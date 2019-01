UFRN tem maior grupo de automação em petróleo do país

Fotos: Vlademir Alexandre André Maitelli mostra o Laboratório de Avaliação de Medição em Petróleo.

Com apenas quatro professores, seis alunos e ocupando um laboratório – o Leca (Laboratório de Engenharia em Computação e Automação) - de 50 m², o professor gaúcho, que até hoje guarda um pouco do sotaque sulista, dava o ponta pé inicial no projeto que seria sua menina dos olhos: o da produção do software Sisal.Em oito anos, mais 11 professores ingressaram no grupo, outras linhas de pesquisa foram criadas, o Leca ampliado para 200 m² e foram construídos em 2004 o Lamp (Laboratório de Avaliação de Medição em Petróleo) e em 2007 o Laut (Laboratório de Automação em Petróleo) - ,ambos financiados pela Petrobras. Juntos, os laboratórios ocupam cerca de 1000 m² e servem de suporte científico para 60 alunos, entre bolsistas de iniciação científica, mestrandos e doutorandos.O projeto de criação do Sisal, batizado Autopoc, também cresceu e hoje o software, que permite ao operador não apenas saber como está funcionado um poço, mas também agir na unidade, é usado em cerca de quatro mil poços terrestres distribuídos no Rio Grande do Norte, Sergipe e Espírito Santo. Segundo Maitelli, a distribuição do programa da UFRN em outros estados é uma questão de tempo e, confessa, política.Isso porque o Sisal, que vem substituindo os programas americanos desde que foi criado, em 2007 , tem a vantagem de ser desenvolvido especialmente para a Petrobras, o que diminui consideravelmente os gastos da empresa e, o que é melhor, transfere para ela o controle da tecnologia.O projeto também resultou na criação da empresa júnior RN Tecnologia, que se encarrega da manutenção do software e é composta por três engenheiros ex-alunos. “Todo mundo sabe que vender é importante, mas poucos ousam empreender”, avalia o professor. Outras três empresas “incubadas” (que funcionam com o suporte da UFRN) foram criadas: a Smartime, Autosol e Roboeduc. As duas primeiras cuidam de aplicar sistemas de automação em casas, como abrir e fechar portas e janelas e ligar o ar condicionado sem interferência humana. A Roboeduc dá aulas de robótica em escolas.

Outros projetos

Mais outros quatro projetos são coordenados por Maitelli no Laut. O Redicont pretende lançar um software até setembro de 2009 para melhorar o processamento do petróleo controlando variáveis como pressão, temperatura e concentração de produtos. O Sonic desenvolve um sistema para detecção de vazamento em ductos, que poderiam resultar em perda de produção e danos para o meio ambiente. Entre os poços de produção e a exportação, passando pelo processamento em Guamaré, o petróleo percorre quilômetros de ductos subterrâneos no Rio Grande do Norte.

O BCSensor cuida da detecção precoce da contaminação do motor dos poços que usam o Bombeio Centrífugo Submerso, um dos métodos de elevação do petróleo. O novo sistema permite que o motor seja desligado antes de “bater” por contaminação do petróleo onde fica mergulhado – como a manutenção manual é muito cara, é isso que acontece nesses poços atualmente.O último projeto coordenado por Maitelli, o Redic, é uma rede de 12 pesquisas e também desenvolve produtos para aplicação na indústria do petróleo, como um sistema de gerenciamento de alarmes – já aplicadas em cinco refinarias Brasil afora - e um sistema que estima qual é a dificuldade que um motor tem ao girar.

Automação

A automação da Petrobras começou na década de 90 e, com ela, veio a necessidade de novas tecnologias. Os investimentos para valer, no entanto, só aconteceram com a criação dos Fundos Setoriais em 1997, que obrigavam as empresas do petróleo a destinar uma parte de seus lucros a pesquisas em universidades.A UFRN aprovou R$ 20 milhões em projetos já em 1999, e um ano depois Maitelli começou com o Sisal. Hoje, o grupo do gaúcho - que se formou em Mato Grosso em engenharia elétrica e só veio parar em Natal porque passou no concurso da UFRN, é o maior em automação de petróleo do país. “Software é computador e cérebro, e isso a gente tem aqui”, entusiasma-se. Para os bons projetos acontecerem, imagina o professor, é necessário dois elementos fundamentais: dedicação e parcerias.

Se não há problemas com o primeiro item, Maitelli teme que o segundo, das parcerias, não ofereça barreiras por conta da crise financeira global. Isso porque Petrobras tem reduzido tanto os gastos nos últimos meses que chegou a suspender a tradicional festa de fim de ano dos funcionários. Caso o dinheiro continue chegando, o professor pretende tocar mais quatro grandes projetos – o maior deles é o de automação das unidades do pré-sal. Como a área recém-descoberta dos poços marítimos de petróleo dista cerca de 250 quilômetros do continente, é impossível que um helicóptero voe e volte sem abastecer. A automação, nesse caso, será imprescindível.

