESUS 530 - 530 19º

000000036158 Cynthia Yonaille Bezerra Fernandes 520 - 520 20º

000000020592 JULIANA BASTOS BEZERRA 520 - 520 21º

000000016361 WEIDEN ALVES PEREIRA 520 - 520 22º

000000006034 JOÃO PAULO GOMES DE OLIVEIRA 520 - 520 23º

000000050647 MARIA MARGARETH SANTOS DE OLIVEIRA 510 - 510 24º

000000033383 JOSE PAZ DE LIMA FILHO 510 - 510 25º

000000006498 ADAILTON LEANDRO DA SILVA 510 - 510 26º

000000029382 SIMONE MARIA ARAÚJO 510 - 510 27º

000000013899 HERBERT GONÇALVES DE OLIVEIRA 510 - 510 28º

000000011269 MARCELO OLIVEIRA ARAÚJO 510 - 510 29º

000006000152 MARCONES ANTONIO XAVIER VIDIGAL 510 - 510 30º

000000037118 SALMINIO MATEUS BARBOSA 510 - 510 31º

000000075968 JORGE WADY LEITE 500 - 500 32º

000006000479 JACKSON DA COSTA SOUZA 500 - 500 33º

000000044646 mescias eusebio dos santos 500 - 500 34º

000000016872 MARIA DO LIVRAMENTO CORDEIRO DO NASCIMENTO 480 - 480 35º

000000028491 VANDA DOS SANTOS SOUZA 480 - 480 36º

000000061219 RIVANALDO BATISTA DA SILVEIRA 480 - 480 37º

000000009800 FRANCISCA DAS CHAGAS BERNARDO 470 - 470 38º

000006000055 JUDSON ARAUJO DE OLIVEIRA 460 - 460 39º

000000012293 LUANA JANAINA LIMA FELIX DE BRITO 450 - 450 40º

Página 199





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

TECNICO EM RADIOLOGIA

OESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000067219 JOSE NAZARENO DORIA MOTA 560 - 560 1º

000008001721 NILDO MENDONÇA DE FIGUEIREDO 510 - 510 2º

000000046241 FABIO SESAR DE MORAIS 490 - 490 3º

000008001592 HOFFMANN RODRIGO DE SOUZA RODRIGUES ALVES 480 - 480 4º

000000007466 ROMONILSON PEREIRA DA SILVA 470 - 470 5º

000000059106 ANTONIO ROBSON N. DA SILVA 460 - 460 6º

000000003401 GENISSON RAMOS DOS SANTOS 420 - 420 7º

Página 200





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

TECNICO EM RADIOLOGIA

SERIDÓ

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000007925 HELIO FRANCISCO DE SOUZA 560 - 560 1º

000000005845 ROBSON ALEX DA LUZ SOARES 540 - 540 2º

000000018690 DIMAS ALVES DA MOTA 530 - 530 3º

000000061557 FLAVIO RENATO LEAO CORREIA 530 - 530 4º

000000047019 KLEBER ANTONIO DA SILVA 530 - 530 5º

000000056407 ALYSSON GOLDBERG MOREIRA GOMES 520 - 520 6º

000000011239 MARIA DA PAZ SILVA 520 - 520 7º

000000051180 RENATO NUNES SANTOS 510 - 510 8º

000000005465 ANDERSON LIMA PINHEIRO 510 - 510 9º

000000082237 MARTA MARIA ALVES DA SILVA 510 - 510 10º

000000071459 SUELI ALVES DOS SANTOS 510 - 510 11º

000000037209 claudio almeida rodrigues 500 - 500 12º

000000003985 ANA PATRICIA BATISTA DE SOUZA 490 - 490 13º

000000073641 MARIA DAS VITÓRIAS SILVA 490 - 490 14º

000000021759 FABIANO DE OLIVEIRA PETROVICH 490 - 490 15º

Página 201





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

TECNICO EM RADIOLOGIA

TRAIRI / POTENGI

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000012129 ABILENE LOPES PEREIRA 540 - 540 1º

000000065994 ADAO ALVES NUNES 520 - 520 2º

000000056300 PAULO ERMINIO DA SILVA 520 - 520 3º

000000011496 TATIANE CRISTINA SILVA 510 - 510 4º

000000055779 LUIZ CARLOS LOPES DE SOUZA 500 - 500 5º

000000071415 INALDA FERREIRA SALES 500 - 500 6º

000000036365 CARLOS ALBERTO MENDES DE OLIVEIRA 490 - 490 7º

000000067837 MARLENE ALVES DE ALMEIDA 480 - 480 8º

000000019086 MARIA DAS VITORIAS DE LIMA 480 - 480 9º

000000068718 SÉRGIO LUIS DA COSTA 470 - 470 10º

Página 202





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO

AGRESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000010293 DEYVID DANTAS LOPES 630 - 630 1º

000000078071 WENDELL BEZERRIL SILVA 590 - 590 2º

000000045338 ADRIANA SILVA DE ASSIS BARBOSA 570 - 570 3º

000000034267 MARCOS VINÍCIUS FREITAS DA SILVA 560 - 560 4º

000000077001 DAVID NUNES DA SILVA 540 - 540 5º

000000021347 CLAUDIO HENRIQUE VARELA 450 - 450 6º

Página 203





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO

ALTO OESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000034279 CRISTIANE SILVA DE MEDEIROS 600 - 600 1º

000000028782 CARLOS ANTONIO BEZERRA DE SOUSA 570 - 570 2º

000000005517 TACIO DENYS VIEIRA NOGUEIRA 570 - 570 3º

000000074065 RUBENÊ RODRIGUES ARAÚJO 550 - 550 4º

000000071628 Laécio Alves Rocha 530 - 530 5º

Página 204





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO

ASSU

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000073505 LUCELIA JAMILLA PEREIRA DA SILVA 560 - 560 1º

000000074590 GILVANIA TEODOSIO COSTA DE MELO 550 - 550 2º

000000052926 WELINGTON DE FARIA LIMA 550 - 550 3º

000000074233 GLEDSON DIEB DA COSTA 540 - 540 4º

000000045192 ELANE CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA 530 - 530 5º

000000064228 SALVADOR GALVÃO NETO 520 - 520 6º

000000020392 SIDNEY MARCONE DOS SANTOS 480 - 480 7º

000000047348 MARIA LIDIANE BEZERRA 480 - 480 8º

000000006844 JORDACIO FERNANDES GOIS DO NASCIMENTO 450 - 450 9º

Página 205





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO

MATO GRANDE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000029038 JÚLIO CÉZAR BARBOSA LOPES DE OLIVEIRA 660 - 660 1º

000000051601 PRISCILA GONÇALVES VASCONCELOS SAMPAIO 630 - 630 2º

000000064996 LAILDSON DA SILVA GERMANO 630 - 630 3º

000000018334 JOÃO PAULO BATALHA DA ROCHA 610 - 610 4º

000000064764 GABRIEL ISAC DOMINGOS DA CRUZ 600 - 600 5º

000000068326 JULIO CESAR ACIOLY FURTADO 590 - 590 6º

000000022232 MARIA RAIONARA DA SILVA 590 - 590 7º

000000073938 ANDERSON GADELHA DE SANTANA 570 - 570 8º

Página 206





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO

NATAL / METROPOLITANA

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000032534 LUCIENE MENDES RIBEIRO 660 - 660 1º

000000024324 ZUYLA MARCELA ASSUNÇÃO RAMOS 640 - 640 2º

000006000189 ALEXSANDRO MARTINS DE SOUSA 630 - 630 3º

000000024875 MARCIA MARIA BEZERRA DE MEDEIROS 630 - 630 4º

000000001808 AÉLCIO VIANA DA SILVA 620 - 620 5º

000000052681 SESION FIGUEIREDO DE MELO 620 - 620 6º

000000018838 MAGDIEL ARAUJO DA SILVA 610 - 610 7º

000000082811 JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA 600 - 600 8º

000000077746 ANA AMÉLIA VITURINO PEQUENO 590 - 590 9º

000000011216 CLENILSON BANDEIRA BEZERRA 590 - 590 10º

000000051788 ANA CARLA BRITO DE BARROS 580 - 580 11º

000000065430 IVANILDO MESQUITA DE OLIVEIRA 580 - 580 12º

000000038511 JAIR ANTUNES DE LIMA JUNIOR 580 - 580 13º

000000010968 CLAUDIR VINICIUS FERREIRA MALHEIROS DE SOUSA 570 - 570 14º

000000000941 ALINY DAYANY PEREIRA DE MEDEIROS 570 - 570 15º

000000076076 ANDREA DA SILVA DANTAS 570 - 570 16º

000000026812 GELSA PEDRO CAMPELO 570 - 570 17º

000000001794 ROBERIO LIMA DO NASCIMENTO 560 - 560 18º

000000047388 REGIMARA BARBOSA DO NASCIMENTO 560 - 560 19º

000000003630 JOSAFÁ PEREIRA MAGALHAES JÚNIOR 550 - 550 20º

000000039967 MARIA ADRIELLE PEREIRA FONSECA DA SILVA 550 - 550 21º

000000061378 JOSÉ AUGUSTO BEZERRA DE M. SOBRINHO 550 - 550 22º

000000019685 REGINA DA SILVA SALVIANO 550 - 550 23º

000000075564 HERMANNE DE AZEVEDO PEREIRA 540 - 540 24º

000000036187 ERIADNA GOMES DA SILVA 540 - 540 25º

000006000762 CARLOS ALBERTO SILVA 520 - 520 26º

000000032687 JULIANA DE BARROS LIMA 520 - 520 27º

000000016324 ILANA CRISTINA ARAUJO DE CARVALHO 510 - 510 28º

000000030318 MARIA DE FÁTIMA TOMAZ 500 - 500 29º

000000074909 KARLA CHRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA 490 - 490 30º

000006001076 MAZUKYEWYSK FERNANDES ANDRADE DE SOUZA 470 - 470 31º

000000021241 MARINEIDE OLIVEIRA DANTAS 450 - 450 32º

000000012128 ALESSANDRA KARLA DE FRANÇA 430 - 430 33º

Página 207





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO

OESTE

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000006002280 LEONARDO ARAUJO PANSARD 610 - 610 1º

000000050126 BRUNO VINICIUS DE HOLANDA ANANIAS 580 - 580 2º

000000059189 JOSÉ FELISMINO DE FREITAS JUNIOR 540 - 540 3º

000000018351 ALEX ALVES DE OLIVEIRA 540 - 540 4º

000000057131 LUCIANO NEY DE QUEIROZ SOUSA 520 - 520 5º

Página 208





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO

SERIDÓ

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000007642 RENATO SOCRATES CANUTO DE OLIVEIRA 580 - 580 1º

000000012823 MONALIZA RAQUEL DO NASCIMENTO 550 - 550 2º

000000004859 MILENE BRITO DA NOBREGA MENDONÇA 510 - 510 3º

000000024873 JURACI FLORENTINO SANTOS 500 - 500 4º

Página 209





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO

TRAIRI / POTENGI

Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000029062 ELI CARLOS LIBANIO DE MELO 590 - 590 1º

000000024379 EVANDRO OLIVEIRA ANDRADE 570 - 570 2º

000000044551 LAYSSA ADRIENE DE ARAÚJO 570 - 570 3º

000000081607 LEONARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA 570 - 570 4º

000000020735 JEFFERSON RAFAEL SOARES DE OLIVEIRAIIRA 540 - 540 5º

000000074990 MARCELO PAULINO DA SILVA 530 - 530 6º

Página 210





SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - RN

TERAPEUTA OCUPACIONAL

NATAL / METROPOLITANA



Inscrição Nome Objetiva Títulos Final Classificação

000000013293 MARIA DAS VITÓRIAS MOREIRA DA SILVA 560 - 560 1º

000000029475 JONARA CRYS ABREU RAMOS 540 1,25 541,25 2º

000000040201 THAISA WANCY SILVA MORAES 540 - 540 3º

000000025047 RENATA TONELLI DE SÁ LEITÃO 540 - 540 4º

000000017735 ROBERTA RIBEIRO NUNES PINHEIRO 510 1,25 511,25 5º

000000023953 LORENA LOPES DINIZ DE ARAÚJO 510 1,25 511,25 6º

000000013200 LEIDIANE FERNANDES DE QUEIROZ 510 - 510 7º

000000030513 JULIANA CRISTINA TORRES DE AZEVEDO 500 1,25 501,25 8º

000000082319 ANA LÚCIA CRISTINO DE SOUZA 500 1,25 501,25 9º

000000014051 RENATA ALINE AVELINO DA SILVA 500 - 500 10º

000000007363 LORENA PIMENTEL DE SOUZA 490 1,25 491,25 11º

000000040379 LUISA DE OLIVEIRA COELHO 490 - 490 12º

000000054514 GILYANNE RODRIGUES DO NASCIMENTO 490 - 490 13º

000000037479 MANUELLA PINTO LIMA 480 - 480 14º

000006001664 RAISSA KRISTIANY BRAZ GALVÃO 470 1,25 471,25 15º

000000069492 GIDYONNE CHRISTINE BANDEIRA SILVA 460 - 460 16º

000000009108 MARIANA SOARES SARAIVA 460 - 460 17º

000000048650 GLARYANNE QUEIROZ OLIVEIRA 460 - 460 18º

000000036706 RAFAELLA PEREIRA REBOUÇAS 450 - 450 19º

000000042772 CAROLINE SOUSA DE ANDRADE 440 - 440 20º