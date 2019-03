Tudo pronto para a 10ª Corrida e Caminhada Natalina

Vlademir Alexandre Secretária Magnólia Figueiredo quer investir na organização para satisfação dos participantes

A corrida, que atrai potiguares de várias localidades do estado, terá esse ano um limite para participantes. Serão 500 inscritos para a Corrida e 200 para a Caminhada, que terá uma distância de 10 km para a Corrida e 2 km para a Caminhada.A reportagem doconversou com Magnólia Figueiredo a Secretária Estadual do Esporte e Lazer sobre a expectativa da corrida este ano.“Aguardamos que esse ano, a Corrida possa superar todas as outras. Estamos realmente ansiosos para que chegue o sábado, e queremos contar com o apoio de todos que estão nos ajudando a divulgar,” afirma Magnólia.Magnólia explica ainda o motivo da limitação para os participantes da corrida. “Esse ano, optamos para uma corrida que tenha limitações de participantes. Nosso objetivo esse ano, é criamos condições para corredores, e a população que vem para se divertir e interagir. Sempre fomos patrocinados pelo Estado, e esse ano aguardamos uma Corrida Natalina melhor”.A secretária nos conta ainda sobre as premiações que serão dadas depois da corrida. “Para quem chegar no primeiro lugar daremos um TV de 29 polegadas, segundo, uma TV de 21, terceiro daremos um vale tênis no valor de R$ 350, e o quarto lugar daremos um TV de 14 polegadas. Teremos também premiações para os portadores de necessidades especiais. Além das premiações, estaremos realizando sorteios de 15 bicicletas, 15 cestas e 10 vales tennis,” declara.A idade mínima permitida pela CBAt para a participação, foi de 18 anos completados até 31 de dezembro de 2008.