América: jogadores seguem em fase de condicionamento físico

Depois de um período de sigilo relacionado a contratação dos jogadores, o América está disposto a não perder mais tempo. Um dia após a chegada dos novos contratados, os jogadores seguem a rotina puxada de dois treinos diários, visando um melhor condicionamento físico durante o Estadual.Ao final desta terça-feira (16), os jogadores completaram o total de três treinos em dois dias. O técnico Marcelo Vilar explicou que os jogadores permanecem até a próxima semana com o reforço da parte física. Por enquanto, os atletas não realizaram treino com bola.O médico do clube, Maeterlinck Rêgo revelou que os jogadores ainda serão submetidos a exames cardiovasculares como eletrocardiogramas e ecografias. A intenção é reduzir os riscos de mortes súbitas durante jogos ou treinos.

Novas apresentações

O diretor de futebol do América, Marcos Pires “Peninha”, explicou que até o final da semana deverão ser apresentados os outros reforços alvirrubros. A novidade para hoje era a apresentação do zagueiro Sidrailson, mas o jogador só deve chegar ao clube na quarta-feira (17).